용인반도체클러스터 상생협약 결실... 여주시·SK하이닉스 복지사업 시작

큰사진보기 ▲경기 여주시와 SK하이닉스가 어르신 안전망 강화와 청년 자립 지원을 위한 사회공헌사업을 공동 추진한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시와 SK하이닉스가 어르신 안전망 강화와 청년 자립 지원을 위한 사회공헌사업을 공동 추진한다.여주시는 지난 15일 SK하이닉스와 노인·청년 복지지원사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 이충우 여주시장과 김선교 국회의원, 박호현 SK하이닉스 부사장을 비롯해 여주시노인복지관장, 여주지역자활센터장 등 관계자들이 참석해 사업의 성공적인 추진을 위한 협력 의지를 다졌다.이번 사업은 2022년 체결된 여주시와 SK하이닉스의 용인반도체클러스터 상생협약의 후속 사업으로 추진된다. 총사업비 1억 5400만 원을 투입해 노인과 청년을 대상으로 한 맞춤형 복지사업을 진행할 계획이다.노인 분야에서는 보행이 불편한 저소득 어르신과 독거노인 등을 대상으로 보행기 지원과 응급안전서비스를 제공해 이동 편의를 높이고 응급상황 대응체계를 강화한다.청년 분야에서는 청년자활사업단을 조성해 자활 참여 청년들에게 커피·바리스타와 제과·제빵, 식품 개발 분야의 직무교육을 지원하고, 사업 운영을 통해 안정적인 일자리와 자립 기반을 마련할 예정이다.여주시는 이번 사업이 기업의 사회공헌과 지역 복지정책을 연계한 민관 협력 모델로서 취약계층 지원과 지역 상생에 기여할 것으로 기대하고 있다.이충우 여주시장은 "이번 사업은 기업과 지역사회가 함께 어르신의 안전과 청년의 자립을 지원하는 의미 있는 사업"이라며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 복지사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.김선교 국회의원은 "민관이 함께 추진하는 사회공헌사업이 지역사회에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "지역 발전과 복지 증진을 위한 다양한 사업이 지속될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.박호현 SK하이닉스 부사장은 "이번 협약을 성실히 이행해 여주시 노인과 청년 복지 향상에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.