1977년 개관한 국내 1호 현대백화점 '울산 동구점' 역사 속으로

큰사진보기 ▲지난 1977년 울산 동구 전하동 현대중공업 앞에 개관한 현대백화점 울산점 동구. ‘현대쇼핑센터’ 전신이다. ⓒ 박석철 관련사진보기

AD

최근 잠수함 등 군함 건조 기술과 고부가가치 선박 건설 기술로 세계적 관심을 받는 HD현대중공업은 울산광역시 동구의 주력산업이기도 하다.동해안 바다를 접하며 길게 건설된 HD현대중공업과, 그 맞은편에 도시 시설이 있는 특수한 구조로 된 울산 동구에서 빼 놓을 수 없는 곳이 바로 현대백화점이다. HD현대중공업 정문 앞 '(공식 명칭)현대백화점 울산점 동구'는 국내 현대백화점 1호로 서울 압구정점에 앞선 본점이기도 했다.지난 1977년 개관한 현대백화점(전신 현대쇼핑센터)이 역사 속으로 사라질 전망이다. 시설 노후화와 매출 하락이 직접 요인이고, 정부가 추진하는 공공시설 지원사업도 맞아떨어졌다.현대백화점에 따르면, 최근 현대백화점은 주택도시보증공사(HUG)가 추진하는 공공지원 민간임대주택 사업 우선협상자로 선정돼 2028년 12월부터 2033년 4월까지 지하 3층 지상 49층, 3개 동 규모로 지상 1~2층에는 라이프스타일 쇼핑몰을, 지상 3~49층은 주거시설을 조성할 계획이다.현대백화점 울산점 측은 "현대백화점 울산점 동구를 일방적으로 폐점하는 것은 절대로 아니며, 세계적인 핫플레이스로 자리 잡은 현대백화점 '더 현대 서울' 등을 기획한 그룹사의 역량을 적극 활용해 현대백화점 울산점 동구를 주거와 쇼핑이 융합된 '지역 밀착형 라이프스타일몰'로 조성할 계획이다"라고 말했다.이어 "고객과 매출이 지속적으로 감소해 입점 브랜드의 이탈이 가속화되고, 매출이 더 감소하는 악순환이 반복되고 있다. 또한 시설 노후화로 전체적인 개발이 필요한 상황이다"라는 입장을 전했다.이처럼 울산 동구의 최대 상권이자 명소였던 현대백화점의 존폐 위기가 지역의 화두로 떠오르자 지자체가 주민 상권 위축을 우려하며 백화점 측에 상권활성화 기여를 당부했다.천기옥 울산 동구청장은 15일 오후 구청장실에서 현대백화점 울산점 관계자와 면담하고, 현대백화점 울산점 동구(옛 현대백화점 동구점) 복합 개발에 대한 의견을 나눴다.천기옥 동구청장은 현대백화점 울산점 관계자로부터 울산점 동구 복합개발 사업 전반에 대한 브리핑을 받은 뒤 주민 불편 최소화와 지역 상권 활성화 대책을 백화점 측에 주문했다.천기옥 구청장은 "주민들은 소중한 추억의 공간이자 지역의 생활 수준을 상징하는 랜드마크인 현대백화점 울산점 동구가 문을 닫는다는 것을 매우 안타까워하며, 폐점 자체를 반대하는 목소리가 높다"라면서도 "이런 주민 여론에 의해 울산점 동구의 복합 개발이 제때 추진되지 않을 경우, 시설이 방치되고 노후화되어 오히려 도심 전체의 흉물이 될 우려가 있다는 점도 감안해 신중하게 결정해야 한다"라고 말했다.이어 "지역의 상권 활성화와 주민 생활 편의 개선을 비롯해 도심 전체의 미관과 품격을 바꿀 수 있는 중요한 개발사업이지만 개발 과정에서 주민들이 겪을 소음 및 쇼핑 공간 부족 등 어려움도 예상되므로, 앞으로 지속해서 소통하며 최선의 방안을 찾아가겠다"라고 말했다.