캄보디아 해발 1551m 고산지대서 만난 '작은 공룡'

큰사진보기 ▲캄보디아 해발 1500미터 고산지대에서 중세 유럽 드래곤을 연상케 하는 희귀 도마뱀이 발견되었다 ⓒ 공원관리국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이 희귀 도마뱀은 중생대 공룡을 축소해 놓은 듯한 독특한 형상으로, 일반적인 도마뱀과는 확연히 다른 비주얼을 자랑한다. ⓒ 삼포스 야생동물보호구역 관련사진보기

캄보디아의 첩첩산중, 해발 1,551m의 서늘한 고산지대에서 마치 영화 속 '공룡'을 연상케 하는 희귀 도마뱀이 발견됐다. 캄보디아의 울창한 밀림이 품고 있는 풍부한 생태계가 다시 한번 확인된 순간이다.16일 현지 매체 <크메르 타임스>(Khmer Times)에 따르면, 최근 뽀삿주 비얼 벵(Veal Veng) 지구 프라모이 군에 위치한 프롬 삼코스(Phnum Samkos) 야생동물 보호구역 내 툼포르 산(Tumpor Mountain)에서 공원 관리원과 민간 트레킹 팀이 희귀종 '마운틴 뿔 드래곤(Mountain Horned Dragon, 학명: Acanthosaura spp.)'을 포착했다.이번에 발견된 '마운틴 뿔 드래곤'은 머리 위로 솟은 날카로운 뿔 돌기와 등줄기를 따라 늘어선 굵고 뾰족한 가시가 특징이다. 전체적인 외형은 마치 중생대 공룡을 그대로 축소해 놓았거나, 중세 유럽 동화 속 상상 속 드래곤을 현실에 옮겨놓은 듯한 신비로운 형상으로, 일반적인 도마뱀과는 확연히 차별화된 압도적인 비주얼을 자랑한다이 매체는 당시 탐험에 동행했던 트레킹 팀 관계자의 말을 빌려, '다른 보호구역에서는 좀처럼 보기 힘든 종이라 모두가 숨을 죽이고 지켜봤다'며 당시의 흥분을 전했다.현지 전문가들은 이 도마뱀이 캄보디아 고산지대 생태계의 건강성을 나타내는 지표라고 설명한다. 이 종은 주로 고도가 높고 서늘하며 습도가 높은 빽빽한 밀림에 서식한다. 갈색과 흙빛을 띠는 피부는 나뭇가지나 낙엽 위에서 완벽한 보호색 역할을 해, 포식자의 눈을 피하면서 동시에 곤충을 사냥하는 데 최적화되어 있다. 성체의 경우 일반적으로 머리부터 꼬리까지의 전체 길이가 약 25~35cm 내외이며, 무게는 종과 개체에 따라 다르지만 보통 100~200g 정도로 작고 날렵한 편이다.흥미로운 외형과 달리, 이 도마뱀은 독성이 전혀 없으며 사람에게도 위협적이지 않은 온순한 성격으로 알려져 있다.이번 발견은 캄보디아 정부가 추진 중인 환경 보호 정책의 성과라는 분석도 나온다. 현재 캄보디아는 전체 국토 면적의 약 41%를 야생보호구역으로 지정해 관리하고 있다. 이는 동남아시아에서도 매우 높은 수준의 보호구역 점유율로, 급격한 개발 속에서도 생물다양성을 지켜내기 위한 '녹색 방패' 역할을 하고 있다.환경 전문가들은 "이번 발견은 캄보디아 주요 야생동물 보호구역이 멸종 위기에 처하거나 희귀한 생물들에게 얼마나 중요한 안식처가 되고 있는지를 보여주는 중요한 사례"라며, "앞으로도 해당 지역에 대한 생태학적 조사와 서식지 보호 노력이 지속되어야 한다"고 강조했다.실제로 캄보디아는 이라와디 돌고래(민물돌고래)를 비롯해 인도차이나표범, 말레이천산갑, 자이언트 아이비스(따오기) 등 세계적인 멸종 위기종의 핵심 서식지이자, 여전히 미지의 영역에 숨겨진 희귀 동물군을 보유한 생태계의 보고로 주목받고 있다.캄보디아의 깊은 숲속, 그 베일에 싸여 있던 '뿔 달린 작은 드래곤'의 등장은 훼손되지 않은 자연이 가진 생명력과 보존의 중요성을 다시 한번 우리에게 일깨워주고 있다.