호랑가시나무창작소, '콥샐러드 레시피' 교류전 개최

호랑가시나무창작소와 잇다스페이스는 7월 29일까지 전남광주통합특별시 남구 양림동 호랑가시나무 아트폴리곤에서 교류전 '콥샐러드 레시피'를 연다고 16일 밝혔다.
지난 4월 인천 잇다스페이스에서 열린 교류전에 이은 두 번째 전시다.
전시에는 광주의 김승택·조은솔·장영은·정해나와 인천의 박경묵·이지송 등 두 지역에서 활동해 온 여섯 작가가 참여한다.
전시 제목 '콥샐러드 레시피'는 여러 재료가 저마다의 색과 형태를 지킨 채 한 접시에 어우러지는 콥샐러드에서 가져왔다.
서로 다른 작업 세계를 지닌 작가들이 한자리에 모여 영감을 주고받되 각자의 개성을 잃지 않는, 레지던시 교류의 성격을 음식에 빗댔다.
호랑가시나무창작소와 잇다스페이스는 모두 오래된 장소를 예술 공간으로 되살려 온 곳이다.
호랑가시나무창작소는 전남광주통합특별시 남구 양림동의 120년 된 근대건축에, 잇다스페이스는 소금 창고에서 헌책방으로 이어져 온 100여 년의 시간 위에 예술을 들였다.
두 기관은 이번 전시를 일회적 행사가 아닌, 앞으로 이어갈 협력의 한 과정으로 삼을 계획이다.
한편, 호랑가시나무창작소는 국내외 예술가들의 창작 활동과 예술 교류를 지원하는 문화예술기관이다. 전시 공간인 아트폴리곤, 글라스폴리곤, 베이스폴리곤 등을 운영하며, 동시대 예술의 창작 플랫폼 구축과 지역 문화예술 생태계 확장에 힘쓰고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 펭귄마을신문에도 실립니다.