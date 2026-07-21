끝내 살아 남은 왕후가 보내는 서늘한 위로

당신과 내가 영영 이별하였다 하여 영영 건넌 다리라고 부른답니다 (...) 영이별 다리, 영영 이별 다리... 232p

엄흥도는 영영 사라졌지만, 그의 붉은 마음만은 사라지지 않았으니... p.82

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동강에 버려진 당신의 주검을 모셔 장사 지낸 후, 주위 사람들의 눈을 피하여 먼 곳으로 도망을 갔다는 영월의 호장 (戶長) 엄흥도가 그의 식솔에게 머리를 조아리며 감읍하고 싶습니다. 그것으로 그들이 겪은 온갖 어려움과 고통을 보상할 수 있다면 마땅히 무릎이라도 꿇고 싶습니다. 79p

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살아 생이별한 신씨가 더 괜찮을까, 죽어 영이별한 내가 보다 아플까? 65p

그들처럼 가난하고 비천한 이들이 나를 도울 수 있다곤 생각하지 못했습니다(...)정녕 어머니의 품성이 어떤 것인지 이해하지 못했던가 봅니다. 나는 백성들과 함께 먹고 함께 굶었습니다(...) 나는 가장 낮고 초라한 자리에서 그들과 함께 살아가는 나라의 어머니가 될 수 있었습니다. 252~253p

나는 그녀를 위로하고 싶고 그녀에게 간절히 위로받고 싶다.

