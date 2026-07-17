이제 경호처가 지켜야 할 건 '대통령 숨결' 아닌 '헌법의 숨결'

큰사진보기 ▲대통령 근접 경호요원들이 1998년 9월 7일 의전차량에서 수행 경호 훈련을 하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲차지철 경호실장이 1978년 1월 17일 보직자들과 함께 청와대 본관에서 나와 도보로 이동하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲대통령 경호요원과 작전부대원들이 1981년 10월 19일 요인 테러에 대비한 상황조치 훈련을 하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲대통령경호처 대테러 요원들이 행사를 앞두고 장비를 착용하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

국가 권력은 언제나 가장 밝은 곳에 자리 잡는다. 그 빛이 강렬할수록 이면에 드리워지는 그림자도 깊어진다. 대통령이라는 존재는 단순한 개인이 아니라 국가를 상징하고 헌정질서의 정점에 서 있는 공적 권위다. 대통령을 향한 위협은 개인에 대한 범죄를 넘어 국가 체제 자체에 대한 도전으로 확장된다. 이는 곧 대통령 경호가 개인 보호의 기능을 넘어 국가 안전보장의 핵심 축으로 자리매김해야 한다는 것을 뜻한다. 이러한 인식 위에서 현대 국가들은 최고지도자 보호를 별도의 제도와 조직으로 분리·발전시켜 왔다. 경호기관은 단순한 안전 도모 조직이 아니라, 정치적 폭력과 테러로부터 국가의 지속성과 정당성을 수호하는 최전선의 안전장치다.이러한 맥락에서 대한민국 역시 대통령 경호체계를 지속적으로 발전시켜 왔다. 현재의 대통령경호처는 60여 년에 걸쳐 국가 지도자의 안전을 책임지며 복합적 위협 환경에 대응해 왔다. 그 과정에서 작전 역량과 전문성은 크게 축적되었으나, 권력과의 관계 설정이라는 제도적 문제는 여전히 미해결 과제로 남아 있다. 이러한 긴장 속에서 대통령 경호기관의 본질적 질문은 수시로 제기되어 왔다. 경호기관의 충성은 어디를 향해야 하는가를 둘러싼 질문이다. 대통령 개인에 대한 충성인가, 아니면 헌법과 국가에 대한 충성인가. 이 질문은 단순한 규범적 선택을 넘어, 한국 대통령 경호체계가 형성된 정치적 조건과 권력 구조가 낳은 구조적 과제다. 이 문제는 '충성의 대상'을 넘어서, 제도와 원칙 속에서 충성이 어떻게 구성되고 통제되어야 하는가라는 '충성의 설계'로 확장되고 있다.한국의 대통령 경호체계는 군사 쿠데타에 따른 권위주의 통치 시기에 탄생했다. 당시의 정치 환경에서 대통령의 안전은 곧 정권의 안정과 같은 의미였다. 이는 곧 경호의 목적이 국가가 아니라 권력 유지에 결부되는 구조를 형성했음을 시사한다. 창설 초기 대통령경호실은 사실상 '박정희의 경호실' 구실을 했다. '박정희의 사병'을 모태로 한 만큼, 박정희 개인의 권력과 운명을 같이하는 조직으로 인식되었다. 당연히 박정희의 퇴장과 함께 해체될 것으로 여겨졌다. 이러한 인식은 조직의 제도적 독립성보다는 개인 권력에 대한 종속성을 강화하는 방향으로 작용했다. 자연스럽게 경호기관의 핵심 가치는 '충성'으로 수렴되었다. 경호관들은 대통령을 위해 목숨을 바칠 준비가 된 존재로 길러졌고, 헌신은 실제 위기 상황에서 대통령을 보호하는 데 결정적 역할을 했다.국내에서 경호 문화의 형성에는 한국 경호체계 창설을 주도한 핵심 인물들의 영향이 지배적으로 작용했다. 특히 제2대 경호실장 박종규는 미국 경호 시스템을 참조하여 한국형 대통령 경호 모델을 구축한 인물로 평가된다. 그는 미국의 대통령 경호기관인 비밀경호국(United States Secret Service)의 조직 운영 방식과 경호 기술 등을 국내 환경에 맞게 도입하고 재구성했다. 이러한 시도는 경호의 전문성과 체계화를 진전시키는 중요한 계기가 되었으며, 한국 경호체계의 초기 설계에 결정적 기반을 제공했다. 이는 한국 경호기관이 비교적 짧은 기간 내에 고도화된 작전 역량을 확보할 수 있었던 배경이기도 하다.창설 초기의 제도 이식은 운영 기술의 차원을 넘어 제도적 맥락까지 충분히 반영하지는 못했다. 미국의 경우 경호기관이 법률과 제도에 의해 국가안보 체계 속에 편입되어 운영되는 반면, 한국에서는 대통령 직속기관 형태가 선택되었다. 