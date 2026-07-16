경기도체전 수영장, 시민 품으로... 광주시 21일부터 시범 운영

큰사진보기 ▲경기 광주시가 '2026 경기도체육대회'를 위해 조성한 G-스타디움 수영장을 시민들에게 개방하며 생활육 인프라 확대에 나선다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 광주시가 '2026 경기도체육대회'를 위해 조성한 G-스타디움 수영장을 시민들에게 개방하며 생활육 인프라 확대에 나선다.광주시는 오는 21일부터 G-스타디움 수영장을 시범 운영한다고 16일 밝혔다.G-스타디움 수영장은 2026 경기도체육대회 개최를 위해 조성된 시설로, 대회 종료 이후 시민들이 이용하는 생활체육 시설로 활용된다.시설은 길이 50m, 10개 레인의 국제 규격을 갖췄으며 수심은 2m로 조성됐다. 시는 안전을 고려해 시범 운영 기간에는 모든 영법을 구사할 수 있는 상급자에 한해 이용을 허용할 예정이다.운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 매주 일요일과 월요일은 시설 정비와 안전 점검을 위해 휴관한다. 이용객은 별도 예약 없이 현장에서 이용요금을 결제한 뒤 입장하면 된다.광주시는 시범 운영을 통해 시설 운영과 안전관리 전반을 점검한 뒤 시민 이용 여건을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.시 관계자는 "G-스타디움 수영장이 시민 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여하는 공간이 되도록 운영과 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.