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사회

광주전라

26.07.16 14:26최종 업데이트 26.07.16 14:26

경찰, 장윤기 사건 담당 형사과장 구속영장 신청

증거인멸·직권남용·일반 살인 혐의 적용 등 부당 관여 혐의

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광주 광산경찰서 전경.
광주 광산경찰서 전경. ⓒ 배동민

경찰이 장윤기 여고생 살인 사건 수사 과정에 부당하게 관여한 의혹을 받는 광주 광산경찰서 전 형사과장에 대해 사전구속영장을 신청했다.

경찰청 국가수사본부 '장윤기 사건 진상규명' 특별수사단은 16일 광산경찰서 전 형사과장 A 경정에 대해 직권남용권리행사방해 등 혐의로 사전구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A 경정은 앞서 구속 송치된 B 경감의 증거 인멸이나 직권남용 행위에 부당한 영향력을 행사하고, 장윤기에게 강간 살인 대신 일반 살인 혐의를 적용하는 데 관여한 혐의 등을 받는 것으로 전해졌다.

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B 경감은 전날 증거인멸, 직무유기, 직권남용권리행사방해 등의 혐의로 구속 송치됐다.

특수단은 또 당시 광산경찰서장을 직권남용권리행사방해 혐의로, B 경감 수사팀 소속이었던 C 경사를 공무상비밀누설 혐의로 입건해 수사하고 있다.

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#장윤기#경찰#광주#형사과장#영장

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