이는 당시 정치 환경에서 대통령과의 물리적·권력적 거리를 최소화하고, 절대적 충성을 즉각적으로 구현할 수 있는 조직이 요구되었기 때문이다. 이러한 선택은 경호기관을 국가가 아닌 권력 중심에 자리잡도록 했다. 이를 통해 경호기관의 충성은 제도적 규범이 아니라 권력과의 관계 속에서 규정되는 경향을 강화하게 되었다. 한마디로 한국의 경호체계는 기술과 운영에서는 선진 모델을 참조했지만, 충성의 구조에서는 권위주의적 특성을 내재화하는 방식이었다.이러한 구조는 오랫동안 한국 경호체계의 특징으로 자리매김 했다. 대통령 경호기관은 단순한 경호조직을 넘어 권력 중심부를 구성하는 핵심기관 구실을 했다. 경호관들의 충성은 대통령 개인을 향했고, 충성은 조직을 지탱하는 핵심 가치로 고착되었다. 이는 경호기관의 정체성을 국가기관이라기보다 권력 보위 조직에 가깝게 만드는 요인으로 작용했다. 그러나 시간이 흐르고 정치체제가 민주화되면서 충성의 의미는 갈수록 복합적이고 규범적인 문제로 전환되기 시작했다. 권위주의 체제에서 충성은 대통령 개인 또는 권력 핵심에 대한 복종을 의미했으나, 민주화 이후의 충성은 헌법이 규정한 국가 질서를 수호하는 방향으로 재정의되어야 했다. 권력 유지가 아니라 국민 보호와 헌정질서의 안정이라는 기준으로 충성이 재설정되어야 했다는 말이다.그럼에도 민주화 이후 대통령 경호기관의 충성 구조는 근본적으로 재편되지 못했다. 권위주의 시대에 형성된 권력 중심의 충성 문화는 조직 전반에 깊이 스며들어 지속적으로 영향을 미쳤다. 이로 인해 권력자를 향하던 충성은 헌법과 국민을 향한 충성으로 충분히 전환되지 못했다. 이러한 괴리는 경호기관을 시대 변화에 부응하지 못하는 제도적 지체 상태에 머물게 했다. 민주주의 체제에서 대통령 개인에게 집중된 충성은 본질적으로 위험성을 피하기 어렵다. 권력자가 헌법의 경계를 벗어나는 순간, 충성은 헌정질서를 위협하는 수단으로 전이될 수 있기 때문이다. 제도적 통제와 규범적 기준이 결여된 충성은 언제든지 권력의 의지에 따라 헌정 파괴의 도구가 될 수도 있다.군사정권의 시대가 충성을 권력 유지의 도구로 활용한 시기였다면, 민주화는 그러한 충성의 해체와 재구성을 요구하는 과정이었다. 하지만 민주화라는 시대적 전환에도 군사정권의 연장선상에 있던 노태우 정부의 경호실은 여전히 '권력의 방패'라는 오래된 충성의 신화에서 벗어나지 못했다. 이는 정치체제의 변화가 조직의 규범과 문화로 자동적으로 이식되지 않음을 보여준다. 다만 민주화의 영향이 전혀 없었던 것은 아니었다. 신임직원 채용 방식에서 군 특수부대 추천 중심의 준공개 선발을 일부 완화하고, 채용공고를 언론매체에 게재해 일반인에게 문호를 개방하는 공개채용 제도가 도입되었다. 이러한 변화는 제한적이지만 경호기관이 폐쇄적 권력 조직에서 제도적 조직으로 이동할 가능성을 보여준 초기 징후였다.그렇다고 변화의 무풍지대였던 것은 아니다. 일부 변화가 있었지만 구조적 한계를 극복하기에는 충분하지 않았다. 핵심적인 문제는 대통령 경호기관이 여전히 대통령 직속기관으로 존재하고 있다는 것이었다. 이 구조는 경호 활동의 신속성과 지휘 일원화를 가능하게 하는 장점이 있지만, 권력으로부터의 독립성과 정치적 중립성에 대한 의문을 해소할 수는 없었다. 특히 민주주의가 공고화되고 정권 교체가 반복되면서, 경호기관이 정치적 긴장과 갈등의 중심에 놓이는 상황이 가시화되었다. 그럼에도 "대통령 경호기관은 누구의 기관이어야 하는가"라는 근본적 질문은 충분히 제기되지 못한 채 유보되어 왔다. '대통령 직속기관'이라는 제도적 틀은 해체되지 않으면서 내적 규범과 작동 원리는 여전히 창설기의 권위주의적 유산에 묶여 있는 셈이었다.헌법 제66조는 대통령을 국가의 원수이자 행정부 수반으로 규정한다. 그러나 동시에 제10조는 국민의 존엄과 헌법 질서를 국가 권력의 최상위 가치로 천명하고 있다. 이는 대통령 권력 역시 헌법적 가치에 종속된다는 점을 분명히 하는 규범적 구조다. 특히 국가 권력의 모든 정당성은 국민으로부터 비롯된다는 점에서 대통령의 권한 역시 국민주권의 범위 내에서만 행사될 수 있다. 또한 헌법이 설정한 권력 분립과 기본권 보장 체계는 대통령 권한의 자의적 확대를 구조적으로 차단하는 기능을 한다. 다시 말해 대통령은 권력의 중심이 아니라 국민주권을 위임받아 집행하는 헌정질서의 기관이다. 이러한 헌법적 위치는 대통령 권력이 본질적으로 제한되고 조건부적인 권력임을 전제한다.