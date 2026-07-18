아직도 목요일이면 내 마음이 설레는 이유

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'선생님을 위해 네팔에 꾸르타(Kurta, 네팔 전통 의상)을 주문했었어요. 오늘 받았어요. 선물로 드리고 싶어요.'

큰사진보기 ▲샤바타의 선물과 메모마음을 담은 메모와 작은 머리핀, 핑크빛 하트 종이 가방까지. 샤바타의 세심한 정성이 담긴 선물이었다. ⓒ 이영민 관련사진보기

큰사진보기 ▲첫 제자 샤바타에게 받은 네팔 전통의상 꾸르타를 입고첫 제자 샤바타가 선물해 준 꾸르타. 마음까지 함께 선물받은 것 같았다. 감사합니다. 잘 입을게요. ⓒ 이영민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

7월 16일. 6월 셋째 주에 시작한 대학 부속 한국어학당 수업이 어느덧 4주 차를 지나고 있다. 100분 연강을 마치고 나오는데, 복도에서 지난 학기 우리 반 학생이었던 하산과 미나주르를 만났다."안녕하세요, 선생님!" 나를 보더니 큰 소리로 아는 척을 했다."하산, 미나주르! 잘 지냈어요?""네, 선생님." 인사를 하고 나자 대뜸 "선생님과 공부하고 싶어요" 한다.덧붙이는 "I miss you"(선생님이 그리워요). 는 언제 들어도 기분 좋은 말이다.나의 첫 한국어 제자들이었던 지난 3월 학기 학생들은 나에겐 많이 특별한 존재다. 호환마마보다 무섭다는 '첫정'의 주인공들이기도 하지만, '내가 처음이라는 걸 알고 배려해 주는 걸까?' 싶은 마음이 들 정도로 첫 수업 시간부터 마음을 활짝 열어주었고, 10주 내내 열심히 따라주었다. '고맙다, 예쁘다, 그리울 거다. 선생님께 다시 배우고 싶다'는 감정 표현도 곧잘 해주며 졸아붙은 내 마음을 넉넉히 채워주던 녀석들이다.종강 후에도 수업이 있었던 목요일이 되면 학생들 얼굴이 떠올라 마음 한구석이 허전했다. 괜시리 드라이브 삼아 집에서 10분 거리의 학교로 가서 텅 빈 교정을 한 바퀴 돌아 나오기도 했다. '처음'이라는 경험에 너무 큰 의미를 부여하는 걸까. 스스로 의심이 들기도 했다.그렇게 3주간의 방학을 보내고, 다음 주면 만나게 될 새 학생들을 맞이할 준비를 할 때였다. 지난 학기 첫 수업 시간에 교실을 옮기는 상황이 생겼을 때, 말없이 손을 내밀어 노트북 가방을 옮겨주었던 네팔 학생 샤바타에게서 문자가 왔다.'선생님, 어디에 계세요?'종강 무렵, 출석 문제로 샤바타와 문자를 주고받은 적이 있었다. 결국 다른 수업의 행정 착오였지만, 며칠 동안 함께 상황을 확인하느라 나도 적잖이 마음을 썼다. 그래서 샤바타의 이름이 뜨는 순간, 솔직히 조금 긴장했다.너무 놀랐다. 아, 뭐라고 해야 하지? '고마워요'하며 얼른 받기에는 너무 큰 선물 같았다. 그렇다고 네팔로 주문해서 받은 것을 '아니에요'라며 거절할 수도 없었다. 잠시 고민한 후, 놀란 마음과 감사를 전하며 레벨테스트가 있는 날 학교에서 만나기로 했다.며칠 후 레벨테스트 날, 3주 만에 만난 샤바타로부터 받은 꾸르타는 내가 좋아하는 흰색 바탕에 핑크빛 꽃무늬 자수가 곱게 놓여 있었다. 생각보다 도톰했다. 몇 주 전, 더위가 오기 전에 나를 위해 주문했을 시간을 생각하니 샤바타의 마음이 그대로 전해져 왔다. 샤바타가 입던 화려한 꾸르타와는 달리 중년의 나에게 딱 어울리는 소재와 문양, 사이즈였다.동료 선생님들에게 자랑하고 싶은 마음을 꾹꾹 누르고 집으로 돌아오자마자 옷을 입어보는데 웃음이 멈추질 않고, 들뜬 감정을 감출 수가 없었다."엄마, 왜 그렇게 기분이 좋아?" 묻는 초3 아들에게 "엄마 제자한테 선물 받았어. 사진 좀 예쁘게 찍어 줘." 얼른 핸드폰을 건네고 포즈를 취했다. 사진을 보내주니 샤바타는 나만큼이나 설레했다. 그리고 언제 한 번 자신의 집에 와서 네팔 음식을 먹자는 제안까지 해 주었다. '그래요! 꼭 초대해줘요!'그때에야 분명히 알았다. 지난 10주간 나를 행복하게 하고, 종강 후에도 깊이 그리워하게 만든 근원이 바로 이 학생들로부터 받은 순수한 애정이라는 것을. 그 아이들의 다정함은 누구에게나 향하는 마음이었다. 학생들은 내가 건넨 것보다 훨씬 깊고 넓은 마음을 돌려주었다. 그런 생각이 드니 더욱 고마웠다. 13년의 경력 단절 끝에 찾아온 기회만큼이나 기적 같은 학생들이었다. 학생들 간에도 서로 따뜻하고 배려가 많았음을 새 학기, 새롭게 만난 두 반의 학생들과 수업하며 더 분명히 알게 되었다. 지금 함께하는 학생들도 순수하고 잘 따라주지만, 그러한 모습을 더 진하게 지닌 학생들이었다.기분 좋은 짧은 만남을 마치고 들어선 교실에선 레벨2 단계의 수업을 듣는 학생들이 나를 기다리고 있었다. 지난 학기에 맡았던 레벨1 단계와 비교해 급격히 늘어난 학습량과 높아진 난이도에 수업이 조금은 퍽퍽하게 이어지고 있었다. 다행히 4주차에 접어들며 긴장이 누그러지고 있다. 학생들 개개인이 더 보이기 시작했고, 학생들도 조금씩 더 마음을 열어주고 있다. 한국 드라마를 좋아하는 갈립이 한국어가 아닌 영어로만 본다는 사실에 섭섭하다는 농담을 건네고, 떡볶이를 좋아하는 오스만을 위해 미션 게임 선물로 간편 컵떡볶이를 준비했다. 이렇게 서로에게 익숙해지며, 우리 반의 이야기를 만들어가고 있다.특별했던 첫 제자들은 감사의 상자에 잘 담아 보관하고, 새 상자를 열어 새로운 학생들과 또 다른 이야기를 차곡차곡 쌓아가고 싶다.짧은 학기와 짧은 만남이 반복되는 한국어 강사의 삶에서, 새 학기가 시작될 때마다 첫 제자들이 떠오를 것이다. 마치 첫 제자들이 내게 이렇게 말해 주는 것만 같다. '선생님, 먼저 한 걸음 다가가 보세요. 저희가 그랬던 것처럼 학생들도 분명 마음을 열고 다가올 거예요.'그들이 건네준 애정은 이제 더 이상 비교의 기준이 아니라, 학생들에게 먼저 다가갈 용기가 된다. 첫 제자들이 가르쳐 준 이 마음을, 오래도록 내 교사의 첫 마음으로 간직하고 싶다.