경찰, 장윤기 사건 담당 형사과장 구속영장 신청

경찰이 장윤기 여고생 살인 사건 수사 과정에 부당하게 관여한 의혹을 받는 광주 광산경찰서 전 형사과장에 대해 사전구속영장을 신청했다.
경찰청 국가수사본부 '장윤기 사건 진상규명' 특별수사단은 16일 광산경찰서 전 형사과장 A 경정에 대해 직권남용권리행사방해 등 혐의로 사전구속영장을 신청했다고 밝혔다.
A 경정은 앞서 구속 송치된 B 경감의 증거 인멸이나 직권남용 행위에 부당한 영향력을 행사하고, 장윤기에게 강간 살인 대신 일반 살인 혐의를 적용하는 데 관여한 혐의 등을 받는 것으로 전해졌다.
B 경감은 전날 증거인멸, 직무유기, 직권남용권리행사방해 등의 혐의로 구속 송치됐다.
특수단은 또 당시 광산경찰서장을 직권남용권리행사방해 혐의로, B 경감 수사팀 소속이었던 C 경사를 공무상비밀누설 혐의로 입건해 수사하고 있다.
[관련 기사]
경찰 '장윤기 수사팀장, 성폭행 목적 증거 기록 삭제 지시'
https://omn.kr/2j2ri
'증거 은닉 의혹' 장윤기 사건 수사팀장 구속 송치 https://omn.kr/2j2jn
장윤기 강간 목적 인정 후폭풍…경찰, 서장·형사과장 입건 https://omn.kr/2j2c9
장윤기 사건 수사팀장 구속…'증거 인멸·도주 우려'
https://omn.kr/2j02z