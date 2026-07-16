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사회

광주전라

26.07.16 11:32최종 업데이트 26.07.16 11:32

함평군, 엑스포공원 물놀이장 17일 개장

내달 17일까지 운영·월요일 휴장…개인 신발 의무·텐트 설치 금지

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함평엑스포공원 물놀이장 홍보 포스터.
함평엑스포공원 물놀이장 홍보 포스터. ⓒ 함평군

전남광주통합특별시 함평군은 오는 17일 함평엑스포공원 물놀이장을 개장한다고 16일 밝혔다.

함평엑스포공원 물놀이장은 이용객 친화적인 편의시설과 안전성을 함께 갖췄다.

▲파도풀 ▲슬라이드풀 ▲키즈풀 ▲유아풀 ▲워터버킷 등 다양한 물놀이 시설로 매년 어린이를 동반한 가족 단위 이용객들에게 큰 인기를 끌고 있다.

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올해는 노후된 쉼터 지붕 천막과 탈의실 타일, 세면장 샤워기 등을 전면 교체하고 열쇠형 사물함을 비밀번호형으로 교체해 이용 편의성과 안전성을 높였다.

또 안전사고를 예방하기 위해 아쿠아슈즈·슬리퍼 등 개인 신발 착용을 의무화하고 개인 텐트 설치를 금지하는 등 일부 이용수칙을 변경했다.

군은 ▲안전요원 배치 ▲시설물 점검 ▲수질관리 등을 통해 쾌적하고 안전한 물놀이 환경을 제공할 계획이다.

내달 17일까지 운영하며, 매주 월요일은 환경 정비를 위해 휴장한다.

이남오 함평군수는 "지난해보다 더 안전하고 편리해진 엑스포공원 물놀이장에서 여름철 무더위를 식히시길 바란다"며 "이용수칙 변경도 모두의 안전을 위한 조치인 만큼 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.

#함평#엑스포공원#물놀이#함평군#여름

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