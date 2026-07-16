광주은행 '지방세 납부하고 커피 쿠폰 받으세요'

큰사진보기 ▲광주은행 '특별한! 지방세 납부 고객 감사 이벤트'. ⓒ 광주은행 관련사진보기

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광주은행은 7월 말까지 '특별한! 지방세 납부 고객 감사 이벤트'를 실시한다고 16일 밝혔다.행사 기간 전남광주통합특별시 지방세를 20만 원 이상 납부한 개인 고객에게 컴포즈커피 아이스 아메리카노 모바일 커피 쿠폰 1매를 증정한다.광주은행 스마트뱅킹(광주 Wa뱅크)에서 이벤트에 응모하고 광주은행 계좌에서 출금 또는 이체를 통해 지방세를 납부하면 참여할 수 있다.응모와 지방세 납부는 순서와 관계없이 모두 완료하면 참여 대상이 된다.경품은 다음 달 5일 일괄 지급할 예정이다.참여자 중 카드로 지방세를 납부하는 고객에게는 별도 이벤트를 통해 5만 원 이상 결제 시 최대 3개월 무이자 할부 혜택도 제공한다.광주은행은 스마트뱅킹과 인터넷뱅킹, 공과금 수납기, ATM·CD기를 통해 지방세를 편리하게 납부할 수 있도록 서비스를 제공하고 있다.문상용 광주은행 신성장사업부장은 "지방세 수납 등 지역 밀착 금융서비스를 바탕으로 시민과 지역사회의 든든한 금융 동반자가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.