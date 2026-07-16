"윤핵관 자랑스럽다"던 권성동 징역 2년 확정, 의원직 상실

큰사진보기 ▲권성동 국민의힘 의원이 지난 2025년 11월 3일 서울 서초동 서울중앙지법에서 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 열린 첫 재판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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원조 윤핵관(윤석열씨 핵심관계자)의 몰락이다.권성동 국민의힘 국회의원은 16일 징역 2년 유죄 선고가 확정됨에 따라 의원직을 잃게 됐다.그는 윤석열 정부 당시 실세 중의 실세로 평가받았다. 지난 2022년 2월 대통령선거 강원지역 유세에서 "제 별명이 뭔지 압니까? 윤핵관인 거 알고 계시죠? 저 윤핵관인 거 자랑스러워하는 사람입니다"라고 외쳤지만, 이는 권력의 유한함을 상징하는 말로 남게 됐다.대법원 2부(주심 대법관 엄상필)은 이날 오전 권성동 정치자금법 위반 사건 상고심 판결에서 피고인의 상고를 기각하고, 징역 2년·추징금 1억 원을 선고한 항소심 판결을 최종 확정했다.공소사실은 권성동 의원이 2022년 1월 5일 서울 63빌딩 내 식당에서 통일교 세계본부장 윤영호로부터 '2022년 2월 개최될 통일교 행사인 한반도 평화 서밋에 윤석열 후보가 참석하기를 희망한다. 통일교에서 윤석열 후보의 대선 자금을 지원하는 등 통일교 신도들의 조직적인 투표 및 통일교의 재정지원으로 윤석열 후보의 당선을 도와줄 수 있다'라는 취지의 제안을 받고, 현금 1억 원의 불법 정치자금을 기부받았다는 것이다.재판 과정에서 권 의원은 공소사실을 부인했지만, 1심과 항소심 모두 동일하게 유죄 결론을 내렸다. 유죄 핵심 증거는 당시 통일교 윤영호의 다이어리 내용(), 윤영호→권성동 카카오톡 메시지 내용(), 당시 전달된 현금 사진 등이었다.항소심 재판부는 지난 4월 판결 양형 이유에서 "피고인은 국회의원 이전에 법률 전문가로서 자신의 행위의 법적 의미를 누구보다도 명확히 인식하고 있었을 것이고 죄증이 명확함에도 불구하고 수사 단계부터 줄곧 공소사실을 부인하면서 자신의 과오를 인정하지 아니한 점에서도 비난가능성이 크다"라고 지적한 바 있다.권 의원은 재판 과정에서 자신의 사건은 김건희특검의 수사 대상에 해당되지 않고, 다른 사건 압수수색영장 집행 과정에서 압수된 이 사건 핵심 증거들의 증거능력을 인정해서는 안 된다는 등의 주장을 펼쳤지만, 받아들여지지 않았다.이날 대법원은 "원심(항소심)의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 압수수색영장과의 관련성과 위법수집증거 배제법칙, 반대신문권 보장, 탄핵증거, 정치자금법위반죄의 성립에 관한 법리오해, 판단누락 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"라고 판단했다.