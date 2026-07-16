곡성군, '교육혁신 선도지역' 맞춤형 모델 구축나서

큰사진보기 ▲지난 14일 전남광주통합특별시 곡성군 레저문화센터에서 열린 ‘곡성교육 아고라(Agora) 2.0’ 행사 모습. ⓒ 곡성군 관련사진보기

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전남광주통합특별시 곡성군이 교육을 중심으로 지역 경쟁력을 높이고 지방소멸 위기를 극복하기 위해 전라남도교육청, 곡성교육지원청과 긴밀한 협력체계를 구축했다.곡성군은 지난14일 곡성군 레저문화센터에서 열린 '곡성교육 아고라 2.0' 행사에서 전라남도교육청, 곡성교육지원청과 '교육혁신 선도지역' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.이번 협약은 지역 특성과 교육 여건을 반영한 맞춤형 교육혁신 모델을 발굴하고, 인구 감소와 학령인구 감소라는 공동의 위기에 대응하기 위해 마련됐다. 세 기관은 지역인재 양성과 안정적인 정주 여건 조성을 위해 다각적인 협력을 이어가기로 합의했다.주요 협약 사항은 ▲교육혁신 선도지역 운영계획 수립 및 맞춤형 모델 개발 ▲소규모 학교 혁신을 통한 양질의 교육 생태계 조성 ▲교육 정책 추진을 위한 행·재정적 지원 강화 ▲성공적인 사업 추진을 위한 상호 협력 등이다.그동안 곡성군은 곡성군미래교육재단 운영, 교육발전특구 지정, 농촌유학 활성화, 학교복합시설 조성 등 교육과 지역이 함께 성장할 수 있는 기반을 다져왔다. 군은 이번 협약을 계기로 교육 당국과의 파트너십을 더욱 공고히 하고, 교육과 지역 발전이 선순환하는 생태계를 확립할 계획이다.특히 지역의 산업·문화·농촌 자원을 학교 교육과 적극적으로 연계한 '지역 특화 교육'을 확대해, 학생들이 지역 안에서 배우고 성장하며 미래를 설계할 수 있도록 지원할 방침이다.곡성군 관계자는 "지방소멸 위기를 극복하기 위해서는 지역 사회와 학교가 함께 유기적인 교육 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다"라며, "이번 협약을 발판 삼아 교육청, 교육지원청과 더욱 긴밀히 소통하여 아이들이 지역에서 꿈을 키우고 정착할 수 있는 최적의 환경을 만들겠다"라고 말했다.