자꾸만 곱씹어 보는 책 제목 <영영이별, 영이별>... 이별을 꾸미는 부사 '영영'은 독특한 리듬감으로 애절한 여운을 남긴다.'영영'은 단종과 정순왕후가 첫 이별의 장소에서만 세 번, 꿈속에 나타난 단종에게 마지막 이별을 예감하며 "이대로 등 돌려 뒤돌아서면 일말의 기억마저잃어버릴 듯하여..." (238p) 여기에 한 번 더 썼다. 무심코 넘겼던 페이지를 다시 되짚어보자, 의외의 이름에서 '영영' 이 한 번 더 발견됐다.영화 <왕과 사는 남자>에서 만났던 엄흥도를 소설에서 마주치니 더욱 반가웠다. 영화를 보며 느꼈던 먹먹한 감동이 소설을 읽으며 그 장면들과 연결되어 따뜻한 연대감으로 이어졌다. 소설에서 엄흥도가 동강에 버려진 단종의 시신을 수습했던 일, 단종 무덤 터가 된 곳의 기이한 사연이 자세히 나온다.정순왕후가 엄흥도에게 보답하고 싶은 마음이 절절하다. 그 간절한 염원은 200여 년이 흘러 이루어진다. 숙종 때 단종과 사육신이 복권되면서 엄흥도에게 좌랑 관직을 추증했다. 고종 13년에 '충의공' 시호를 내렸다.'영영'하다는 건, 이별의 슬픔과 개인의 비극에만 멈춰 있지 않았다. 역설적으로 '영영' 떠났다고 생각한 사람들은 오히려 '영영' 기억되었고, 지우려 했던 이름은 역사에 영원히 기록됐다.단종의 유배지, 영월 청령포가 영화의 실제 배경이 되었다면. 소설은 서울 종로구 숭인동 일대에서 정순왕후의 삶과 흔적을 되짚어 볼 수 있다.정순왕후는 단종과 청계천 영도교에서 이별한 후 매일 아침저녁으로 영월이 있는 동쪽을 바라보며 통곡했다고 한다. 단종을 향한 그리움과 슬픔 속에서도 그의 명복을 빌었던 곳이 '동망봉'이다. 한편 청령포의 단종은 '노산대'에 올라 한양 쪽을 바라보며 그리움을 달랬다는 이야기가 전해진다.소설에는 비극적인 최후를 맞은 왕의 여인들이 등장한다. 정순왕후는 그들에게 동병상련을 느끼는데, 특히 중종의 첫 왕비, 신씨에게 자신을 투영한다. 두 사람 모두 십대에 '왕이 될 남자'를 만나서 애틋하고 각별했던 부부의 정을 나눴기 때문일까.5개월, 짧은 생이별과 64년 영이별을 모두 겪었던 정순왕후는 폐비 신씨를 위로했다. 또한 자신을 위로했다. 나는 단종이 왕위를 지켜냈다면 정순왕후의 삶은 어떻게 달라졌을까, 하는 상상을 하게 된다.단종이 유배지에서 사사된 뒤, 정순왕후는 18세의 나이에 비구니가 되었다. 한여름에도 감기에 걸릴 만큼 추운 곳이라는 정업원의 초막에서 옷감에 물들이는 일을 했다고 한다. 샘이 자주색으로 물들어서 '자주동샘'이라 불렸다. 정순왕후는 혹독한 노동을 하며 삶을 포기하지 않았다. 오기와 결기, 그리고 강인한 생명력을 고스란히 보여준다.정순왕후가 천에 자주색으로 물들였던 '지치' 식물을 찾아봤다. 지치의 뿌리인 '자초'가 보라색과 자주색을 만드는 천연 염료였다. 그 색은 마치 정순왕후의 붉고 뜨거운 마음과 퍼런 한스러운 기운이 스며들어 보였다. 거칠고 비참한 가난에 무너지지 않고 견디고 버텨낸 숭고한 색.어렵게 생계를 이어나갔지만, 세조가 내리는 식량과 도움은 끝내 받지 않았다. 이를 딱하게 여기고, 추앙하는 마음까지 품었던 마을 여인들이 정순왕후를 도우려고 염색일을 맡겼고, 채소 시장을 열었다고 한다.가장 낮은 자리로 내려왔지만, 정순왕후는 혼자가 아니었다. 낯선 삶, 낯선 위로가 함께했다. 무수한 세월의 물살에 깎이고 깨지며 사람의 온기와 위로, 나눔으로 힘을 얻었다. 민초의 삶을 깊이 응시하게 되었다. 점차 그들의 삶에 스며들고 서로를 향한 진심이 통하지 않았을까.<왕사남>에서 단종이 엄흥도와 촌락 사람들이 있었다면, 소설 속 정순왕후 곁에는 저잣거리와 장터 여인들이 있었다. 역사는 단종과 정순왕후를 불운하고 힘없는 패배자로 기록했지만, 그 시대의 이름 없는 백성들은 자신들만의 방식으로 권력에 맞서며 어린 부부를 지지하고 도왔다.소설은 49에서 시작해서 0으로 끝맺는 역순이다. 정순왕후는 자신의 죽음과 장례를 바라보며 지나온 세월에 대해 이야기를 들려준다. 소설 본문에서 단 몇 번 나오는 '영영'은 정순왕후의 비극을 선명하게 각인하는 장치만이 아니라, 완전한 안식에 도달했음을, 진정한 의미의 완성을 이룬다. 마침내 0에 귀결된다.정순왕후는 단종과 이별한 뒤 64년이나 더 살았다. 한 많은 세월을 견디며 살았지만, 오래 살아 남았기에 그 모두의 최후를 지켜볼 수 있었다.세조의 피부병과 악몽, 그의 아들 도원군 (덕종)과 예종의 요절 등 세조 일가의 비극을 목격했다. 세조가 죽은 해는 1468년이었고, 당시 정순왕후(1440~1521)의 나이는 만 28세였다. 그녀는 세조보다 반백 년을 더 살아 82세에 생을 마감하기까지 다섯 왕이 다스리는 시대를 겪었다. 역설적으로 악연이 선연으로 바뀔 수 있는 세월이었다. 세조의 비 정희왕후와 손자 성종에 이어 중종이 베푸는 도움의 손길을 거부하지 않고 받았다. 어쩌면, 긴 생애를 지탱했던 힘이었는지도 모른다.김별아 작가가 2005년 초판 서문에 남긴 글이다. 작가는 소설 속 인물, 개인의 비극에만 머물지 않고 시대의 아픔과 참혹한 삶을 살아낸 수많은 사람들의 슬픔으로 그 의미를 확장했다. 정순왕후가 단지 살아남은 것에 그치지 않는다. 그녀보다 더 깊은 고통을 견디는 사람들과 마주하며 그들과 나누는 온기와 위로 속에서 다시 살아갈 힘을 얻는다.마침내 정순왕후가 이별의 고통도 한(恨)도 모두 '영영' 이별했다는 반어적 완성을 이루어 낸다. 시대는 달라도 사람의 슬픔과 위로는 닮아 있다. 뜨거운 여름에 만난 이 소설은 내 마음에 서늘한 바람처럼 스며들어 식지 않는 위로를 건네주었다.