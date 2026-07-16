다음 정류장은 행복입니다

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큰사진보기 ▲버스 승하차문에 붙여진 문구 두 개. ⓒ 유상수 관련사진보기

"하차 전 미소하나 챙겨가세요^^"

"다음 정류장 : 퇴근 후 행복"

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큰사진보기 ▲남윤잎 작가의 그림책 <버스> 표지. 우리는 버스를 타고 같은 방향으로 달린다. ⓒ 남윤잎 관련사진보기

큰사진보기 ▲버스를 타고 달리면 어느새 창 밖은 어두워지고 곳곳이 반짝이기 시작한다. ⓒ 유상수 관련사진보기

"하차 전 미소하나 챙겨가세요^^"

"다음 정류장 : 퇴근 후 행복"

덧붙이는 글 | 제가 탄 버스는 부천과 서울을 오가는 98번 버스입니다. 그림책 <버스>는 어릴 때부터 버스를 좋아했다는 작가가 2018년에 펴낸 책으로 버스를 타고 가며 마주하는 풍경과 소소한 생각들을 독특하고 따뜻하게 표현하여 좋은 평가를 받았습니다.

차량 2부제에 맞춰 짝숫날만 자차를 이용하였었다. 어느 날부터는 짝수 홀수 헤아리는 것도 귀찮아져 버스만 타고 다니기 시작했다. 그것이 어느새 습관이 되었는지 차량 2부제가 해제된 지금도 여전히 버스로 출퇴근하는 중이다. 조금만 부지런을 떨면 남이 운전해 주는 차를 타고 목적지까지 편히 갈 수 있다는 것, 그 고마운 사실을 내 몸과 마음이 저절로 체득한 것 같다.일터에 가기 위해서는 버스를 두 번 갈아타야 한다. 집에서 출발하는 시간은 아침 여섯 시쯤, 아침 공기가 그나마 제일 시원하니 저절로 발걸음에 탄력이 붙는다. 첫 번째와 두 번째 버스 모두 배차 간격이 짧아 목을 길게 빼고 기다리지 않아도 된다. 비교적 이른 시간이라 버스 좌석도 여유로워 느긋하게 앉아 간다. 버텨내야 할 하루치 일을 앞둔 시간이지만 이런저런 생각을 하며 차창 밖 스쳐 가는 풍경을 멍하니 바라보는 것이 제법 괜찮다.하지만 퇴근 시간은 좀 다르다. 일과를 마치고 에너지가 바닥을 향해가는 때, 버스정류장에 가기 위해 온종일 햇볕에 달궈진 오후의 도로를 걷는 일이 만만찮다. 남은 기력마저 사그라들 지경으로 무덥다. 퇴근하는 사람들까지 더해져 버스는 붐비고 눈은 저절로 앉을 자리를 찾아 두리번거린다. 그래도 이 버스가 나를 집으로 데려가 준다고 생각하며 매일매일 이어지는 나날들을 잘 견디며 산다.얼마 전 퇴근길, 두 번째 버스로 갈아탄 뒤 집 근처 정류장에서 내리기 위해 하차 문 앞에 섰다. 무심히 문께 시선을 두다 양쪽 문 가운데 코팅되어 붙어있는 두 개의 글귀를 발견하였다.버스요금도 아닌, 승하차 시 주의할 점도 아닌, 건조한 안내문과는 색과 결이 다른 문구 두 개.나도 모르게 빙그레 미소가 지어졌다. 무표정했던 버스 안이 난데없이 훈훈해지는 것 같았다. 이 순간을 기억해 두고 싶어 서둘러 휴대폰을 꺼내 사진을 찍었다. 그리고 운전석을 흘끗 돌아보았다. 기사님은 앞을 보고 운전에 열중하고 계셨다.