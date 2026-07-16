전남광주시민사회 "핵발전소 신규 추진, 김성환 물러나라"

김성환 기후에너지환경부 장관이 호남권 반도체 산단 조기 전력공급 방안을 논의하기 위해 광주를 찾은 16일 전남광주 시민사회가 영광 핵발전소 2기 신설 추진에 반발하며 김 장관의 사퇴를 촉구했다.
전남광주통합특별시 26개 시민사회단체로 구성된 광주시민단체협의회는 16일 "서남권 반도체 클러스터 전력 공급을 이유로, 핵발전소 신규 추진 망발을 일삼는 김성환은 물러나라"고 밝혔다.
단체는 "핵발전소 없이는 호남권 반도체 클러스터가 불가능하다는 협박을 일삼으며 호남 시민들의 안전을 심각하게 위협하고 있다"며 "서남권 반도체 클러스터 사업을 좌초시킬 수 있는 위험한 망발"이라고 비판했다.
이어 "전남광주 시민들은 서남권 반도체 클러스터를 환영하지만 추진 방식은 시민의 이익과 지역 발전, 환경 훼손이나 오염을 최소화하는 방식이 돼야 한다"며 "이 전제 조건을 무시하고 진행되는 반도체 클러스터 사업은 축복이 아닌 재앙"이라고 말했다.
협의회는 통상 핵발전소 건설에 최소 10~15년이 소요되는 것을 고려하면, 신규 핵발전소 2기는 오는 2030년 첫 팹 가동을 염두에 두고 진행 중인 서남권 반도체 클러스터 사업의 전력 공급과 무관하다고 지적했다.
오히려 전남광주 재생에너지를 수도권으로 보내기 위한 전제에서 진행되는 사업일 수 있다고 의심했다.
그러면서 서남권 반도체 클러스터 조성을 위해 ▲RE100 등 재생에너지에 기반한 산업생태계 구축 ▲재생에너지의 간헐성 문제를 보완하기 위해 LNG와 같은 유연 자원의 활용 등을 요구했다.
단체는 "핵발전소를 운운하는 것은 전남광주에서 생산한 재생에너지를 수도권에 보내기 위한 것으로 보인다"며 "전남광주를 다시 에너지 식민지로 전락시키고 핵발전의 위험에 노출하는 김성환 장관을 규탄한다"고 밝혔다.
이어 "서남권 반도체 클러스터 구축 사업을 용두사미로 끝낼 우려를 조장하는 김성환 장관은 당장 그 자리에서 물러나라"며 "핵발전소를 지어가며 수도권 반도체 클러스터를 추진하지 말고, 재생에너지로 지산지소 반도체 클러스터를 육성하라"고 촉구했다.
핵없는세상광주전남행동도 이날 전남광주통합특별시 광주청사 앞에서 기자회견을 열고 "정부는 반도체 클러스터를 핑계로 호남에 신규 핵발전소 추가 건설을 언급하지 말라"고 밝혔다.
또 "전기가 부족한 게 아니라, 전기를 보내지 못하는 송전망이 문제"라며 "경직성 핵발전소는 필요없다. 정부는 발전소 확대가 아니라 송전망과 전력계통 확충 대책부터 마련해야 한다"고 요구했다.
이어 "김성환 장관은 영광 핵발전소 추가 건설 언급을 철회하고 민형배 시장은 시민 안전을 최우선으로 판단하고 핵으로부터 안전한 전남광주를 실현하라"고 덧붙였다.
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