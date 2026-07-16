"대전동구의회, 자리다툼 멈추고 즉시 원구성 마무리하라"

큰사진보기 ▲자리다툼으로 원구성을 하지 못한 채 '파행'을 겪고 있는 대전동구의회에 대해 대전참여자치연대가 논평을 내 "자리다툼을 멈추고 즉시 원구성을 마무리하라"고 촉구했다. 사진 윗쪽은 민주당 소속 동구의회 의원들, 아랫쪽은 국민의힘 소속 의원들. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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대전참여자치시민연대가 제10대 대전 동구의회의 원구성 파행과 관련해 "자리 다툼을 멈추고 즉시 원구성을 마무리하라"고 촉구했다.대전참여연대는 16일 논평을 내고 "지난 7월 6일 개원한 제10대 대전광역시 동구의회가 열흘이 다 되도록 의장단조차 구성하지 못하고 있다"며 "제293회 임시회는 7월 6일 제1차 본회의를 시작해 7월 15일까지 본회의를 열었지만, '의장·부의장 선거의 건'은 단 한 번도 표결에 부쳐지지 못한 채 매번 정회로 마무리됐다"고 지적했다.현재 동구의회는 전체 10석 가운데 더불어민주당이 6석, 국민의힘이 4석을 차지하고 있다. 파행의 핵심은 부의장직과 상임위원장 배분 문제다.대전참여연대에 따르면 국민의힘은 의석 비율 40%에 해당하는 이른바 '지분', 즉 부의장 1석과 상임위원장 1석을 요구하며 사전 합의 없이는 선거를 진행할 수 없다는 입장을 보이고 있다. 반면 민주당은 무기명 비밀투표라는 선거 원칙상 결과를 사전에 확정하고 투표에 들어가는 것은 절차 위반이라며 즉시 선거 실시를 요구하고 있다.이들은 "일곱 차례에 걸친 본회의 회의록에는 '40% 지분을 달라', '지분이 어디 있느냐, 이게 재산이냐'는 공방이 반복해서 등장한다"며 "의장직무대행을 맡은 강정규 의원 본인이 이번 선거의 부의장 후보라는 점에서 회의 진행의 공정성에 대한 의문도 따라올 수밖에 없다"고 밝혔다.대전참여연대는 의장단과 상임위원장 자리가 단순한 명예직이 아니라 예산과 권한이 따르는 자리라는 점도 짚었다. 이들에 따르면 현 의장 후보인 민주당 성용순 의원과 부의장 후보로 등록한 국민의힘 강정규 의원은 지난 9대 의회에서 각각 기획행정위원장과 부의장을 지냈고, 강 의원은 9대 의회 내내 부의장을 맡았다.이 단체는 "강정규 의원은 부의장 재임 기간 동안 연간 1200만 원 수준의 업무추진비를 사용했고, 성용순 의원도 기획행정위원장 재임 당시 한 해 약 900만 원의 업무추진비를 사용한 바 있다"며 "업무추진비 사용 자체가 문제가 아니라, 의장·부의장·상임위원장이라는 자리가 실질적인 예산과 권한이 주어지는 자리인 만큼 그 자리를 누가 맡을 것인가를 둘러싼 논의가 단순 자리 배분의 문제로 변질되어서는 안 된다"고 강조했다.이어 "의장단은 업무추진비를 집행하는 자리이기 이전에 집행부를 감시·견제하고 의회 운영의 방향을 세우며 여야 간 협력의 틀을 만드는 자리"라며 "본회의는 그 비전과 원칙을 논의하는 자리여야 한다"고 밝혔다.대전참여연대는 원구성 지연이 실제 구민 생활에도 영향을 미치고 있다고 지적했다. 이들은 지난 9일 제4차 본회의에서 전날 내린 폭우로 대청동·산내동 등에 피해가 발생했음을 인지하고도 강정규 의장직무대행이 "원 구성이 이루어지지 않아서 피해 현장에 가지 못하는 그러한 실정"이라고 밝힌 점을 언급하며 "이는 원구성 지연이 추상적인 정치 공방이 아니라 구민의 삶에 직접 영향을 미치고 있다는 것을 강 의원 스스로 고백한 것"이라고 비판했다.그러면서 "동구의회 더불어민주당과 국민의힘은 자리 배분을 원구성의 전제조건으로 삼는 행위를 중단해야 한다"며 "양당의 자리다툼으로 하반기 주요 업무보고, 조례안 심사 등은 계속 미뤄지고 있고, 의회 본연의 기능이 더 이상 지연되지 않아야 한다"고 촉구했다.앞서 동구의회는 15일 제293회 임시회 제8차 본회의에서도 의장과 부의장, 상임위원장 선거를 진행하지 못했다. 회의는 시작 7분 만에 정회됐고, 국민의힘은 "조건 없는 대화"를, 민주당은 "의장단 선거 정상화"를 각각 요구하며 맞섰다.대전참여연대는 "동구의회는 임시회 종료 전 의장·부의장·상임위원장 등의 원구성을 마무리해야 한다"며 "이번 사태를 계기로 의장 선출 시한 등 원구성 실패 재발 방지 대책을 논의하고 회의규칙이나 조례 개정 등 실질적인 변화를 만들어내야 한다"고 밝혔다.이어 "자리를 지키기 위한 다툼이 아니라, 그 자리에 걸맞은 책임을 다하는 의회로 거듭나야 할 때"라고 덧붙였다.