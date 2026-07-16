"검찰에 다시 수사권 줘선 안 돼"... 국회서 나온 검찰개혁 후퇴 우려

큰사진보기 ▲기자회견김준형 조국혁신당 의원과 시민단체들이 16일 오전 11시 20분부터 서울 여의도 국회소통관에서 기자회견을 했다. ⓒ 권오혁 관련사진보기

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검찰개혁 후퇴를 우려하는 국회의원과 시민단체가 16일 국회에서 '검찰수사권 완전 박탈'을 촉구했다.김준형 조국혁신당 의원, 최민희 더불어민주당 의원, 민생경제연구소, 사단법인 개혁국민운동본부, 조선일보폐간시민실천단, 촛불행동 등은 이날 오전 11시 20분부터 서울 여의도 국회소통관에서 기자회견을 열고 "검찰 수사권을 완전히 박탈하라"고 촉구했다.이들은 기자회견문을 통해 "내란세력들이 아무리 방해해도 입법부가 민의를 받들어 검찰의 보완수사권을 폐지하는 형사소송법 개정안을 통과시키면 논란을 잠재울 수 있다"며 "그런데 집권여당인 민주당 내부에서 또다시 신중론이 부상하고, 심지어 검찰의 보완수사권을 전면 보장하는 개정안이 발의되기까지 했다"고 비판했다.이어 "최근 이른바 장윤기 사건 등을 근거로 경찰의 부실·암장 수사를 바로잡기 위해 검찰의 보완수사권을 보장해야 한다는 논리가 횡행하고 있다"며 "하지만 이는 수사기관의 부실 수사에 대한 책임을 묻고 제도적 개선책을 마련해야 하는 문제이지, 검찰 수사권으로 해결할 문제도 아니며 정치검찰이 주장할 일도 아니다"라고 주장했다.특히 "검찰개혁의 본질은 수사권과 기소권이라는 무소불위의 권력을 이용해 조작과 공작 수사를 자행한 정치검찰을 해체하는 것"이라며 "검찰의 수사권을 박탈해 검찰에 집중된 권한을 분산시키는 것"이라고 강조했다.발언에 나선 김민웅 촛불행동 상임대표는 검찰의 수사권과 기소권 집중을 비판하며 검찰개혁 필요성을 주장했다.김 대표는 "기소권과 수사권을 한 손에 움켜쥐고 국가권력을 장악했던 정치검찰은 지난 2024년 12월 3일 내란의 중심세력이었다"라고 주장한 후 "내란을 진압한 첫 조처는 내란의 주도세력인 검찰의 즉각적인 무장해제다. 그것이 내란의 재발을 막는 마땅한 조처"라고 강조했다.또 김 대표는 검찰을 향해 "기소권과 수사권을 쥔 검찰은 검찰이 아니라 범죄집단이었다"라고 비판하며 "검찰의 수사권을 완전히 단호하게 박탈해야 한다"고 주장했다.안진걸 민생경제연구소 소장은 "많은 국민이 그동안 정치검찰로 인해 피해를 입어 왔고, 이는 표적 수사를 당한 일부 정치인들만의 이야기가 아니다"라며 "주변에도 정치검찰에 의해 간첩으로 조작된 분들이 있고, 평범한 시민들이 압수수색을 당하는 일도 있었다"고 주장했다.안 소장은 "수사권은 박탈해야 한다"면서도 "최근 논란의 이면에는 경찰이 비대해졌을 때 이를 신뢰할 수 있느냐는 우려와 실제 일부 경찰의 잘못된 수사로 국민이 피해를 본 사례가 있는 것도 사실이기 때문에 경찰의 잘못된 수사 문제 역시 꼼꼼히 살펴봐야 한다"고 강조했다.