이러한 관점에서 대통령의 안전을 담당하는 경호처의 책무 역시 민주주의의 흐름 속에서 재해석될 필요가 있다. 경호의 대상은 단순한 '개인'이 아니라, 헌정 질서의 상징으로서의 대통령이라는 공적 지위여야 한다. 그럼에도 한국의 경호기관은 여전히 '인물 중심적' 사고에 머물러 있다해도 틀린 말은 아니다. 권력이 곧 인물이었고, 인물이 곧 체제였던 과거의 인식이 완전히 해소되지 않은 채 잔존해 있었던 것이다. 이러한 전도된 충성 구조는 위기 상황에서 경호기관을 헌법적 통제 밖에 위치시키는 결과를 초래했다. 끝내 경호요원이 스스로 '윤석열의 사병'으로 위치 지은 순간, 경호처는 국가기관이 아닌 권력의 연장으로 인식되기에 이르렀다.국가기관 간 법적 충돌이 발생할 경우, 경호기관이 어떤 기준에 따라 행동해야 하는지는 본질적으로 제도 설계의 문제다. 이러한 기준이 명확히 제도화되지 않은 상황에서는 대통령 보호라는 임무와 법치주의 수호라는 국가적 책무는 충돌할 수밖에 없었다. 그 결과 경호처는 규범적 판단의 기준을 상실한 채 혼란에 빠졌다. 윤석열 대통령에 대한 체포영장 집행을 저지하기 위해 공권력의 한남동 공관 출입을 봉쇄한 사건은 한국식 경호의 구조적 한계를 극명하게 드러낸 사건이었다. 이때 경호처는 헌정질서의 수호자가 아니라 특정 권력을 방어하는 조직으로 비쳐졌고, '대통령의 사병'이라는 비판을 자초하게 되었다. 공권력 집행 저지 행위는 충성의 발현이 아니라 헌법적 가치에 대한 이탈로 해석되었으며, 경호기관은 스스로 실존적 위기의 한가운데로 휩쓸리게 되었다.2025년 1월 초, 윤석열에 대한 공수처의 체포영장 집행이 경호처에 의해 저지된 직후, 정치권에서는 경호처 폐지를 골자로 한 법률안이 잇따라 발의되었다. 다수의 법안은 '대통령 등의 경호에 관한 법률'을 개정해 기존 경호처를 폐지하고, 경찰청 산하에 '국가경호국'을 신설하는 방안을 담고 있었다. 이는 경호 기능을 기존의 법 집행 체계 안으로 편입시켜 정치적 중립성과 전문성을 동시에 확보하겠다는 구상이었다. 특히 경호처가 초법적 권한을 행사하며 정치적 논란의 중심에 서는 상황이 반복되면서, 국민적 신뢰가 훼손되고 있다는 문제의식이 강하게 제기되었다. 이러한 입법 시도는 경호기관을 권력으로부터 분리해 제도적 통제 아래 두려는 시도라는 점에서 일정한 방향성을 갖고 있었다. 하지만 윤석열 탄핵 이후에 경호 기능의 경찰 이관은 실제 정책으로 이어지지 못했다.사실 경호처 폐지와 경찰 이관 논의는 특정 시기의 뜻밖의 대응이 아니라, 정권 교체기마다 반복되어 온 구조적 논쟁이었다. 정권교체기 단골 레퍼토리의 핵심 논리는 대통령 직속 구조를 해체하고, 경호 기능을 경찰의 일반 치안, 집회 관리 체계 등과 연동해 사법절차 방해를 제도적으로 차단하자는 것이었다. 이는 경호기관을 기존 법 집행 시스템에 편입시켜 공권력 행사와 사법 집행 간 충돌을 최소화할 수 있다는 점에서 제도적 일관성을 확보하는 방안으로 평가되었다. 아울러 예산과 작전을 국회와 행정안전부의 통제 체계 안으로 편입시킨다면 운영의 투명성과 민주적 통제가 강화될 것이라는 기대도 뒤따랐다. 이러한 점에서 경찰 이관론은 '충성의 대상'을 개인이 아닌 제도로 전환하려는 시도로 해석될 수 있다.이러한 경호기관의 경찰 이관 구상에는 분명한 한계와 우려도 존재했다. 헌법기관에 대한 경호 기능을 경찰 조직에 통합할 경우, 위기 상황에서 경찰의 정치적 중립성이 훼손될 가능성, 이른바 '정치 경찰화'에 대한 우려가 지속적으로 제기되었다. 또한 수사권을 거머쥐는 게 가시화되는 등 광범위한 권한을 보유한 경찰에 경호권까지 추가될 경우, 권력 집중이 심화되어 또 다른 형태의 비대화된 권력기관이 탄생할 수 있다는 비판도 만만치 않았다. 경찰 이관론은 통제와 효율이라는 장점과, 권력 집중과 정치화라는 위험 사이에서 명확한 해법을 제시하지 못한 채 논쟁에 머물러 왔다. 이는 곧 경호체계 개편 논의가 단순한 조직 개편을 넘어, 권력과 충성의 관계를 어떻게 재설계할 것인가라는 더욱 근본적인 문제와 맞닿아 있음을 보여준다.이러한 배경 속에서 경호처는 외부로부터의 구조 개편 압력을 차단하고, 현행 체제를 유지하기 위한 자기 혁신을 도모했다. 이는 제도 개편의 필요성을 인정하면서도, 근본적 변화보다는 내부 조정을 통해 대응하려는 전략적 선택이었다. 실제로 이재명 정부 출범 이전, 조직 유지의 명분을 확보하기 위해 조직 혁신 TF를 구성하고 법무담당관 신설, 개방형 감사관 도입 등 내부 견제 장치를 강화하는 쇄신 방안을 마련했다. 