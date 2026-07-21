국립고궁박물관 가면 찾아보세요, 매우 특별한 검입니다

박물관 학예연구사이자 20여 년 동안 문화유산을 연구하고 탐방해 온 문화유산 전문 여행 작가입니다. '거룩한 장도, 한국 호랑이를 찾아서'라는 주제를 지속적으로 다룹니다.

큰사진보기 ▲사인검과 삼인검사인검과 삼인검은 조선 왕실 최고의 길상 검이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲당사주책당사주는 태어난 해와 달, 날, 시를 십이지로 풀이하여 인간의 성격과 운세를 설명하는 책이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲돌상아이의 첫돌은 한 사람의 생명을 축복하는 가장 중요한 의례다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호건남자아이들이 5~6세까지 쓰는 모자로 이마 부분에 호랑이의 눈, 눈썹 등이 수놓아져 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호건의 끈호건의 끈에는 덕담으로 자구(自求)와 액을 막고 무병장수를 기원하기 위해 다복(多福) 글자가 금박으로 새겨져 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

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큰사진보기 ▲무인 흉배무관은 호랑이나 표범을 수놓은 흉배를 달았다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호표흉배호랑이는 용맹을, 표범은 민첩함을 상징한다. 무관의 흉배는 강인함과 빠른 판단 및 냉정한 행동이 필요하기 때문에 호랑이와 표범을 함께 결합한 독특한 도상을 만들었다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립고궁박물관 사인검과 삼인검국립고궁박물관에는 조선 왕실 최고의 길상 검인 사인검과 삼인검을 전시하고 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲사인검사인검은 인년, 인월, 인월, 인시가 모두 겹칠 때 제작한 검으로 무려 60년에 한 번 제작한다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲사인검의 칼날사인검의 칼날에는 주술적 의미를 담은 산스크리트어와 함께 28수 벽자리를 새겨 넣는다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼인검삼인검은 인년.인월.인일 혹은 인월.인일.인시처럼 세 가지가 겹칠 때 제작하는 검으로 벽사와 호국의 의미를 담고 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼인검의 북두칠성삼인검의 칼날에는 북두칠성을 새긴다. 북두칠성은 통치자를 상징하고 하늘로부터 부여받은 통치자의 권위를 의미한다. ⓒ 정재학 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

