'권성동 의원직 상실'에 국힘 "야당 유죄-여당 무죄, 편파 수사" 반발

▲정점식 국민의힘 원내대표가 16일 통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 기소된 국민의힘 권성동 의원에게 징역 2년의 실형이 확정된 것과 관련한 입장을 밝히기 위해 나오고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기