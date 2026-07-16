전남광주시민사회 "핵발전소 신규 추진, 김성환 물러나라"

▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 6월 30일 전남 장성군 신장성변전소 건설 부지와 분기선로 현장을 찾아 서남권 반도체 산업단지 전력공급 인프라를 점검하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기