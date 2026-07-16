'보완수사권' 관련 유시민의 이 대통령 직격, 제 생각은 다릅니다

큰사진보기 ▲15일 유시민 작가는 유튜브 방송 <매불쇼>에 나와 "옳다 그르다를 떠나 필연적인 실패의 길로 가고 있다", "보통 잘못된 게 아니고 아주 크게 뭐가 잘못 가고 있다" 등 이 대통령의 행보를 강하게 비판했다. ⓒ Youtube '매불쇼' 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이 대통령은 신년 기자회견에서 검찰 개혁의 목표는 검찰로부터 권력을 뺏는 게 아니라 국민의 권리구제 및 인권보호임을 강조하면서 보완수사권을 전면 폐지할 경우 발생할 수 있는 수사 비효율과 억울한 범죄 피해자의 구제 공백을, 국가 업무를 총괄하는 행정부 수반으로서 결코 외면할 수 없다는 현실적 고민을 털어놓았다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

"나는 보완수사를 안 하는 게 맞다고 생각한다. 그런데 예외적으로 필요한 경우가 있다. (중략) 예외적인 경우에 남용의 여지가 없게 만들어서 보완수사를 할 수 있게 해 주는 게 국가 업무를 효율적으로 처리하는 것이기도 하지 않나.



검찰한테 권력을 뺏는 게 개혁의 목표가 아니다. 최종 목표는 국민들의 권리 구제다. 국민들의 인권보호, 국민들의 권리구제, 억울한 범죄 피해자가 구제받을 수 있게 가해자를 제대로 처벌하는 것이 중요한 일이다. 지은 죄 이상으로 가혹하게 대가를 치르지 않게 하는 인권보호 이런 게 목표이지 조직의 권력을 뺏는 게 목표가 아니란 말이다. (중략)



정부는 보완수사권을 주려고 하는 것처럼 단정을 하고 '이재명이 배신해서 분명히 (보완수사권을) 주려고 할 거야, 지지철회 할 거야' 일부에서 이러고 있다. 포기한다고 딱 깔끔하게 하면 좋은데 거기서 생기는 문제는 어떻게 할 거냐. (중략)



(보완수사권과 관련해) 논쟁이 막 벌어질 텐데 그렇다고 해서 그 논쟁이 두려워서 검사의 모든 권력을 완전하게 뺏는 방식으로 해 놓으면 나중에 어떻게 책임질 건가? 정치는 그래도 된다. 그러나 행정은 그러면 안 된다. 책임이 더 크다. 인권보호와 피해자 보호가 목표다. 법과 질서를 정의롭게 지키는 합당한 일이 뭐냐. 남용의 가능성을 봉쇄해야 한다. 그러나 효율성을 제거해서도 안 된다."