아쉬운 대목은 경호처장의 국회 출석 의무화와 정치적 중립 의무의 법제화 등 외부 통제 방안도 검토되었으나 제도화 단계로 이어지지 못했다는 것이다. 대통령 직속 구조를 유지하면서 부분적 견제를 덧붙이는 방식은 현실적 저항이 크지 않다는 장점이 있었지만, 권력과 충성의 근본 구조를 건드리지 않는 한 상징적 조치에 머물 수밖에 없는 한계를 드러낼 수밖에 없다.이재명 정부 출범 이후의 상황은 상징적 조치의 구조적 한계를 선명하게 드러냈다. 경호처는 여전히 권력 직속 기관이라는 구조적 조건에서 한치도 벗어나지 못하고 있는 형국이다. '윤석열의 사병'을 자처한 일부 지휘부로 인해 '내란가담세력'이라는 프레임에서 갇혀 숨소리도 내지 못하기도 했다. 새 정부 출범 당일, 공식적인 인사 절차를 거치지 않은 인물이 경호처 차장실에 들어서는 일이 발생하기도 했다. 이는 제도적 절차보다 권력의 의지가 조직 인사에 우선할 수 있음을 보여주는 상징적 장면이었다. 전임 처장 직무대리는 어떠한 공식적인 발표나 언질이 없었던 비정상적 상황에 대해 실질적인 저항을 하지 못한 채 자리를 내주었고, 조직 역시 이를 제어할 수 있는 내부 규범과 장치를 작동시키지 못했다.당시 언론에서는 해당 인물의 차장 내정을 기정사실화했지만, 공식적인 차장 임명 절차는 끝내 이루어지지 않았다. 그럼에도 해당 인물은 한 달 이상 차장 직무를 수행하며 조직 운영에 깊숙이 관여했다. 이후 낙마설이 제기되기도 했으나 경호처장 '정책보좌관'으로 임용되었다. 형식적 직위와 실질적 권한 사이의 괴리가 조직 내에서 용인된 것이다. 나아가 당사자는 정책보좌관이라는 지위를 기반으로 처장의 지시사항 이행을 명분 삼아 조직 전반에 영향력을 행사하는 양상이었다. 이러한 일련의 과정은 경호처가 여전히 제도보다 권력의 영향력에 취약한 구조임을 보여주며, 충성의 문제가 단순한 문화가 아니라 제도적 취약성에서 비롯된다는 점을 여실히 드러낸다.이재명 정부 출범 이후에도 경호처 내부에서는 여전히 법과 규정보다 권력에 대한 충성이 우선하는 양상이 눈에 띄었다. 이는 제도적 규범이 작동하기보다, 권력의 의중을 선제적으로 해석하고 이에 부응하려는 조직 문화가 지속되고 있음을 보여준다. 대통령 직속이라는 구조가 유지되는 한, '대통령의 뜻'을 헤아리기 위한 비공식적 권력에 조직이 종속되는 현상은 쉽게 사라지지 않을 것이다. 내란이라는 국가적 위기의 여파 속에서 충성의 해체와 재구성이 요구되는 시점임에도, 경호처는 오히려 또 다른 형태의 충성 구조에 포획되었다는 의문이 제기될 수밖에 없다.실제로 경호처 지휘부를 역임한 한 퇴직 경호관의 지적은 이재명 정부 출범 이후 상황의 본질을 명확히 드러낸다. 그는 "경호처에 대한 내란 가담 혐의가 제기된 것은 법과 규정에 따라 직무를 수행하지 않았기 때문"이라며, 조직 운영의 기준이 어디에 있어야 하는지를 분명히 했다. 이어 "그러한 상황에서 법과 규정에 근거하지 않은 직무 수행이 반복된다면, 이는 또 다른 논란과 책임 문제를 야기할 수밖에 없다"고 지적했다. 이 발언은 경호기관의 위기가 단순한 정치적 논란이 아니라, 규범과 절차의 붕괴에서 비롯된 구조적 문제임을 깨닫게 한다. 법과 제도에 의해 통제되지 않는 충성은 언제든지 조직을 다시 위기의 중심으로 되돌릴 수 있는 불안정한 요소로 남게 된다.헌법에 대한 충성이란 단순히 명령에 순응하는 태도가 아니라, 헌정질서의 지속을 지키기 위한 윤리적 결단이어야 한다. 이는 상황에 따라 권력의 의지와 충돌하더라도 헌법적 가치를 우선하는 판단을 의미한다. 지금 경호처가 제도적 대전환을 요구받는 이유도 바로 여기에 있다. 어떠한 상황에서도 흔들리지 않는 윤리적 판단이 가능하도록 이를 뒷받침하는 제도적 기반이 마련되어야 한다. 충성은 개인의 덕목이 아니라, 제도를 통해 구조화되고 통제되어야 할 공적 원리다. 이러한 문제의식 속에서 제기될 수 있는 대안이 바로 국가 경호안전 체계의 재설계다. 이 모델의 핵심은 대통령 개인 중심의 경호기관을 국가안전 체계에 속하는 전문 경호기관으로 전환하는 데 있다.이를 위한 대안의 모델로 '국가경호안전처'(National Protective Service, NPS)를 상정할 수 있다. 국가 경호안전 정책을 총괄하는 국가경호안전위원회를 두고, 그 아래 실제 경호 활동을 수행하는 국가경호안전처를 설치하는 구조다. 