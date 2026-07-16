1500원짜리 메로나에 '특수절도'라니... 검찰 송치가 남긴 질문

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"물건을 골랐으면 카운터로 가서 카드를 내밀고 영수증을 받아야 해."

큰사진보기 ▲이 이미지는 AI를 통해 생성한 이미지입니다. ⓒ 박혜현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

단돈 1,500원짜리 아이스크림 하나가 불러온 파장이 매섭다. 최근 부산의 한 편의점에서 중증 발달장애인 두 명이 계산을 하지 않고 아이스크림을 꺼내 먹었다가 '특수절도' 혐의로 검찰에 송치된 사건이 보도됐다.부산 부산진경찰서는 지난 6월 10일 부산진구에 위치한 모 편의점에서 막대 아이스크림을 무단으로 꺼내 먹은 중증 장애인 A씨 등 2명을 검찰에 송치했다. 부모가 곧장 달려가 피해 금액의 수십 배에 해당하는 10만 원을 변상하고, 점주도 처벌을 원치 않는다는 탄원서까지 냈지만, 법은 기어이 그들에게 '2인 이상 합동 절도'라는 무거운 법 조항을 들이밀었다. 논란이 확산되자, 경찰은 "형법이 규정한 '2명 이상 합동 절도'에 해당한다"며 "이들에게 특수절도 혐의를 적용한 것"이라는 입장을 밝혔다.비록 최종적으로 기소유예 처분이 내려졌지만, 마음 한구석이 찌르르하게 아파오는 것은 어쩔 수 없었다. 특수학교와 일반학교 특수학급을 거치며 15년 동안 수많은 발달장애 학생들을 만나온 교사로서, 이 사건은 남의 일 같지 않은 서글픈 거울이었다.매일 아침 교실 문을 열고 들어오는 아이들을 보며 생각한다. 비장애인들에게는 숨 쉬듯 당연한 '사회의 규칙'이, 이 아이들에게는 얼마나 높고 험난한 장벽인지 말이다.이 간단한 한 문장 속에는 고도의 인지 과정과 사회적 합의가 압축되어 있다.발달장애 학생들은 순간적인 충동을 조절하는 데 어려움을 겪거나, 눈앞의 시각적 자극에 먼저 반응한다. 달콤하고 시원한 아이스크림이라는 강렬한 자극 앞에서 '계산'이라는 눈에 보이지 않는 사회적 규범과 복잡한 절차는 순식간에 안개 속으로 사라진다. 이들에게 세상의 규칙은 태어나면서 자연스럽게 체득되는 것이 아니라, 마치 외국어를 배우듯 단어 하나, 문장 하나를 수천 번 반복하며 머리와 몸에 새겨야 하는 고단한 숙제다.교실에서 우리는 매일 그 '번역 작업'을 한다. 모형 돈을 쥐여주고 역할극을 하며 마트에서 물건 사는 법을 배우고, 횡단보도 앞에 서서 초록 불이 켜지기를 기다리는 법을 수십, 수백 번 연습한다. 그렇게 조금씩 사회의 일원으로 살아갈 준비를 해나간다. 하지만 학교라는 안전한 울타리를 벗어나는 순간, 세상은 아이들의 서툰 몸짓을 기다려주지 않는다. 아주 사소한 실수에도 차가운 경멸의 시선이 꽂히고, 때로는 이번 사건처럼 기계적이고 엄격한 법의 잣대가 무겁게 내리누른다.물론 사회의 규칙을 어겨도 무조건 괜찮다는 뜻은 결코 아니다. 발달장애인 역시 지역사회의 구성원으로 어우러져 살아가기 위해서는 법과 질서를 존중하는 법을 배워야 한다. 내가 교실에서 아이들을 다그치고 달래며 규칙을 가르치는 이유도 바로 거기에 있다.그러나 진정한 법치와 정의는 기계적인 자구 해석에만 머물러서는 안 된다. 피의자의 방어 능력과 인지적 특성을 전혀 고려하지 않은 채 법 조문을 투명하게 대입하는 행위는 공정이 아니라 폭력에 가깝다. 단돈 1,500원짜리 아이스크림을 나눠 먹은 행위에 '특수절도'라는 굴레를 씌우는 수사 과정에서, 사회적 약자에 대한 최소한의 사법적 고려나 배려는 찾아볼 수 없었다.우리는 더 따뜻하고 유연한 사회적 안전망을 고민해야 한다. 발달장애인의 범죄나 일탈 행위가 발생했을 때, 사법 처리 이전에 그들의 인지적 수준과 동기, 환경을 면밀히 살피는 전문적인 사법 지원 체계가 필요하다. 또한, 경미한 사안에 대해서는 즉결심판이나 훈방, 혹은 사회봉사나 재발 방지 교육으로 대체할 수 있는 제도적 유연성이 시급하다.15년 전 교단에 처음 섰을 때나 지금이나, 내 목표는 단 하나다. 내 손을 거쳐 간 아이들이 누군가의 도움 없이도 동네 편의점에서 스스로 아이스크림을 사 먹고, 이웃들과 웃으며 인사를 나누는 평범한 일상을 누리는 것이다. 그 소박한 일상이 차가운 법 조문 하나에 무너지지 않기를 바란다.아이스크림을 손에 쥐고 해맑게 웃었을 두 청년의 얼굴 위로, 오늘도 교실에서 열심히 손을 흔들며 배웅한 우리 아이들의 얼굴이 겹쳐진다. 이 서툰 아이들이 사회의 규칙을 천천히 배워갈 수 있도록, 세상이 조금만 더 품을 넓혀 기다려줄 수는 없을까. 법의 엄격함이 향해야 할 곳은 이토록 약하고 서툰 이들의 삶터가 아니라, 더 단단한 사회적 약자 보호 체계를 만드는 입법과 제도의 현장이어야 한다.