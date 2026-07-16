대전시 "국군사관학교 자운대 창설 적극 환영"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장이 16일 국방부의 국군사관학교 자운대 창설 계획에 대한 환영 입장을 밝히고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

대전시가 국방부의 '국군사관학교 창설 기본계획' 발표와 관련해 국군사관학교의 대전 자운대 창설을 적극 환영한다는 입장을 밝혔다.허태정 대전시장은 16일 브리핑을 통해 "국군사관학교 자운대 창설은 대전이 대한민국 국방교육과 첨단과학기술이 융합되는 국방혁신의 중심도시로 도약하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.국방부는 이날 인공지능(AI), 드론, 우주, 양자 등 미래 전장환경에 대응할 수 있는 통합교육체계를 구축하고, 장기적으로 국군간호사관학교와 첨단과학기술사관학교를 연계한 대한민국 국방교육 허브를 조성하는 내용을 담은 국군사관학교 창설 기본계획을 발표했다.대전시는 이번 사업이 단순한 사관학교 이전을 넘어 대한민국 국방교육의 새로운 패러다임을 열고, 미래 국방혁신을 이끌 국가전략 프로젝트라는 점에서 의미가 크다고 평가했다.특히 대전이 보유한 국방과 과학기술 연구개발 역량, 첨단기술 기반이 국군사관학교와 결합할 경우 미래 국방교육의 새로운 중심축이 될 것으로 기대했다.대전시는 국군사관학교가 조성되면 생도 2940명, 교수 338명, 지원인력 2687명 등 모두 6000여 명이 대전으로 유입될 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 정주인구 확대와 지역경제 활성화에도 상당한 효과가 있을 것으로 전망했다.대전시는 국군사관학교 창설을 자운대 공간재창조사업의 새로운 전환점으로 삼겠다는 구상도 밝혔다. 기존 공간개발 중심의 사업을 국방교육과 인공지능 중심의 국가전략사업으로 확대하고, 국방과학연구소(ADD), 한국과학기술원(KAIST), 방위사업청, 안산 국방국가산업단지와 연계한 국방혁신 거점을 조성하겠다는 것이다.또 정부의 국방혁신 정책과 연계한 신규 국가사업을 적극 발굴해 대전을 대한민국 국방혁신 중심도시로 도약시키겠다는 계획이다.대전시는 국군사관학교가 세계 최고 수준의 국방교육기관으로 조성될 수 있도록 국방부와 협력체계를 구축하고, 교육·연구·산업·주거가 연계되는 국방혁신도시 조성을 지원하기로 했다.이를 위해 생도와 교수, 군 가족 등의 안정적인 정착을 위한 주거·교육·문화·생활여건 개선과 교통 기반시설 확충을 추진하고, 사업 추진 과정에서 지역 건설업체와 전문기업의 참여를 확대해 지역경제 파급효과도 높이겠다고 밝혔다.아울러 향후 '국군사관학교 설치법' 제정과 공청회, 정책설명회 과정에서 대전시의 입장이 충분히 반영될 수 있도록 지역 국회의원들과도 긴밀히 협력한다는 방침이다.허태정 대전시장은 "국군사관학교의 대전 자운대 창설은 단순히 사관학교를 이전하는 사업이 아니라 대한민국 국방교육의 새로운 패러다임을 열고 미래 국방혁신을 이끌 국가전략사업"이라며 "대전은 앞으로 대한민국 국방교육과 첨단과학기술이 융합되는 중심도시로 한 단계 더 도약하게 될 것"이라고 말했다.이어 "국군사관학교는 대기업 하나를 유치하는 것 이상의 경제적·산업적 파급효과를 창출하는 국가 핵심 프로젝트"라며 "대전시는 국방부와 긴밀히 협력해 국군사관학교가 성공적으로 조성될 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않고, 시민과 함께 대한민국 국방혁신의 중심도시를 만들어 가겠다"고 강조했다.한편 더불어민주당 대전시당도 이날 논평을 내고 국군사관학교의 대전 자운대 창설을 환영했다. 민주당 대전시당은 "육·해·공군 사관학교를 통합한 국군사관학교가 대전에 자리 잡는 것은 단순히 군 교육기관 하나가 이전하는 차원의 일이 아니다"라며 "대한민국의 미래 장교를 길러내는 국가 핵심 교육기관이 대전에 뿌리내림으로써, 대전 미래 발전 방향을 새롭게 확립하는 전환점"이라고 밝혔다.민주당 대전시당은 이어 "자운대는 이미 육·해·공군대학과 합동군사대학교가 결집한 대한민국 군사 교육의 요람"이라며 "여기에 초급 장교 양성의 요람인 국군사관학교까지 더해지면 자운대는 장교 임관부터 중견 지휘관 교육에 이르기까지 명실상부한 국가 군사교육의 심장부로 거듭나게 된다"고 평가했다.또 "국방과학연구소, KAIST, 방위사업청 등 대전의 국방 연구개발 역량이 국군사관학교의 교육 시스템과 긴밀히 융합되면 대전은 미래 전장을 주도할 '스마트 강군'을 양성하는 세계적 모델로 완성될 것"이라며 "계룡의 3군 본부와 논산의 육군훈련소·국방대학교, 대전 안산 첨단국방산업단지까지 연결되면 대전·계룡·논산을 잇는 충청권 국방클러스터도 더욱 단단해질 것"이라고 밝혔다.민주당 대전시당은 "국군사관학교가 빠르게 정착하고 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "대전은 대한민국 스마트 강군을 길러내는 요람이자 국방과학 혁신을 선도하는 도시로 도약할 준비를 마쳤다"고 덧붙였다.