국가 경호안전 체계의 재설계는 단순한 조직 개편이나 소속 변경의 문제가 아니다. 이는 정치적 충성 구조에서 헌정적 충성 구조로 이행하는 근본적 개혁을 의미한다. 다시 말해 권력과 조직의 관계를 재정의하고, 충성의 기준을 명문화된 규범으로 전환하는 작업이다. 이러한 전환은 경호기관을 권력의 도구가 아닌 헌정질서의 수호자로 재위치시키는 과정이기도 하다. 이 모델이 지향하는 핵심 철학은 세 가지 명제로 정리할 수 있다.우선 권력은 경호의 대상이 아니라 보호되어야 할 공적 기능이다. 경호의 목적은 권력을 유지하는 것이 아니라, 권력이 행사되는 '헌법적 공간'을 안전하게 보존하는 데 있다. 다음으로 대통령은 개인이 아니라 제도로서 존재한다. 경호기관은 특정 인물의 정치적 이해관계가 아니라, 대통령직이라는 제도적 지위에 부여된 공적 기능을 보호해야 하며, 개인적 관계로부터 철저히 분리되어야 한다. 끝으로 국민의 신뢰가 곧 경호의 정당성이다. 경호 권력은 폐쇄적 충성 구조가 아니라, 공개된 보고 체계와 민주적 통제를 통해서만 정당성을 확보할 수 있다. 이 세 가지 원칙은 충성을 감정이나 의지가 아닌, 제도와 규범의 문제로 재구성하기 위한 최소한의 설계 기준이다.이러한 명제에 근거하여 신설되는 국가경호안전위원회는 국가 경호 정책을 수립하고, 주요 인물에 대한 경호 대상과 범위를 지정하며, 국가 차원의 경호 위기관리 체계를 총괄·조정하는 최고 정책기구로 자리매김해야 한다. 이는 경호 기능을 개별 기관의 판단이 아니라, 헌정질서에 기반한 공적 의사결정 체계 속에 위치시키기 위한 장치다. 즉, 경호의 기준과 범위가 권력의 의지에 따라 변동되는 것이 아니라, 사전에 합의된 제도적 원칙에 의해 결정되도록 하는 구조다. 나아가 위원회의 의사결정 과정은 투명하게 공개되어 공적 책임성을 확보해야 한다. 이를 통해 경호 정책은 폐쇄적 권력 영역이 아니라, 민주적 통제와 검증의 대상이 되는 공적 영역으로 전환될 수 있다.이 위원회는 특정 권력기관에 의해 독점되지 않도록 대통령, 국회, 사법부 등 헌정기관이 균형 있게 참여하는 구조로 구성되어야 한다. 권력 분립의 원리를 조직 구성에 반영함으로써 경호 정책의 정치적 편향 가능성을 제도적으로 차단하려는 것이다. 예컨대 여야 동수로 구성된 국회의장 추천 인사, 대법원장 추천 인사, 그리고 관련 분야의 학계 및 전문가 추천 인사를 포함하는 방식이 가능하다. 이러한 다원적 구성은 인사와 예산에 대한 민주적 통제를 실질화하는 기반이 된다. 결국 위원회의 존재 이유는 경호 권력을 특정 정권으로부터 분리하여, 국가 전체의 안전이라는 공적 목적에 종속시키는 데 있다.국가경호안전위원회의 정책적 통제 아래에서 실제 경호 활동을 총괄하는 집행기관이 국가경호안전처다. 이 기관은 대통령 경호에 한정되지 않고, 헌정질서를 구성하는 주요 국가기관과 인물 전반을 포괄하는 통합 경호체계로 설계되어야 한다. 이는 경호의 범위를 개인이 아닌 제도와 공적 기능 중심으로 재편하려는 시도다. 대통령경호국, 국회경호국, 요인경호국 등을 핵심 작전 축으로 구성할 수 있다. 이러한 기능 분화는 경호 대상의 성격에 따라 전문성을 확보하면서도, 전체적으로는 통합된 지휘 체계를 유지하기 위한 설계다. 동시에 각 경호 단위는 법률에 근거한 명확한 권한과 책임 범위를 부여받아야 한다. 이를 통해 경호 활동은 자의적 판단이 아니라 법적 기준에 따라 수행되는 공적 기능으로 정착될 수 있다.이와 같은 재설계는 단순한 조직 개편을 넘어 국가 경호의 개념 자체를 전환하는 작업이다. 권력 중심의 경호에서 헌정질서 중심의 경호로 이동하는 것은 곧 충성의 대상을 개인에서 제도로 바꾸는 일이다. 이는 경호기관을 더 이상 권력의 방패가 아니라, 헌법 질서를 수호하는 공적 장치로 재정의하는 과정이기도 하다. 이러한 전환은 경호기관의 존재 이유를 권력 보위에서 헌정 수호로 재설정하는 의미가 있다. 따라서 국가경호안전체계의 구축은 행정 효율성의 문제가 아니라, 국가 윤리와 통치 원리를 재구성하는 문제로 받아들여야 한다. 그래야만 비로소 경호기관은 권력으로부터 자유로운 전문기관으로 자리 잡고, 국민의 신뢰 속에서 정당성을 확보할 수 있게 될 것이다.국가경호안전처 구상의 출발점은 단순하다. "당대 대통령을 지키는 조직이 아니라, 국가를 지키는 조직이 되어야 한다." 이 단순한 문장이 던지는 무게는 결코 가볍지 않다. 경호의 근본은 신체적 보호에 있지만, 국가의 근본은 제도의 보호에 있다. 