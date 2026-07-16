'피습 자작극' 정이한, 구속 송치... 부친 병원은 압수수색

▲지난 지방선거에서 피습 자작극 혐의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 16일 부산 동래경찰서 유치장에서 부산지검으로 이동하고 있다. 이날 경찰은 정씨와 공범인 ㄱ씨를 위계에 의한 공무집행방해, 공직선거법위반 혐의로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다. ⓒ 김보성 관련사진보기