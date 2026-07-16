유시민 반박 나선 청와대 "이 대통령, 수사·기소 분리 흔들린 적 없다"

청와대가 16일 "청와대와 이재명 대통령은 수사·기소 분리라는 검찰 개혁의 핵심 가치에 대해서는 한 번도 흔들린 적이 없다"고 밝혔다.
범여권 논객으로 분류되는 유시민 작가가 지난 15일 유튜브 방송 <매불쇼>에서 "지금 검찰개혁이 1년 넘도록 안 이뤄지는 이유는 대통령이 수사·기소 완전 분리를 원하지 않기 때문"이라며 "(이 대통령은) 필연적 실패의 길로 가고 있다"고 주장한 데 대한 입장이다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 관련 질문을 받고 이러한 입장을 밝혔다. 다만 "특정인의 발언에 대해서는 별도의 입장을 가지거나 별도 대응하지 않는다"면서 유 작가의 다른 발언에 대한 언급은 하지 않았다.
한편 "대통령이 필연적 실패의 길을 가고 있다"는 유 작가의 발언에 대해서는 더불어민주당 안에서 "분열의 씨앗(박홍근)", "저주의 언어(장철민)" 등 격앙된 반응이 쏟아지고 있는 중이다(관련기사 : 유시민 독설에 또 뒤집어진 민주당... "하이에나짓 멈춰라" https://omn.kr/2j32j
).
특히 2014년 성남시청 대변인 발탁 이래 오랫동안 이 대통령을 지근거리에서 보좌해 와 '대통령의 입'으로 통하는 김남준 민주당 의원은 "개혁은 적을 늘리는 정치가 아니라 국민을 늘리는 정치다. 대통령 말을 왜곡해 대통령을 적으로 만들지 마라"고 직격했다.
김 의원은 이날 본인 페이스북을 통해 "여러 정책적 판단의 가능성을 배제한 채 '대통령이 수사·기소 완전 분리를 원하지 않는다'고 단정하는 것은 사실에 대한 비판이 아니라 동기에 대한 추정"이라며 "이러니 개혁의 허상을 내걸고 대통령마저 반개혁론자로 왜곡하면서 자신의 정치적 이익을 꾀하는 세력이 끊임없이 자기정치를 해왔다는 비판을 받는 것"이라고 지적했다.
또한 "(유 작가의 발언은) 개혁의 쟁점을 진영 내부의 적대관계로 바꿨다"며 "결국 개혁 반대세력에는 공격할 명분을 주고 정부와 여당에는 불필요한 방어 부담을 안긴다"고 비판했다.