신체에 대한 위협은 물리적 폭력에서 비롯되지만, 제도에 대한 위협은 권력의 왜곡과 남용에서 발생한다. 이러한 점에서 경호기관은 물리적 방어를 넘어 헌정질서의 안정에 기여해야 한다. 그동안의 경호체계는 헌정질서에 상대적으로 둔감했다. 대통령은 민주주의의 산물이지만, 민주주의 자체는 아니다. 그럼에도 경호의 관점에서 대통령은 곧 국가의 심장으로 여겨졌다. 심장이 멈추면 국정이 멈춘다는 인식 아래, 모든 경호 역량은 '한 사람'의 안전에 집중되면서 헌정질서보다 인물 보호를 우선하는 구조를 고착화시켜 왔다.그러한 집중은 효율성을 높이는 동시에 구조적 위험을 지닐 수밖에 없다. 대통령이 곧 국가로 동일시되는 순간, 경호는 단순한 보호 기능을 넘어 체제 정당화의 장치 구실을 하게 된다. 그 과정에서 충성은 권력 유지의 논리에 종속되며 왜곡될 수밖에 없다. 이는 경호기관이 헌정질서가 아니라 권력의 지속성에 복무하는 구조로 기울어질 여지를 남긴다. 이러한 역학 구도를 근본적으로 전환하려는 시도가 바로 국가경호안전처로의 일대전환이다. 이 조직은 국가의 물리적·제도적 안전을 통합적으로 관리하는 공공안전기구로 설계된다. 대통령의 신변 보호는 그 일부일 뿐, 전체 체계의 출발점이나 목적이 아니다. 나아가 국가 위기관리와 재난 대응까지 포괄하는 이 체계는 경호의 의미를 대통령 보호를 넘어 국가 운영의 연속성 확보로 확장시킨다.기존의 경호는 대통령의 일정과 동선에 종속된 위기 반응형 구조였다. 이는 특정 인물의 이동과 행사에 맞춰 위험을 관리하는 방식이다. 반면 국가경호안전처 모델은 '위험 중심형 구조'를 지향한다. 이는 발생가능한 위협과 사건을 중심으로 대응 체계를 설계하는 접근이다. 따라서 신체 보호에 국한되지 않고, 제도와 시스템 전반의 안정성을 확보하는 게 우선이다. 예컨대 대규모 국가 행사나 다자간 정상회의의 경우, 대통령과 국빈뿐 아니라 행사에 참여하는 국민 전체의 안전을 통합적으로 보장하는 체계가 요구된다. 이러한 구조에서는 경호의 범위가 특정 인물 주변에 국한되지 않고, 사회 전체의 안전망으로 확장된다. 이는 대통령과 국빈 등을 중심에 두고 국민을 주변화하는 기존 경호 방식과는 다른 접근이다. 이를 통해 경호는 특정 인물을 위한 서비스가 아니라, 공공안전을 위한 제도적 기능으로 재정의되어야 한다.이 체계 속에서 충성은 더 이상 조직을 움직이는 핵심 원리가 아니다. 위계 대신 법령이, 명령 대신 절차가, 감정 대신 데이터가 작동하는 구조가 자리잡는다. 이는 충성을 배제하는 것이 아니라, 충성을 제도와 규범 속으로 흡수하는 방식에 가깝다. 결국 조직을 작동시키는 동력은 충성이 아닌 전문성과 규범 준수의 위계, 즉 헌법 질서와 공공안전 프로토콜에 기반하게 된다. 이러한 구조는 개인의 의지나 정치적 상황에 좌우되지 않는 안정성을 확보한다. 따라서 이는 단순히 감정적 요소를 제거하는 문제가 아니라, 경호기관을 정치로부터 실질적으로 분리하는 가장 확실한 제도적 장치다. 이 같은 맥락에서 대통령 아래가 아니라 헌법 질서 아래에 속하는 것은 두 말 할 나위가 없다.대통령 개인에게 속하지 않는 구조일 때 비로소 경호의 판단은 정치적 충성이나 권력의 의도로부터 자유로워질 수 있다. 이를 위해 국가경호안전처 제도 설계의 핵심으로 '책임의 분산'과 '의무의 집중'이라는 이중 원리를 적용해야 한다. 국가 전체를 대상으로 경호와 위기관리 정책을 수행하는 만큼, 위기 대응의 책임은 다기관 협의체를 통해 분산되는 것이 타당하다. 이는 특정 기관에 권한이 집중되는 것을 방지하고, 다양한 관점과 전문성이 결합된 대응을 가능하게 한다. 반면 헌법 질서를 보호해야 할 최종적 의무는 국가경호안전처에 명확히 귀속되어야 한다. 이때의 집중은 권력에 대한 충성의 집중이 아니라, 헌법에 대한 책임의 집중이라는 점에서 성격이 다르다.이 같은 구조 속에서 경호는 더 이상 단순한 호위 행위에 머무르지 않는다. 그것은 헌정질서를 실질적으로 유지하고 구현하는 하나의 제도적 실천으로 전환된다. 대통령 개인의 안전이 확보되었다 하더라도, 헌법 질서가 훼손된다면 국가의 안전은 성립할 수 없다. 오히려 권력 보호에 과도하게 집중할수록, 국가 전체는 더 큰 위험에 노출될 수 있다. 특정 인물을 지키는 데 조직이 몰입했던 순간, 국가의 근간이 얼마나 쉽게 흔들릴 수 있었는지는 이미 경험한 바 있다. 국가 경호조직이 윤석열을 지키는 데 혈안이 되었을 때 국민이 불안을 떨쳐내지 못하고 국가가 얼마나 위태로웠는지를 떠올려보면 될 일이다.