이 대통령 "방미통위, 방송·통신 악용 안 되게 역할 해야"

이재명 대통령이 16일 부처 업무보고에서 "방송미디어통신위원회(아래 방미통위)가 "방송·통신을 진흥하는 것도 중요한데 악용되지 않게 하는 게 훨씬 더 중요한 역할"이라고 했다.
전날(15일) 부처 업무보고 당시 "AI를 활용한 기사 팩트체크 시스템을 구축하여 잘못된 통계 이용에 신속히 대응하겠다"는 국가데이터처 보고에 "지금 가짜뉴스가 온 세상을 어지럽히고 있고 이게 공동체를 파괴할 정도로 적대적인, 대결적인 문화를 만들어 내지 않나"라며 그 필요성에 공감을 표했던 것과 같은 맥락이다(관련 기사 : 이 대통령, 국가데이터처 보고에 "엉터리 기사로 정부 공격 안 생길 것" https://omn.kr/2j2oc
).
이 대통령은 이날 "방송통신 진흥은 시장을 존중하면서 필요한 지원을 해 나가면 될 텐데 문제는 허위 가짜정보를 악용해서 사적 이익을 취하거나 정치적 공격 수단으로 삼거나 아니면 사회적 갈등을 촉발하는 부분"이라며 "이에 대해 (방미통위가) 규제기관으로서의 역할을 정말 잘해야 할 것 같다"고 말했다.
특히 "허위 선동에 의한 사회 갈등, 그로 인한 사회적 비용이 너무 크다"면서 진영 간 갈등을 강화하고 피아 구분을 넘어 적대를 낳는 허위조작정보에 대한 확실한 규제 필요성을 강조했다.
이에 대해 이 대통령은 "(가짜정보로) 합리성을 다 잃어버리잖나, 오로지 편만 생기고. 그래서 진영을 갖춰서 단단하게 뭉쳐서 서로 싸우고. 거기는 진실이고 합리이고 필요 없는 거다. 오로지 나의 이익, 너의 이익 이런 것만 있는 것이니까"라며 "(이에 대한) 일정한 규범과 질서를 만들어내는 것이 방미통위가 할 일인 것 같다"고 말했다.
그러면서 "불법 허위조작정보 유통에 대해 철저하게 대비하시고 예방할 수 있도록 해주시기 바란다"라며 "모든 국민이 안심하고 신뢰할 수 있는 방송 미디어 환경을 만드는 게 (방미통위의) 중요한 역할"이라고 덧붙였다.
한편, 이 대통령은 김종철 방미통위 위원장에게 조직 정비 상황 등도 확인했다. 이에 김 위원장은 "야당 추천 상임위원 1명이 아직 결원인 상태지만 새 법에 의해 의결 정족수와 의사 정족수는 충족되고 있다"고 답했다.
이 대통령은 '시청자미디어재단과 한국방송광고진흥공사를 '한국방송미디어통신진흥원'으로 통폐합하는 법안이 현재 국회 법제사법위원회에 계류 중'이라는 김 위원장의 보고에는 "무언가 개혁적인 제도적 변화를 만들려면 국회의 입법이 필요한데 많이 밀려 있다"고 평했다.