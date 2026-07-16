"얼마나 더 죽어야 바뀌나" 37세 미얀마 이주노동자는 왜 죽어야 했나

큰사진보기 ▲'코리안 드림'을 품고 한국에 온 청년의 죽음 앞에, 남겨진 이들은 비통함과 분노를 감추지 못하고 있다. 16일 오후 1시, 서울 종로구 SK에코플랜트 본사 앞에서는 고인의 유족과 민주노총 세종충남본부, 대한불교조계종 사회노동위원회, 사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크, 이주노동자평등연대 등 시민사회단체가 모여 기자회견을 열고 원청인 SK에코플랜트와 하청업체 LT삼보, 그리고 정부를 향해 뼈아픈 책임을 물었다. ⓒ 사람이왔다 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이러한 구조 속에서 이주노동자의 죽음은 꼬리를 물고 이어지고 있다. 지난 6월 27일 전남 대불산단에서 40대 몽골 여성 노동자가 크레인 사고로 사망했고, 7월 11일에는 홍성의 축사에서 30대 네팔 노동자가 목숨을 잃었다. 내국인 노동자에 비해 3배나 높은 산재 사망률은 이들이 얼마나 안전의 사각지대에 방치되어 있는지를 증명하고 있다. ⓒ 사람이왔다 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고인의 배우자인 친마이마이씨는 이날 기자회견에 참석해 "제 남편이 떠나가서 우리 가족의 돌벽이 무너지고 등불이 꺼진 듯 앞길이 깜깜해졌다. 남은 아이 4명과 어떻게 지내야 할지도 모르겠다"며 "(미얀마에는) 가족의 귀국일을 기다리는 사람들이 많이 있다. 어느 사람이라도 제 남편과 같은 일이 발생하지 않았으면 한다"고 호소했다. ⓒ 사람이왔다 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이 활동가는 "동료들은 비상스위치, 비상줄, 방호덮개가 없다는 사실을 SK에코플랜트 관리자가 매일 매일 확인할 수 있었는데, 아무 조치도 취하지 않았다고 얘기했다"며, "저들이 말로만 사과하고, 말로만 대책을 얘기하고, 말로만 안전을 얘기할 때 얼마나 더 많은 노동자가 죽어야 하나. 얼마나 더 죽어야 이 참담한 현실이 바뀔 수 있나"라고 울분을 토했다. ⓒ 사람이왔다 제공 관련사진보기

거대한 컨베이어 벨트는 멈추지 않았다. 기계가 돌아가며 뿜어내는 굉음 속에서, 노동자들은 육안과 소리만으로 이상 여부를 감지해야 했다. 롤러에 이물질이 끼면 기계가 작동하는 와중에 비좁은 틈으로 들어가 망치로 두들겨 빼내는 것이 그들만의 '작업 표준'이었다.위험을 막아줄 방호 덮개도, 비상정지 스위치도, 안전한 발판조차 없는 아찔한 곡면 위에서 위태로운 노동이 이어졌다. 결국 지난 7월 1일, 충남 아산의 KTX 복선화 건설 현장에서 37세의 청년인 미얀마 출신 이주노동자 고(故) 아웅민우씨는 컨베이어 벨트 점검 중 기계에 끼여 참혹하게 목숨을 잃었다.'코리안 드림'을 품고 한국에 온 청년의 죽음 앞에, 남겨진 이들은 비통함과 분노를 감추지 못하고 있다. 16일 오후 1시, 서울 종로구 SK에코플랜트 본사 앞에서는 고인의 유족과 민주노총 세종충남본부, 대한불교조계종 사회노동위원회, 사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크, 이주노동자평등연대 등 시민사회단체가 모여 기자회견을 열고 원청인 SK에코플랜트와 하청업체 LT삼보, 그리고 정부를 향해 뼈아픈 책임을 물었다.이날 공개된 동료 이주노동자들의 증언은 건설 현장의 참담한 민낯을 고스란히 드러냈다. 언어 장벽으로 인해 안전교육은 사실상 무용지물이었고, 2인 1조 근무는 지켜지지 않았다. 하청업체 노동자들에게는 기계를 멈출 권한조차 주어지지 않았다. 컨베이어 벨트를 멈추고 정비해야 한다는 가장 기본적인 안전 수칙은 공기 단축과 이윤 앞에 철저히 무시당했다.