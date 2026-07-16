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26.07.16 15:45최종 업데이트 26.07.16 15:55

전반기 원구성 마친 경기도의회... 상임위원장 13석 중 민주당 12석

13개 상임위원장 선출로 후반기 원구성 마무리... 의석 분포 그대로 반영된 결과

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경기도의회 상임위원회 위원장 선출 16일 오후 2시 경기도의회 본회의장에서 열린 제392회 임시회 제3차 본회의에서 의원들이 13개 상임위원회 위원장 선출을 위한 투표를 진행하고 있다. 이날 경기도의회는 상임위원장 선출을 마무리하며 전반기 원구성을 완료했다.
경기도의회 상임위원회 위원장 선출16일 오후 2시 경기도의회 본회의장에서 열린 제392회 임시회 제3차 본회의에서 의원들이 13개 상임위원회 위원장 선출을 위한 투표를 진행하고 있다. 이날 경기도의회는 상임위원장 선출을 마무리하며 전반기 원구성을 완료했다. ⓒ 경기뉴스미디어

경기도의회 전반기 원구성이 마무리됐다. 상임위원장 선거 결과 더불어민주당이 13개 상임위원장 가운데 12석을 차지한 반면, 국민의힘은 농정해양위원장 1석을 확보하는 데 그쳤다.

경기도의회는 16일 제392회 임시회 제3차 본회의를 열고 13개 상임위원회 위원장을 선출했다. 이날 투표에는 재적의원 167명 가운데 165명이 참여했으며, 당선자들은 모두 161~163표를 얻어 선출됐다.

선거 결과 ▲의회운영위원장 장한별(161표) ▲기획재정위원장 김창식(161표) ▲경제노동위원장 장태환(163표) ▲안전행정위원장 양경석(162표) ▲문화체육관광위원장 채신덕(163표) ▲농정해양위원장 서광범(161표·국민의힘) ▲보건복지위원장 김동규(162표) ▲건설교통위원장 고찬석(163표) ▲도시환경위원장 이홍근(162표) ▲미래과학협력위원장 김태형(163표) ▲여성가족평생교육위원장 김용성(162표) ▲교육기획위원장 국중범(161표) ▲교육행정위원장 김성수(163표) 의원이 각각 당선됐다.

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이번 상임위원장 선출로 경기도의회는 의장단 구성에 이어 전반 원구성을 모두 마쳤다.

새롭게 구성된 상임위원회는 앞으로 경기도와 경기도교육청 소관 추가경정예산안 심사, 조례안 및 각종 안건 심의, 행정사무감사 등 의정활동을 담당하게 된다.

경기도의회는 현재 더불어민주당이 다수 의석을 차지하고 있어 이번 상임위원장 선출 결과도 의석 분포가 그대로 반영됐다는 평가가 나온다. 국민의힘은 농정해양위원장을 맡은 서광범 의원을 중심으로 상임위원회 활동을 이어갈 예정이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.


#경기도의회#경기도#상임위#남종섭

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