십이지(十二支)는 동양에서 시간과 계절, 방향과 기운을 아우르는 우주관이다. 여기에 쥐(子)에서 시작해서 돼지(亥)로 끝나는 동물들을 적절하게 매칭하고 있어 독특하다. 그런데 이중 상상력을 유독 강하게 자극하는 글자가 두 개 있으니, 바로 진(辰)과 인(寅)이다.진은 용(龍)이며 상상 동물의 대표라면 인은 호랑이며 현실 세계의 대표이기 때문이다. 그래서 용은 왕권을 상징하게 되었고, 호랑이는 현실 세계를 지키는 힘이 되었다. 특히 인이 겹치는 순간을 특별한 시간으로 여겼는데, 그 기운을 국가와 개인을 위해 활용하고자 했다.이번 여정은 각각 흩어져 있는 '인(寅)'을 찾아보고 이것이 네 번 겹치면 어떤 일이 생기는지를 알아보기 위한 탐방이다. 이를 위해 지난 6월 13일, 조선의 심장이자 칠조용의 본거지 경복궁이 있는 서울 종로구 일원을 방문했다.첫 번째로 경복궁 동북쪽에 위치한 국립민속박물관을 찾았다. 그리고 첫 번째로 찾아본 유물은 조선 후기 민간에서 널리 읽혔던 당사주(唐四柱) 책이었다. 당사주는 태어난 해와 달, 날, 시를 십이지로 풀이하여 인간의 성격과 운세를 설명하는 책이다. 이를 통해 일상생활과 직결된 궁금증을 해소하였다고 한다.여기 인년(寅年), 즉 호랑이띠 특징을 살펴보자. '용기가 있으며 정의롭다. 앞장서는 리더 기질이 강하다. 결단력이 뛰어나지만 성급하기도 하다. 어려운 일을 피하지 않는다. 호랑이가 산을 지키듯 책임감이 크다'라고 한다. 요즘 말로 새로운 길을 두려워하지 않고, 남들이 가지 않는 길을 먼저 걷는 '개척자형 인간'이라 할 수 있다.두 번째로 본 유물은 호건(虎巾)이었다. 남자아이들이 5~6세까지 쓰는 모자로 이마 부분에 호랑이의 눈, 눈썹, 수염, 이빨 등이 수놓아져 있었다. 그리고 끈에는 덕담으로 자구(自求)와 액을 막고 무병장수를 기원하기 위해 다복(多福) 글자가 금박으로 새겨져 있었다. 이는 호랑이의 용맹함과 지혜로움을 본받기를 바라는 마음이 담겨있다. 보통 돌날, 생일이나 설날과 같은 명절 등에 썼다고 한다.인월(寅月)은 음력 정월이다. 겨울이 끝나고 봄이 시작되는 첫 달이다. 그래서 인월은 생명의 출발이요, 얼어붙은 땅속에서 새싹이 올라오는 계절, 잠들었던 동물이 깨어나는 계절, 호랑이 역시 겨울 산에서 다시 활동을 시작하는 계절이다. 그래서 인월은 용기뿐 아니라 희망을 의미하기도 한다.호건은 아이에게 액운이 접근하지 못하도록 막아주는 수호신이었다. 오늘날의 백신이나 예방주사처럼 조선 사람들은 호건을 통해 아이의 무병장수와 평안을 맡겼던 것이다.마지막으로 본 유물은 호표흉배(虎豹胸背)였다. 인일(寅日)은 중요한 일을 시작하기 좋은 날로 여겨졌다. 궁궐의 의식이나 군사 훈련, 무예 연습도 이러한 길일을 고려하는 경우가 많았다. 호랑이의 기운이 강한 날, 결단을 내려야 하는 날, 새 출발해야 하는 날, 인일은 행동하는 사람의 시간이었다.조선시대 관리들은 관복에 흉배를 달았다. 문관은 학을, 무관은 호랑이나 표범을 수놓았다. 호랑이는 용맹을, 표범은 민첩함을 상징한다. 강인함만으로는 전쟁에서 승리할 수 없다. 빠른 판단과 냉정한 행동 역시 필요하다. 그래서 무관의 가슴에는 호랑이와 표범이 함께 결합한 독특한 도상을 만들어 낸 것이다.다음은 인시(寅時)다. 새벽 3시~5시로 밤과 낮이 교차하는 경계다. 어둠은 아직 남아 있지만 동쪽 하늘에서는 서서히 빛이 피어나기 시작한다. 음기가 물러가고 양기가 태어나는 순간이다. 그래서 인시는 새로운 시작, 탄생, 변화의 시간이다.이 시간을 풍수와 도교에서는 만물이 깨어나는 시간, 불교에서는 새벽 예불을 올리는 시간으로 여겼다. 수행자들은 가장 맑은 정신을 얻을 수 있는 시간이라 믿었으며, 무인들은 검술을 익히기에 가장 좋은 시간이라 하였다.그래서 여정의 최종 목적지는 국립고궁박물관이었다. 사인검과 삼인검이 바로 거기에 있었기 때문이다. 조선 왕실 최고의 길상 검인 사인검(四寅劍)은 이름 그대로 인년, 인월, 인일, 인시가 모두 겹칠 때 제작한 검이다. 무려 60년에 한 번 찾아오는 매우 특별한 시간이다. 이때 하늘과 땅의 양기가 가장 강해진다고 믿었다.그래서 사인검은 단순한 무기가 아니라 국가를 지키는 신성한 법검이었다. 칼날에는 주술적 의미를 담은 산스크리트어와 함께 28수 별자리를 새겨 넣었다. 이는 재앙을 물리치고 나라의 안녕을 기원하는 의미를 담았다. 실제로 사용하기보다는 의례와 벽사의 상징으로 활용되었다고 한다.또한 그보다 상대적으로 제작 기회가 많은 삼인검(三寅劍)도 전시되고 있었다. 인년·인월·인일, 혹은 인월·인일·인시처럼 네 조건 가운데 세 가지가 겹칠 때 제작하였다. 사인검보다는 제작 빈도가 높았지만 여전히 매우 귀한 검이었다.여기에는 북두칠성을 새겼는데, 이는 북두칠성은 통치자를 상징하고 하늘로부터 부여받은 통치자의 권위를 의미한다. 이도 역시 벽사와 호국의 의미를 담았으며 왕실과 무관들이 소중히 간직하였다. 사인검이 최고의 양기를 상징한다면, 삼인검은 현실에서 활용 가능한 가장 강한 길상(운수가 좋을 조짐) 검이라 할 수 있다.이번 여정을 마치며 문득 한산(寒山)과 습득(拾得)의 <인내가(忍耐歌)>가 떠올랐다. 이들은 중국 당나라의 고승으로 세속의 조롱과 냉대를 묵묵히 견디며 수행을 이어간 인물들이다. 한산이 물었다. "세상 사람들이 나를 비방하고, 나를 속이고, 내게 욕되게 하고, 나를 비웃고, 나를 깔보고, 나를 천하게 여기고, 나를 미워하고, 나를 속이려 한다면, 이를 어찌해야 하는가?" 이에 습득은 "그저 인내하고, 그들에게 양보하고, 그들의 뜻대로 하게 하고, 그들을 피하고, 그들을 견뎌내고, 그들을 존경하고, 그들을 상관하지 말게. 다시 몇 년을 기다리면 그대는 그들을 또 보게 될 거네"라고 말했다고 한다.네 개의 인이 모인 사인검은 단지 강한 양기를 상징하는 유물만은 아니었다. 수십 년을 기다려야 비로소 완성되는 시간과 인내의 결정체였다. 그래서 사인검이 전하는 가장 큰 가치는 힘이 아니라 기다림이다. 기다릴 줄 아는 사람만이 가장 좋은 때를 맞이할 수 있다.호랑이도 쉬지 않고 달리는 동물이 아니다. 오랜 시간을 숨어 기다리다가 결정적인 순간 단 한 번 움직인다. 인의 기운도 마찬가지다. 인년은 삶의 방향을 세우고, 인월은 희망을 품으며, 인일은 행동을 결심하고, 인시는 그 결심을 현실로 옮기는 시간이다. 그렇다면, 지금 우리는 때를 기다려야 하는가, 아니면 행동할 시간인가.