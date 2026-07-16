호랑가시나무창작소, '콥샐러드 레시피' 교류전 개최

큰사진보기 ▲교류전 '콥샐러드 레시피' 전시 전경. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲교류전 '콥샐러드 레시피' 전시 전경. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 펭귄마을신문에도 실립니다.

호랑가시나무창작소와 잇다스페이스는 7월 29일까지 전남광주통합특별시 남구 양림동 호랑가시나무 아트폴리곤에서 교류전 '콥샐러드 레시피'를 연다고 16일 밝혔다.지난 4월 인천 잇다스페이스에서 열린 교류전에 이은 두 번째 전시다.전시에는 광주의 김승택·조은솔·장영은·정해나와 인천의 박경묵·이지송 등 두 지역에서 활동해 온 여섯 작가가 참여한다.전시 제목 '콥샐러드 레시피'는 여러 재료가 저마다의 색과 형태를 지킨 채 한 접시에 어우러지는 콥샐러드에서 가져왔다.서로 다른 작업 세계를 지닌 작가들이 한자리에 모여 영감을 주고받되 각자의 개성을 잃지 않는, 레지던시 교류의 성격을 음식에 빗댔다.호랑가시나무창작소와 잇다스페이스는 모두 오래된 장소를 예술 공간으로 되살려 온 곳이다.호랑가시나무창작소는 전남광주통합특별시 남구 양림동의 120년 된 근대건축에, 잇다스페이스는 소금 창고에서 헌책방으로 이어져 온 100여 년의 시간 위에 예술을 들였다.두 기관은 이번 전시를 일회적 행사가 아닌, 앞으로 이어갈 협력의 한 과정으로 삼을 계획이다.한편, 호랑가시나무창작소는 국내외 예술가들의 창작 활동과 예술 교류를 지원하는 문화예술기관이다. 전시 공간인 아트폴리곤, 글라스폴리곤, 베이스폴리곤 등을 운영하며, 동시대 예술의 창작 플랫폼 구축과 지역 문화예술 생태계 확장에 힘쓰고 있다.