헌법의 가치를 실현하는 경호기관을 설계한다는 것은 단순한 이상론이 아니다. 그것은 권력과 제도 사이의 건강한 거리를 제도적으로 확보하려는 실천적 과제이자 도전이다. 이러한 전환은 조직 설계와 법적 구조를 통해 구체화되어야 한다. 조직 설계의 핵심 원리는 독립성에 있다. 경호기관은 헌법과 법률이 부여한 권한과 책임에 따라 운영되어야 한다. 이를 위해 법률상 지위와 권한을 명확히 규정하고, 외부로부터의 부당한 개입을 차단할 제도적 장치도 필요하다. 물론 대통령으로부터의 독립은 국가안보 체계로부터의 분리를 의미하지 않는다. 오히려 국가안전보장 체계 내에서 긴밀히 연계되나, 정치권력으로부터는 분리된 이중적 구조가 요구된다. 이러한 설계는 권력으로부터의 자유를 확보하는 동시에, 제도를 향한 충성이 작동할 수 있는 공간을 구축하기 위한 것이다.국가경호안전처의 작전 조직은 대통령경호국, 국회경호국, 요인경호국 등처럼 대상별로 구분하면서, 기능 중심의 재편을 통해 더욱 유연하고 통합적인 운영 구조를 설계하는 것도 가능하다. 예컨대 통합경호본부, 안전운영본부, 정보분석·조정실로 기능을 나누어 각각의 역할을 명확히 할 수 있다. 통합경호본부는 대통령과 주요 인사에 대한 경호 임무를 총괄하고, 안전운영본부는 대규모 행사, 재난, 테러 등 복합 위기 상황에서의 안전 관리와 대응을 담당한다. 정보분석·조정실은 경호와 위기관리 전반에 필요한 정보를 수집·통합·분석하여 의사결정을 지원하게 된다. 이러한 기능적 분화는 조직의 전문성을 강화하면서, 상황 대응의 일관성과 신속성을 확보하고 조직 운영의 효율성을 높일 수 있다. 나아가 기능 간 유기적 연계를 통해 정보, 작전, 정책이 분절되지 않도록 해야 한다.국가경호안전처의 의사결정과 운영은 국회 정보위원회와 감사원의 정기적 감찰을 필수적으로 받아야 한다. 이는 경호 권력이 민주적 통제 아래에 있음을 제도적으로 보장하기 위한 최소한의 장치다. 아울러 처장의 국회 출석을 의무화하여, 정책과 운영 전반에 대한 정치적 책임성을 명확히 할 필요가 있다. 물론 경호의 특성상 일정 부분 비공개 영역은 불가피하다. 그러나 비공개성이 특권으로 변질되지 않도록, 공개 가능한 범위 내에서 최대한의 투명성과 사후 통제가 병행되어야 한다. 제도적 감시와 책임 구조를 통해 권력 중심의 충성 문화가 재생산되지 않도록 차단하는 것이 핵심이다.이러한 체계가 정착될 경우, 대통령의 교체 여부와 무관하게 국가경호안전처의 인적·정보적 시스템 등이 안정적으로 유지될 수 있다. 이는 경호기관이 특정 정권의 영향력에서 벗어나, 제도에 의해 지속되는 공공기관으로 자리 잡게 된다는 말이다. 조직은 정권 교체의 파고 속에서도 흔들리지 않고, 모든 대응은 국가 운영의 연속성과 헌정질서의 유지라는 단일한 기준 아래 작동하는 게 필수적이다. 이 과정에서 정책과 작전의 일관성이 확보되며, 불필요한 단절과 혼선도 최소화될 수 있다. 그럴 때 비로소 정권 교체 이후 반복되어 온 정치적 보복과 조직 흔들기의 악순환도 차츰 해소될 수 있다.국가 경호 시스템은 단일 기관의 역량만으로 완결될 수 없다. 현대의 경호는 정보, 치안, 군사 역량이 결합된 복합적 안전 체계이기 때문이다. 국가경호안전처는 다양한 국가기관과의 구조화된 협력 체계를 전제로 설계되어야 한다. 위협 정보의 수집과 분석에서는 국가정보원과 긴밀히 연계하고, 대규모 행사나 군중 관리에서는 경찰이 외곽 경비와 교통 통제를 담당하는 방식으로 기능을 분담할 수 있다. 또한 드론 공격이나 공중 위협 등 새로운 안보 환경에 대응하기 위해서는 국방부 및 관련 군 조직과의 협력 역시 유지되어야 한다. 이러한 다층적 협력 구조 속에서 국가경호안전처는 근접 경호와 통합 작전 지휘를 맡는 핵심기관으로 자리매김하게 된다. 이렇게 분산된 역량을 유기적으로 결합하는 협력 체계가 구축될 때, 국가 경호는 비로소 통합 안전 시스템으로 완성될 수 있다.이러한 통합 경호체계는 국제적 흐름과도 궤를 같이한다. 미국의 대통령 경호기관인 비밀경호국(Secret Service)은 대통령의 신변을 보호하지만, 대통령 직속기관이 아니라 국토안보부 체계 내에서 운영된다. 이는 경호 기능이 특정 권력에 종속되지 않고 국가안전 체계 속에서 제도적으로 관리되는 셈이다. 프랑스의 대통령 경호 조직인 공화국 대통령 보안그룹(GSPR: Groupe de sécurité de la présidence de la République) 역시 국가 치안 체계 속에서 운영된다. 