심지어 컨베이어 벨트의 하부는 평지가 아닌 곡면으로, 동료 노동자들은 이 때문에 작업 중 항상 미끄러질 위험이 도사리고 있었다며 비계가 설치된 곳만이 정상적인 통로라고 증언했다. 즉, 작업을 위한 기초적인 통로나 발판조차 설치되지 않은 환경에서 컨베이어 벨트를 점검하고 정비한 셈이다.기자회견에 모인 참가자들은 고인의 죽음이 한국 사회에 만연한 '위험의 이주화'가 낳은 구조적 타살이라고 입을 모았다. 한국인들이 기피하는 가장 위험하고 열악한 현장의 최전선에는 항상 이주노동자들이 서 있다는 얘기다.이러한 구조 속에서 이주노동자의 죽음은 꼬리를 물고 이어지고 있다. 지난 6월 27일 전남 대불산단에서 40대 몽골 여성 노동자가 크레인 사고로 사망했고, 7월 11일에는 홍성의 축사에서 30대 네팔 노동자가 목숨을 잃었다. 내국인 노동자에 비해 3배나 높은 산재 사망률은 이들이 얼마나 안전의 사각지대에 방치되어 있는지를 증명하고 있다.한편 고인의 유족은 이역만리 타국에서 비보를 접하고도 까다로운 절차 탓에 사고 보름 만인 7월 15일에야 한국 땅을 밟을 수 있었다.고인의 배우자인 친마이마이씨는 이날 기자회견에 참석해 "제 남편이 떠나가서 우리 가족의 돌벽이 무너지고 등불이 꺼진 듯 앞길이 깜깜해졌다. 남은 아이 4명과 어떻게 지내야 할지도 모르겠다"며 "(미얀마에는) 가족의 귀국일을 기다리는 사람들이 많이 있다. 어느 사람이라도 제 남편과 같은 일이 발생하지 않았으면 한다"고 호소했다.이어 발언에 나선 이용덕 이주노동법률지원센터 소금꽃나무 상임활동가는 원하청 기업을 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 그는 과거 발생했던 수많은 사망 사고를 열거하면서 "SK에코플랜트는 살인기업이라고 불러 마땅하다"라며 기업의 안전 불감증과 이윤 지상주의를 규탄했다.시공능력평가 9위의 대기업인 SK에코플랜트가 시공하는 현장에서는 최근 몇 년간 참사가 끊이지 않았다. 2024년 4월 시흥 우회도로 교량 붕괴 사망사고를 비롯해, 2025년과 2026년에 걸쳐 용인 반도체 클러스터 현장 등에서 추락, 급성심근경색과 뇌출혈 등으로 여러 노동자가 목숨을 잃었다.하청업체인 LT삼보 역시 2025년 광명 서울 고속도로 현장에서 미얀마 노동자가 누전차단기도 없는 곳에서 양수기를 점검하다 감전되어 심각한 손상을 입은 전력이 있다.이 활동가는 "동료들은 비상스위치, 비상줄, 방호덮개가 없다는 사실을 SK에코플랜트 관리자가 매일 매일 확인할 수 있었는데, 아무 조치도 취하지 않았다고 얘기했다"며, "저들이 말로만 사과하고, 말로만 대책을 얘기하고, 말로만 안전을 얘기할 때 얼마나 더 많은 노동자가 죽어야 하나. 얼마나 더 죽어야 이 참담한 현실이 바뀔 수 있나"라고 울분을 토했다.기자회견 참가자들은 오후 3시로 예정된 사측과의 교섭을 앞두고 명확한 요구안을 발표했다. 이들은 SK에코플랜트를 향해 고인과 유족에 대한 공식적이고 진심 어린 사과, 유족의 의견이 반영된 실질적인 재발방지대책 수립, 그리고 내국인 노동자와 차별 없는 동등한 수준의 징벌적 배·보상을 요구했다.고용노동부를 향한 요구도 구체적이었다. 이들은 ▲ 유족과 대리인의 사고조사 참여 보장 ▲ 원하청 사업장에 대한 근로감독 실시 ▲ 작업중지 해제절차에서 유족 및 대리인 의견 반영 ▲ 산안법·근기법 및 중대재해처벌법 위반에 대한 엄중 처벌 ▲ 이주노동자 안전대책 마련 ▲ 터널굴진기 및 대형컨베이어 설비 운영실태 전수조사 ▲ 트라우마 관리 지침 이행 등 사측에 대한 지도 등을 촉구했다.기자회견문 낭독을 끝으로 참석자들은 "더 이상 이주노동자를 죽음으로 내모는 위험의 이주화를 용납할 수 없다"고 선언했다. 인간은 평등하고 노동의 가치는 국적에 따라 다를 수 없다는 지극히 당연한 명제가, 2026년 대한민국의 건설 현장에서는 목숨을 걸어야만 외칠 수 있는 절규가 되고 있다. 유족과 시민사회는 이날 저녁 6시 30분, 같은 장소에서 아웅민우 님을 추모하고 기업의 책임을 묻는 문화제를 이어갈 예정이다.