요 근래 새로 붙여진 것일까? 원래부터 있었는데 이제야 본 것일까? 다른 버스에도 똑같이 붙어있는 것일까? 아니면 이 차에만 붙어있는 걸까? 궁금했지만 오지랖인 것 같아 부끄럽기도 하고, 마침 하차 문이 열리기도 해서 물어보지 못하고 그냥 내리고 말았다.버스에서 내린 뒤에도 두 글귀가 계속 곁을 맴돌았다. 그리고 언젠가 읽었던 남윤잎 작가의 그림책 <버스>의 장면들이 흙 속의 감자처럼 줄줄이 떠올랐다. 그림책 속 승객들의 모습이 바로 우리들의 모습, 나의 모습이라는 생각이 들었다.우리는 출퇴근을 위해, 등하교를 위해, 혹은 누군가를 만나기 위해, 저마다의 다른 이유로 버스에 오른다. 버스를 타면 창밖을 보거나 휴대폰을 들여다보고, 일행과 수다를 떨며 각자의 생각에 잠긴 채 같은 방향을 향해 달린다. 차창 밖 풍경은 계절과 시간에 따라 변하고, 어느덧 창밖이 어둑어둑해지는 퇴근길이 되면, 도심 곳곳에 환하게 불이 들어온다.'불 켜진 창밖으로 하나둘 빛나는 여러 가지 모양들'처럼 오늘 하루를 치열하게 살아낸 이들의 삶이 차창에 비친다. 짙어지는 어둠 속에서 반짝이는 불빛들을 가만히 바라보다 보면, '나도 누군가에게 저렇게 아름답게 반짝이는 존재로 보일까?' 문득 궁금해진다. 그림책 속 화자처럼 '나도 그럴까' 자문하게 된다. 오늘 하루를 잘 살아낸 것이 맞는지 스스로에게 혹은 누군가에게 다정한 긍정과 위로를 구하고 싶어지는 것이다.나는 버스 문에 붙여진 문구를 본 뒤 이 그림책이 저절로 떠올랐던 이유가 바로 이거였구나, 무릎을 쳤다. "하차 전 미소 하나 챙겨가세요"라는 글귀는 '잘 살아가고 있을까?' 매번 확신하지 못하고 되묻는 나에게, 오늘 하루도 충분히 애쓰며 잘 살았노라 대답해 주는 것 같았다. 그러니 내릴 때만큼은 가벼운 미소 하나 품고 가도 괜찮다고 다정하게 격려해 주는 것처럼 느껴졌다.그리고 "다음 정류장 : 퇴근 후 행복"이라는 문구 역시, 오늘 하루 세상이라는 일터에서 고군분투한 우리에게 '당신이 내릴 곳은 고단함이 끝나는 곳, 바로 '행복'이라는 정류장입니다'라고, 집에 돌아가면 당신도 누군가에게 반짝반짝 빛나는 별이 될 거라고 가만히 등을 어루만져 주는 듯했기 때문이었다.그날 이후 버스를 탈 때마다 나는 승하차 문을 유심히 살피는 버릇이 생겼다. 내가 타는 버스에 또 이 문구가 붙어있을지 궁금해서였다. 안타깝게도 이 문구가 붙여진 차를 딱 한 번 더 타봤을 뿐이지만, 그날 본 이 따뜻한 격려의 울림은 마음속에 계속 남아 있다."미소 하나 챙겨가세요'"는 문구에 나도 모르게 입꼬리가 쓱 올라가고, "다음 정류장: 퇴근 후 행복"이라는 글귀에 정말로 내 저녁이 포근한 행복으로 곧장 이어질 것만 같았던 그날의 소중한 경험.자신이 운전하는 버스를 이용하는 승객이 편안하고 행복하기를 바라며 붙여놓았었을 그 마음을 생각한다. 말 한마디 섞지 않은 이가 건네주는, 소리 없지만 세상에서 가장 힘이 센 격려. 누군가를 응원하는 글은 참 힘이 셌다.오늘도 나는 하차 문 앞에 선다. 비록 그 글귀가 붙어있는 버스는 아니지만, 내 마음의 하차 문에는 코팅되어 지워지지 않는 다정한 글귀가 여전히 남아 있다.이 문구를 붙여놓으셨을 버스 기사님께 감사드린다.