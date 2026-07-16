이 대통령 "정보 유출 제재 강화, 기업 특성 전혀 고려 안해"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 참석 기관장에게 질문하고 있다. 2026.7.16 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"최근 과징금 액수가 좀 대폭 올라갔는데 여기 대해서 '나를 표적으로 해서 이런 거 아니냐' 이런 주장을 하는 기업이 있는 것 같다."

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큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 16일 청와대 영빈관에서 이재명 대통령 주재로 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 오른쪽부터 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 송경희 개인정보보호위원장, 구혁채 과기부 제1차관. 2026.7.16 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 16일 개인정보유출 사고 등에 대한 징벌적 과징금 등 제재 실효성을 강화하겠다는 개인정보보호위원회(아래 개보위) 업무보고를 듣고 한 말이다.대규모 개인정보 유출 사태를 일으키고는 관련 정부 조사와 과징금 부과를 '미국 기업에 대한 차별적 대우'라고 주장하고 있는 쿠팡을 겨냥한 발언으로 풀이된다.이 대통령은 "이때까지 개인정보 보호 부분은 기업들의 관심이 좀 떨어지고, 유출되어도 적당하게 때우는 게 보안비용보다는 더 적게 드니깐 사실상 방치하다 사고가 계속 발생하지 않나"라며 "우리가 아마 (유출 상황을) 모르고 있는 것도 많이 있을 가능성이 있다"고 지적했다.이어 "개인정보 유출이나 악용에 대해 제재금을 좀 대폭 올려서, 개인정보 보호 비용을 훨씬 초과하게 만들어야 실제로 (기업들이) 개인정보 보호 활동을 할 것 아니냐"라며 "이에 대해서는 명확하게 대한민국 정부의 방침이 제재를 강화한다는 것이고 거기엔 어떤 기업의 특성을 전혀 고려하지 않고 법과 방침에 따라 한 것이란 점을 좀 충분히 설명하면 좋겠다"고 강조했다.송경희 개보위 위원장은 이에 "대통령이 말씀하신 대로 개보위는 법 위반 행위에 집중해서, 어느 국가, 어느 기업, 어느 기관이나 상관 없이 엄정하고 공정하게 처분을 내리고 있다"고 밝혔다.아울러 "(개인정보 유출 등을) 은닉·폐기하는 행위도 있는 것으로 추정하고 있기 때문에 오히려 성실하게 신고한 기업에겐 과징금 감경 같은 혜택을 주고, 나중에 적발될 시에는 과징금을 30% 이상 더 추가하는 방향으로 가고 있다"고 설명했다.이에 이 대통령은 "좋은 방법"이라면서도 신고포상금 등 내부 고발을 활성화할 방안도 연구할 것을 주문했다. 또한 "'상당한 시간이 지나서 신고하더라도 결국 책임을 진다, 그것도 엄청년 규모로'라는 게 알려지면 차라리 비용을 투입해서 예방하게 될 것"이라고 말했다.한편 이 대통령은 미국 앤트로픽의 최신 AI 모델인 '미토스(Mythos)'가 사람의 능력 이상으로 시스템 어디에 보안상 흠결이 있는지 순식간에 찾아낸다는 점을 거론하면서 AI를 활용한 해킹 위험에 대한 우려도 표했다.특히 미국 정부가 미토스에 대한 해외 접근을 통제했던 것도 지적했다. 이에 대해 이 대통령은 "다른 사람이 우리 집 대문을 막아주고 있다가 기분 나쁘다고 확 열어버리고 자기 마음대로 가버릴 수 있다"며 "그렇게 되면 안 된다"고 했다.이에 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 독자 AI 모델에 보안 관련 데이터를 추가 학습시켜서 보안 특화 모델을 연내에 개발하겠다고 밝혔다. 또한 미토스와 같은 프론티어급 AI 모델 개발에 대한 고민이 필요하다고 덧붙였다.이 대통령은 이와 관련 "좀 신경을 많이 써야 될 부분일 것 같다. 앞으로 매우 중요해질 것"이라며 "(보안은) 사실 공장 담장 같은 것, 방범 시설 같은 것인데 본인들도 점검 하겠지만 어디가 열려 있는지 누군가는 체크해서 알려줘야 할 것 같다"고 말했다.