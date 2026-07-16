CCTV로 우산까지 쫓는데, '장윤기 사건'은 증거인멸 의혹이라니

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점입가경이다. '장윤기 사건' 내막이 속속들이 드러나면서 온갖 비위에 대한 의혹이 확산되고 있다. '장윤기 사건'은 광주에서 발생한 여고생 살해 사건을 둘러싸고 경찰의 부실수사와 증거인멸, 봐주기 의혹이 제기된 사건이다. 단순한 부실수사를 넘어 증거 확보와 혐의 적용, 수사 지휘 과정 전반에 외압이나 조직적 개입이 있었는지까지 수사 범위가 확대되는 양상이다.당시 지휘 라인에 있던 간부들까지 잇따라 입건되면서 사건은 개인의 일탈이 아니라 경찰 조직의 구조적 문제를 드러낸 것 아니냐는 우려도 커지고 있다. 국민적 분노는 범인의 잔혹한 범행에만 머물지 않는다. 진실을 밝혀야 할 수사기관이 과연 법과 원칙에 따라 움직였는지에 시선이 집중되고 있다.사법제도의 권위는 법조문에서 비롯되지 않는다. 국민은 법이 누구에게나 같은 잣대로 적용될 때 비로소 국가를 신뢰한다. 그래서 어떤 사건보다도 수사기관의 공정성은 민주주의의 마지막 보루가 된다. 그 보루가 흔들렸다는 의심만으로도 국민은 깊은 배신감을 느낀다.최근 드러난 장윤기 사건 수사 과정을 바라보며 많은 국민이 충격을 받았다. 경찰 특별수사단은 당시 수사 과정에서 주요 자료가 누락되고, 일부 증거가 적절히 확보되지 않았으며, 수사 방향이 제한됐다는 의혹을 발표했다.더욱이 피의자의 아버지가 현직 경찰관이었다는 사실까지 알려지면서 국민은 "혹시 누군가는 법보다 관계의 보호를 받은 것은 아니냐"는 질문을 던지게 됐다. 최종적인 사법 판단은 앞으로 내려지겠지만, 지금까지 공개된 내용만으로도 경찰 조직에 대한 신뢰는 크게 흔들리고 있다.우리 사회에는 오래전부터 반복되는 질문이 있다. 왜 힘 없는 사람에게는 법이 칼날처럼 작동하는데, 권력이나 조직 내부의 잘못 앞에서는 그 칼날이 무뎌지는가 하는 점이다. 법은 공정해야 하지만, 국민이 체감하는 현실은 종종 그렇지 않다. 작은 실수는 끝까지 추적하면서도, 큰 의혹은 조직 논리 속에서 희미해지는 모습을 우리는 여러 차례 목격해 왔다.필자의 지인도 잊지 못할 경험을 했다. 어느 비 오는 날 편의점에서 우산을 두고 나오면서 자신의 값비싼 우산 대신 비슷하게 생긴 저렴한 우산을 실수로 가져온 것이다. 얼마 지나지 않아 절도 혐의로 경찰 조사를 받았고, 편의점 CCTV를 확인하는 것은 물론 검찰 조사까지 이어졌다. 범죄 의도가 없었다는 점은 인정됐지만 결국 기소유예 처분을 받았다. 평범한 시민에게는 CCTV 하나, 우산 하나까지도 끝까지 확인하는 시스템이 작동했다.그 일을 겪은 지인은 "내가 정말 흉악범이라도 된 줄 알았다"라고 말했다. 조사 과정에서 받았던 압박감과 심리적 고통은 오래도록 남았다. 국가가 작은 사건에도 이렇게 치밀하게 대응하는 모습을 보며, 한편으로는 법치주의가 살아 있다고 믿고 싶었다.빅토르 위고의 <레 미제라블>에서 장발장은 빵 한 조각 때문에 평생 죄인의 굴레를 벗어나지 못했다. 시대는 달라졌지만 국민이 느끼는 감정은 크게 다르지 않다. 사소한 실수는 끝까지 책임을 묻고, 사회적 파장이 큰 사건에서는 수사의 공정성 자체가 논란이 된다면 법의 형평성은 어디에서 찾을 수 있을까.물론 장윤기 사건은 단순한 개인의 범죄를 넘어선다. 지금 국민이 분노하는 이유는 범죄의 잔혹성만이 아니다. 사건을 있는 그대로 밝혀야 할 수사기관이 과연 자신의 역할을 충실히 수행했는지에 대한 의문 때문이다. 만약 수사 과정에서 조직 보호 논리나 연고 관계가 작동했다면, 그것은 범죄 못지않게 심각한 문제다. 정의는 범인을 잡는 것에서 끝나지 않는다. 진실을 감추지 않는 데서 완성된다.윤호중 행정안전부 장관이 대국민 사과를 하고 경찰 내부 개혁 방안을 발표한 것도 그만큼 사안의 무게가 크다는 뜻이다. 순환인사 확대와 이해충돌 방지 장치 강화, 내부 비리 수사 강화는 필요한 조치다. 그러나 제도는 시작일 뿐이다. 국민은 새로운 규정보다 실제로 달라진 수사를 보고 싶어 한다.경찰은 누구보다 강한 권한을 가진 조직이다. 그 권한은 국민이 맡긴 것이다. 그렇기에 경찰에게 요구되는 윤리는 일반 공직자보다 훨씬 엄격해야 한다. 작은 비위 하나도 국민 신뢰를 흔들고, 수사의 공정성에 대한 의심은 법치주의 전체를 무너뜨릴 수 있다.이번 사건은 특정 개인 몇 명의 문제가 아니라 우리 형사사법 시스템이 얼마나 투명하게 작동하는지를 시험하는 계기가 되고 있다. 국민은 완벽한 경찰을 기대하지 않는다. 다만 잘못이 있다면 숨기지 않고, 누구든 예외 없이 책임지는 조직이 되기를 바랄 뿐이다.법은 강자를 위해 존재하는 방패가 아니라 약자를 지키는 마지막 울타리여야 한다. 편의점 우산 하나는 끝까지 추적하면서도 사회를 뒤흔드는 사건의 진실이 사적인 관계와 조직 논리에 가려진다면, 국민은 더 이상 법을 신뢰하지 않을 것이다. 장발장이 다시는 만들어지지 않는 사회, 그리고 누구도 법 위에 설 수 없는 나라. 그것이 이번 사건이 우리에게 남긴 가장 무거운 질문이다.편의점 우산 하나는 끝까지 추적하면서도 사회를 뒤흔든 사건의 진실이 사적인 관계와 조직 논리에 가려진다면, 국민은 더 이상 법을 신뢰하지 않을 것이다.