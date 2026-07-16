유시민 반박 나선 청와대 "이 대통령, 수사·기소 분리 흔들린 적 없다"

▲강유정 청와대 수석대변인이 15일 춘추관에서 환경미화원 임금 지급 실태 관련 브리핑을 하고 있다. 이재명 대통령은 지난 2월 열린 수석보좌관회의에서 지방정부가 환경미화원의 적정 임금 보장 규정을 이행하지 않는다는 문제 제기와 관련해 전수조사를 통해 실태를 파악하라고 지시한 바 있다. 2026.7.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기