양부남 "광주 탄약고 이전·반도체 산단 동시 추진해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 양부남(오른쪽) 의원이 지난 15일 안규백 국방부 장관을 만나 광주 마륵동 탄약고 이전 대책 마련을 위한 건의문을 전달하고 있다. ⓒ 양부남 의원실 관련사진보기

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더불어민주당 양부남(전남광주 서구을) 의원은 광주 군공항 부지의 반도체 클러스터 조성과 마륵동 탄약고 이전 동시 추진을 안규백 국방부 장관에게 건의했다고 16일 밝혔다.전남광주 서구 마륵동 탄약고 이전은 2005년부터 추진과 중단을 반복해 온 지역 숙원 사업이다.지난해 국회 예산 심의 과정에서 50억 원의 국비를 확보해 올해 4월부터 11월까지 설계 재검토 용역을 거쳐 연말 공사를 재개할 예정이었다.하지만 최근 광주 군공항 부지가 호남권 반도체 클러스터 조성 부지로 선정되면서 기존 탄약고 이전 사업의 재검토가 불가피해졌다.양 의원은 안 장관에게 직접 건의문을 전달하며 "국가 전략사업 추진 과정에서 광주 서구 주민들의 오랜 숙원사업이 뒤로 밀려서는 안 된다"고 말했다.이어 "반도체 클러스터 조성은 국가 균형발전을 위한 핵심 국가전략사업인 만큼 적극적으로 협력하겠다"며 "반도체 클러스터 조성과 탄약고 이전이 함께 추진될 수 있도록 국방부가 나서달라"고 요청했다.이에 안 장관은 "주민들의 불편과 오랜 염원을 충분히 이해하고 있다"며 "군공항 이전 후보지가 최종 확정되고 이전 부지 조성 공사가 시작되면 탄약고 건립이 최우선으로 추진되도록 노력하겠다" 고 밝혔다.