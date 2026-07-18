간지럼 타는 배롱나무꽃, 장군의 마음을 흔들다

큰사진보기 ▲배롱나무꽃신숭겸유적지 배롱나무꽃 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲배롱나무꽃과 수피신숭겸유적지 배롱나무꽃 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

무더위가 본격적으로 시작되는 이맘때가 되면 대구 동구 지묘동에 위치한 신숭겸 장군 유적지는 온통 분홍빛으로 가득 물든다. 배롱나무꽃이 드디어 담장을 훌쩍 넘어 활짝 피어나며 동네 전체를 환하게 밝히기 시작한 것이다. 멀리서 바라보아도 마치 수많은 붉은 등을 켜놓은 듯 정겨운 풍경이 눈길을 사로잡는다. 바야흐로 배롱나무꽃의 절정기가 시작되었다.신숭겸 장군 유적지는 동화천과 지묘천이 만나는 왕산 자락에 자리하고 있다. 고려 개국공신 신숭겸 장군이 927년 공산 전투에서 태조 왕건을 대신해 목숨을 던진 자리로, 훗날 후손들이 옛 절터에 사당 표충사와 순절단, 충렬비를 세워 그 충절을 기려왔다. 천 년 가까운 세월을 건너온 이야기를 품은 땅이라 그런지, 이곳을 거닐 때면 걸음마저 자연스레 조심스러워진다.이 사당을 중심으로 사당 안과 유적지 주변에는 400년 이상된 배롱나무가 수그루 심어져 있어 7월이 되면 온 동네를 밝히는 붉은 꽃을 피우기 시작한다. 그런데 이 붉은 등불 같은 꽃나무들에는 살짝 건드리기만 해도 몸을 떤다는 재미있는 이야기가 숨어 있다.배롱나무꽃은 여름 내내 더위를 이기며 길게는 9월까지 피어 있어 '백일홍'이라는 이름으로도 널리 알려져 있다. 그러나 봄날의 새싹이 그러하듯, 꽃이 피어나기 시작하는 지금 이 시기가 가장 맑고 예쁜 색으로 빛난다. 태양이 점점 더 뜨겁게 내리쬐면 꽃의 색깔은 더욱 붉게 타오르다가, 찬바람이 불기 시작하면 화사하던 빛을 잃고 거뭇한 검붉은 색으로 변하며 뚝뚝 떨어진다. 백일 동안 피어 있지만 다 같은 색이 아니라, 자세히 들여다보면 시간의 흐름에 따라 매 순간 다른 붉은 빛을 선사하는 매력적인 꽃이다.특히 이곳 신숭겸 장군 유적지의 배롱나무꽃은 사당의 예스러운 기와와, 정겨운 흙담과 자연스럽게 어우러져 전국적인 명소로 손꼽힌다. 꽃이 만개하는 절정기에는 각지에서 아름다운 장면을 담으려는 사진작가들과 모델들이 모여들어 유적지 곳곳이 카메라 셔터 소리로 가득 차곤 한다.유적지 내부로 발걸음을 옮기면 수많은 배롱나무 중에서도 특별한 존재감을 뽐내는 나무를 만날 수 있는데, 바로 보호수로 지정되어 특별하게 관리받고 있는 '신숭겸 장군 나무'다.안내판에 기록된 바와 같이, 이 배롱나무는 수령이 약 400년에 달하며 부처꽃과에 속한다. 고려의 대장군이었던 신숭겸 장군이 927년 견훤의 후백제군과 맞서 싸우다 태조 왕건을 대신해 전사한 공산 전투의 충절을 기리기 위해 명명되었다. 오랜 세월 동안 이 자리를 지켜온 고목은 장군의 기개처럼 매년 여름마다 변치 않고 붉은 꽃을 피워내며 방문객들에게 깊은 감동을 전한다.배롱나무의 또 다른 특징은 독특한 수피(껍질)다. 자라면서 거친 겉껍질이 매끄럽게 벗겨지고 하얀 속살이 드러나는 성질이 있는데, 껍질이 없어 겉과 속이 투명하게 비치는 모습 때문에 예부터 청렴한 선비의 기상을 닮았다고 여겼다. 이를 사리사욕 없는 깨끗한 마음을 뜻한다고 하여 서원이나 사당 주변에 많이 심었다고 한다.식물도감에 의하면 이 배롱나무에는 흥미로운 이야기가 있는데, 줄기를 손 끝으로 살살 문지르면 간지러움을 타는 듯 가지 끝의 꽃과 잎이 파르르 떨린다고 하여 '간지럼나무'라고도 불린다고 한다.그 이야기가 재미있어 작년에도 몇 번 줄기를 간지럽혀 보았으나 뚜렷한 움직임을 느끼지는 못했다. 하지만 오늘 새벽, 배롱나무꽃이 까르르 웃으며 흔들리는 모습을 상상하며 다시 한번 한참 동안 매끄러운 나무줄기를 쓰다듬어 보았다. 가지를 살며시 부여잡고 살살 간지럽히니 어쩐지 정말 간지러움을 타며 부끄러워하는 듯한 느낌이 들었다. 곁에 있던 남편은 단순히 손으로 잡은 반동 때문에 흔들리는 것뿐이라며 낭만 없이 이성적인 핀잔을 주었지만, 가끔은 옛 선비들처럼 간지럼을 타는 백일홍과 눈을 맞추며 자연의 소소한 유희에 젖어보는 것도 참 매력적인 일인 것 같다.충절을 위해 목숨을 내던진 장군의 자리에서 사백 년을 묵묵히 서 있는 나무 한 그루가 오히려 사람보다 더 오래 그 마음을 지켜내고 있는 셈이다. 무더위를 견디며 변함없이 서 있되 결코 무겁지 않고, 간지럼에 몸을 떨 줄도 아는 배롱나무를 보며 문득 그런 생각이 든다. 어쩌면 이 나무는 그렇게 살랑살랑 흔들리는 방식으로, 굳게 지켜온 장군의 마음을 오늘도 슬며시 흔들어 깨우고 있는 것인지도 모른다. 충절이란 것도 결국은 이렇게, 해마다 다시 피어나는 꽃처럼 살아 있는 마음이 아닐까.붉은 꽃등이 가득 켜진 신숭겸 장군 유적지에서 간지럼을 타며 부드럽게 흔들리는 배롱나무와 눈을 맞추며, 올여름의 특별한 추억을 만들어보는 것도 좋을 것 같다.