15일 방송된 유튜브 <매불쇼>에서 유시민 작가는 "옳다 그르다를 떠나 필연적인 실패의 길로 가고 있다", "보통 잘못된 게 아니고 아주 크게 뭐가 잘못 가고 있다" 등 이재명 대통령의 행보를 강하게 비판했다.유 작가는 "검찰개혁이 1년 넘도록 안 되는 이유는 대통령이 수사 기소 완전 분리를 원하지 않기 때문이다. 그것 말고는 다른 설명이 있을 수 없다"라고 주장했다. 그렇지 않고서는 일부 민주당 의원들을 포함해 여권 일각에서 검찰의 보완수사권을 옹호하는 게 불가능하다는 것이다.그는 "대통령이 수사권을 일부 검찰에 남겨 놓는 것이 좋겠다는 판단을 할 수 있다고 본다"라며 "대통령이 되고 나서 보니 '경찰에 너무 비대해지고 다른 견제 수단이 별로 없으니 일부라도 (보완수사권을) 남겼으면 좋겠다'라는 판단을 할 수 있다고 본다"라고 이 대통령이 보완수사권을 일부 존치해야 한다고 판단하는 건 가능한 일이라고 평했다.그렇다면 유 작가의 문제의식은 무엇인가. 보완수사권을 일부 존치하겠다고 결정하는 과정에서 대통령이 책임을 지지 않고 있다는 게 그의 주장인 것으로 보인다. 유 작가는 "국민에게 양해를 구해야 한다. 대통령이 나와서 '제가 공약을 한 사안이지만 이러저러한 문제들이 있어서 조건을 달아서 이렇게 진행하는 게 좋을 것 같다'라고 본인이 책임성 있게 이거를 풀었어야 한다"라고 말했다.그러면서 "그런데 대통령은 법무부장관 시키고 총리 시키고 그렇게 해왔다. 마키아벨리적으로 이 문제를 처리했다. 욕먹을 일은 밑에 사람 시키고 인기 얻을 일은 내가 하는 식인데 그건 옛날의 통치술이고 지금은 맞지 않다"고 비판했다. 즉, 대통령의 판단은 이미 정해졌는데 이를 공개적으로 밝혔을 때 올 파장 때문에 국민을 설득하지도, 책임을 질 자세도 하지 않고 있다는 게 유 작가의 주장이었다.그렇다면 유 작가의 지적은 적확할까. 올해 1월 21일 신년 기자회견에서 이재명 대통령은 검찰의 보완수사권과 관련해 다음과 같이 말했다.위 내용을 보면, 이재명 대통령은 보완수사권과 관련해 자신의 생각을 감추거나 책임을 회피하는 것처럼 보이진 않는다. 그는 공개적인 자리에서 보완수사권 존치의 필요성과 그 이유를 명확히 밝혀왔다.이 대통령은 검찰 개혁의 목표는 검찰로부터 권력을 뺏는 게 아니라 국민의 권리구제 및 인권보호임을 강조하면서 보완수사권을 전면 폐지할 경우 발생할 수 있는 수사 비효율과 억울한 범죄 피해자의 구제 공백을, 국가 업무를 총괄하는 행정부 수반으로서 결코 외면할 수 없다는 현실적 고민을 털어놓았다.특히 일부 강경 지지층의 '지지 철회' 압박을 직접 언급하면서도 "정치는 그래도 되지만 행정은 그러면 안 된다"고 언급하기도 했다.이 같은 생각은 지난 6월 19일 발언에서도 일관되게 확인된다. 이 대통령은 수사권 악용에 대한 일각의 우려에 공감하면서도 "구더기 생길 가능성을 찾아 막으면 되지, 도저히 못 막겠다 싶을 때 장 담그기를 포기해도 늦지 않다"며 엄격한 조건 하에 최소한의 보완수사권을 유지하되 통제 장치를 마련해야 한다고 주장했다.나아가 보완수사권 존폐의 결정을 국회로 넘긴 이유에 대해서도 "'무조건 이게 진리야' 이렇게 하는 거라든지, '정치적인 이익을 한번 챙겨봐야지' 접근하지 않는다면 충분히 논의해서 해결할 수 있겠다는 생각을 한다"라며 "정치화를 막고, 국회가 정치적 이익을 떠나 충분히 논의해 해결해 달라는 취지"라고 설명했다.대통령은 자신의 의견을 피력했고, 법 제정이라는 본연의 역할은 입법부에 맡겼다. 일각에서 이 대통령이 우려한 수사 비효율과 피해자 구제 공백에 대해 반년이 넘도록 이렇다 할 대안을 내놓지 못하는 여당에 대한 비판이 제기되는 이유다.현재 보완수사권 완전 폐지에 우려를 표하는 여론이 적지 않다. 그렇다면 제도를 설계하는 국회의원들은 보완수사권의 완전한 폐지가 어떻게 국민의 인권 보호와 더 나은 권리구제로 이어질 수 있는지 구체적인 논리로 국민을 설득해야 한다. "과거 검찰이 얼마나 잘못해왔는지 보라"며 과거의 적폐를 소환해 감정적으로 다그치는 수준에 머무르면 안 된다. 유 작가가 진정으로 검찰개혁의 동력을 살리고자 한다면, 그가 매를 들어야 할 곳은 청와대가 아닌 민주당 의원들이라고 생각한다.