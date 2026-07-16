광양시, 북극항로 시대 '글로벌 에너지 허브' 구축

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시, 광양시, 여수광양항만공사(YGPA), 포스코플로우가 16일 여수광양항만공사 중역회의실에서 ‘북극항로 시대, 글로벌 에너지 물류 허브 항만 도약을 위한 업무 협약’을 체결했다 ⓒ 광양시 관련사진보기

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전남광주통합특별시 광양시가 다가오는 북극항로 시대를 선제적으로 대비하기 이해 글로벌 에너지 물류 허브 항만으로의 도약에 본격적으로 나선다. 시는 이를 위해 유관 기관 및 기업과의 긴밀한 협력체계를 구축하는 업무협약을 체결하고 본격적인 행보에 나섰다.광양시는 16일 여수광양항만공사 중역회의실에서 전남광주통합특별시, 여수광양항만공사(YGPA), 포스코플로우와 함께 '북극항로 시대, 글로벌 에너지 물류 허브 항만 도약을 위한 업무 협약'을 체결했다. 이날 협약식에는 박성현 광양시장, 최관호 여수광양항만공사 사장, 반돈호 포스코플로우 대표이사 등 관계자 40여 명이 참석했다.이번 협약은 북극항로 대응 민·관 협력체계를 구축하고 광양항을 글로벌 에너지 거점으로 육성하고자 마련됐다. 이는 민선 9기 광양시 핵심 공약인 '북극항로 시대, 동북아 거점항 육성'을 향한 계기가 될 전망이다.협약에 따라 4개 기관은 ▲북극항로 상업화 및 협업과제 발굴 ▲LNG 해상환적(벙커링) 허브 조성 ▲미래 에너지 물류 공급망 구축 ▲배후물류망 연계 수출입 화물 확대 등을 위해 협력한다. 특히 민간 주도 및 공공 지원 체계 아래 벌크화물 시범운항을 적극 추진해 북극항로 상업화와 산업 원자재 공급망 다변화를 꾀할 계획이다.또한, 포스코그룹이 추진하는 LNG 벙커링 터미널 등 대규모 민간 투자가 적기에 마무리되어 오는 2027년 하반기부터 LNG 벙커링 서비스가 본격 제공되도록 지원한다.박성현 광양시장은 "LNG 벙커링 인센티브 지원과 규제 개선을 통해 광양항을 에너지 해상환적(STS) 허브로 육성하겠다"며 "조속히 해양수산부 장관을 만나 정부 차원의 적극적인 지원과 제도 개선을 건의하겠다"고 밝혔다.