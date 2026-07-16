'시민이 묻고 시장이 답하다'… 최현덕 시장 첫 소통 간담회

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 15일 시장 집무실에서 지역 현안과 생활불편 사항을 논의하는 소통 간담회 ‘시장 좀 만납시다’를 처음 개최했다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 15일 시장 집무실에서 지역 현안과 생활불편 사항을 논의하는 소통 간담회 '시장 좀 만납시다'를 처음 개최했다고 밝혔다.'시장 좀 만납시다'는 최현덕 남양주시장이 시민과 마주 앉아 다양한 지역 현안을 논의하는 시민 참여형 소통 창구다. 시민은 지역 현안과 생활불편 사항을 제안하고, 시장과 함께 해결 방안을 모색할 수 있다.시는 매월 격주로 두 차례 간담회를 운영할 계획이며, 지난 13일부터 시 누리집 '시민주권광장'을 통해 참여 신청을 받고 있다.이날 간담회에서는 신도시 개발사업과 생활불편 사항 등 총 4건의 안건을 놓고 의견을 나눴다. 최 시장은 시민들의 건의 사항을 청취하고 발전적인 해결 방안을 함께 모색했다.시는 앞으로도 시민 생활과 밀접한 현안을 지속적으로 발굴하고, 시민 의견이 정책과 행정에 반영될 수 있도록 소통 체계를 강화할 계획이다.간담회에 참석한 한 시민은 "시민이 직접 시장 집무실을 찾아 허심탄회하게 이야기할 수 있는 소통 행정은 처음"이라며 "소통의 장을 마련해 주신 시장님께 깊이 감사드리며, 시민과 시장이 직접 만나는 자리가 꾸준히 이어지길 바란다"고 밝혔다.최현덕 시장은 "현장의 목소리를 가감 없이 듣고 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 하겠다"며 "특히 신도시 개발사업처럼 지역경제와 직결되는 사안은 관계기관과 지속적으로 협의해 지역업체와 함께 성장할 수 있는 해법을 마련하겠다"고 말했다.