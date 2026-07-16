'반구천의 암각화' 세계유산 등재 1주년... "시민·관광객 체험 강화"

▲지난해 7월 울산 울주군 언양읍 대곡리 '반구천의 암각화'가 대한민국의 17번째 세계유산(문화유산 15건, 자연유산 2건)으로 등재됐다. 사진은 세계유산 '반구천의 암각화' 중 한 곳인 국보 '울주 천전리 명문과 암각화' ⓒ 박석철 관련사진보기