이처럼 주요 국가들은 최고지도자 보호를 국가 시스템의 일부로 설계해 정치적 중립성과 제도적 안정성을 확보하고 있다. 이런 사례들은 경호기관이 반드시 권력의 직속 구조에 있어야 한다는 통념이 절대적이 아니라는 사실을 확인하게 한다. 오히려 국가안전 체계 속에 위치할 때 경호 기능은 더욱 안정적이고 지속 가능한 형태로 작동할 수 있다.물론 이러한 개편안이 제시될 경우 다양한 비판과 우려가 제기될 수 있다. 대표적으로는 대통령 경호의 신속성과 기동성이 저하될 수 있다는 지적이다. 대통령 직속기관 체계에서는 대통령이 직접 지휘권을 행사할 수 있는 반면, 국가안전 체계 내 기관으로 편입될 경우 의사결정 구조가 복잡해질 수 있다는 논리다. 그러나 이러한 우려는 제도 설계의 문제를 구조 자체의 한계로 오인한 측면이 있다. 실제로 세계 최고 수준의 경호 역량을 보유한 미국의 사례에서도 확인되듯, 대통령 직속 여부가 곧 경호의 효율성을 결정하는 요인은 아니다. 핵심은 지휘 체계의 명확성, 정보 공유의 신속성, 작전 수행의 전문성 등에 있다. 적절한 제도 설계를 통해 신속성과 통제라는 두 목표를 충분히 병행할 수 있다.또 다른 비판은 조직 중복과 행정 비용 증가에 대한 우려다. 경찰이 수행하는 요인 경호 기능을 별도의 기관으로 통합할 경우 행정 효율성이 저하될 수 있다는 지적이다. 이러한 비판은 단기적 비용과 장기적 효율을 구분하지 않은 채 제기되는 경향이 있다. 지금처럼 여러 기관이 분산된 방식으로 경호 대상자를 둘 경우 시너지 효과를 낼 수 없을 뿐만 아니라 조직 간 정보 단절이라는 구조적 한계를 낳는다. 통합 경호체계는 분산 구조를 일원화해 지휘와 책임의 명확성을 확보하고, 장기적으로 국가 경호 역량을 체계적으로 축적하는 기반이 된다. 나아가 분산된 경호자산을 통합해 자원의 중복을 줄이고, 조직 내 인력 운영의 효율성과 순환성을 높이는 효과도 기대할 수 있다. 이 과정은 정체된 조직 문화를 개선하고, 전문성과 책임성을 강화하는 계기로 작용할 수 있다.이러한 논쟁의 중심에는 결국 경호기관의 충성이 어디를 향해야 하는가라는 근본적 질문이 놓여 있다. 과거의 경호체계는 대통령 개인을 향한 충성을 중심으로 설계되었고, 이는 조직의 결속을 강화하는 동시에 위험한 의존 구조를 낳았다. 충성을 신념으로 내면화한 경호요원들의 헌신은 강력했지만, 그만큼 비판적 판단을 약화시키기도 했다. 충성은 본질적으로 감정에 기반한 윤리이며, 감정은 권력과 결합될 때 쉽게 왜곡될 수 있다. 그 결과 명령이 곧 진실로 받아들여지고, 상명하복이 정의로 오인되기도 했다. 이러한 구조는 경호기관을 헌정질서가 아닌 권력의 논리에 종속시키는 결과를 초래하기 마련이다. 헌정질서는 감정이 아니라 원칙과 규범 위에 서야 한다. 민주주의 국가에서 국가기관의 충성은 개인이 아니라 헌법을 향해야 하며, 경호기관 역시 결코 예외일 수 없다.앞으로의 국가 경호체계는 '충성의 정치학'에서 '헌정 충성'으로의 전환을 피할 수 없다. 대통령을 보호하는 이유는 개인에 대한 충성 때문이 아니라, 그 뒤에 서 있는 공화국의 질서와 헌정 체제를 지키기 위해서다. 이는 경호의 목적과 정당성을 근본적으로 재정의하는 문제다. 민주주의 국가에서 경호관은 더 이상 명령을 수행하는 존재가 아니라, 헌법과 법치주의라는 가치 체계를 현장에서 구현하는 공적 행위자여야 한다. 이제 지켜야 할 것은 대통령의 숨결이 아니라 헌법의 숨결이다. 경호기관이 이러한 원칙 위에서 재구성될 때 비로소 권력의 그림자에서 벗어나, 민주주의 국가의 안전을 책임지는 전문 기관으로 자리 잡을 수 있다.결국 국가경호안전위원회 산하의 국가경호안전처를 중심으로 한 새로운 경호체계는 단순한 조직 개편을 넘어, 한국 민주주의의 성숙을 반영하는 제도적 전환으로 의미있다. 과거의 경호가 대통령 개인을 향한 충성을 중심으로 설계되었다면, 미래의 경호는 헌법과 법치주의에 대한 충성을 중심으로 재구성되어야 한다. 이 전환은 권력과 제도의 관계를 바로잡고, 국가기관의 정당성을 회복하는 과정이기도 하다. 그렇게 될 때 경호기관은 더 이상 권력에 종속된 조직이 아니라, 헌정 질서를 수호하는 공화국의 핵심 안전장치 구실을 하는 공화국의 방패로 다시 태어날 수 있을 것이다. 지금 대한민국 대통령경호처가 관심을 가져야 할 '충성의 재설계'란 권력에 대한 충성을 해체하고, 헌법에 대한 충성을 제도화하는 일이다.