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26.07.16 15:22최종 업데이트 26.07.16 15:22

박수현 충남도지사 "폭염은 기후살인"

도지사 직속 TF 구성 등 대응방식 전면 개편 선언

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박수현 충남도지사가 16일 자신의 페이스북을 통해 “기후변화로 인한 폭염과 혹한을 단순한 자연현상이나 어쩔 수 없는 사고로만 바라보아서는 안 된다”며 “기존 대응 방식을 근본적으로 바꿔 도민의 생명을 구하는 ‘실용행정’을 펼쳐야 한다”고 강조했다.
박수현 충남도지사가 16일 자신의 페이스북을 통해 “기후변화로 인한 폭염과 혹한을 단순한 자연현상이나 어쩔 수 없는 사고로만 바라보아서는 안 된다”며 “기존 대응 방식을 근본적으로 바꿔 도민의 생명을 구하는 ‘실용행정’을 펼쳐야 한다”고 강조했다. ⓒ 충남도

박수현 충남도지사가 16일 자신의 페이스북을 통해 "기후변화로 인한 폭염과 혹한을 단순한 자연현상이나 어쩔 수 없는 사고로만 바라보아서는 안 된다"며 "기존 대응 방식을 근본적으로 바꿔 도민의 생명을 구하는 '실용행정'을 펼쳐야 한다"고 강조했다.

최근 도내에서 온열질환 사망자가 발생한 것과 관련해 폭염을 '기후살인'으로 규정하고, 기후 재난에 대한 도의 대응 방식을 근본적으로 개편하겠다고 선언한 것이다.

이번 입장 발표는 지난 13일 천안의 한 비닐하우스에서 작업하던 80대 노인이 온열질환으로 사망한 사고에 따른 것이다.

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고인의 명복을 빌고 유가족을 위로한 박 지사는 "고령 농업인들에게 살인적인 폭염과 혹독한 한파는 단순한 재난을 넘어 헌법이 보장한 생명권을 직접 위협하는 소리 없는 흉기와도 같다"고 지적했다.

이에 따라 충남도는 선제적으로 폭염 대응 패러다임을 혁신하기로 하고, 구체적인 실행 방안으로 ▲재난 대응 매뉴얼 정비 ▲기후살인 방지 특별전담팀(TF) 구성 ▲예방·감시 대응 체계 구축 등을 제시했다.

박 지사는 "도내 재난 대응 매뉴얼은 강력범죄 예방에 준하는 수준으로 격상하겠다"며 "도지사 직속으로 구성될 '기후살인 방지 TF'는 고령 농업인의 생명을 지키는 단일 지휘본부 역할을 수행하게 될 것"이라고 밝혔다.

또한 "인공지능(AI)과 인공지능 전환(AX) 기술을 도입해 선제적이고 첨단화된 안전 예방·감시망을 구축하겠다"고 덧붙였다.

마지막으로 박수현 지사는 "도민의 생명을 구하는 실용행정 구현을 위해 충남도가 먼저 논의를 시작하겠다"며 "이와 관련해 도민 여러분께서도 다양하고 창의적인 의견을 적극적으로 제시해 주시길 바란다"고 당부했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#충남도#박수현지사#온열질환#기후살인

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