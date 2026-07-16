얼어붙은 송화강 아래 흐르는 뜨거운 역사

4년간 18개의 중국 도시를 기행하고 그 결과를 사회적으로 공유하여 현대 중국과 사람들에 대한 이해를 높이고, 서로를 향한 근거 없는 편견과 혐오 정서를 줄여 나아가고자 합니다.

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비행기 창밖으로 보이는 만주 벌판은 삭풍이 몰아치는 거친 땅으로, 겨울이 끝나지 않은 침묵에 잠겨 있었다. 하얼빈은 청나라의 발상지이자 러시아와 일본의 야욕이 충돌했던 격전지였지만, 한 세기 전 나라를 잃고 유랑하던 조선인들이 척박한 땅을 일구며 독립의 꿈을 키웠던 터전이자 안중근 의사의 총성이 아직도 귓가에 맴도는 부활의 땅이기도 하다. 이번 기행은 현대 중국이 오늘을 살아가는 우리에게 어떤 울림을 주는지 찾아가는 과정이다.제정 러시아가 세운 성소피아 성당과 유럽풍의 중앙대가는 화려하면서도 어딘가 낯선 이질감이 느껴졌다. 화려한 '동방의 모스크바' 건설 과정 이면에는 철도 부설을 위해 이곳으로 흘러 들어온 수많은 조선인 노동자의 땀과 눈물도 서려 있었을 것이다. 낯선 타국 땅에서 극한의 추위를 견디며 생존해야 했을 초기 정착민들의 막막함을 상상해 본다. 100여년 전 하얼빈이 동양과 서양, 청나라와 러시아의 문화를 융합하기에 충분했을까 하는 의문은, 중국 전통 가옥과 서양식 장식이 뒤섞인 바로크 거리를 걸으며 어느 정도 해소되었다. 조선인들 또한 이 거친 소용돌이 속에서 질긴 생명력으로 살아남았으리라.하얼빈역에 자리한 안중근의사기념관은 1909년 10월 26일의 뜨거운 공기를 그대로 간직하고 있었다. 당시 하얼빈은 러시아, 일본, 중국의 세력이 교차하는 '정보의 바다'였다. 안중근 의사의 총탄은 단순히 민족적 차원의 복수를 넘어, 그의 글 <동양평화론>에서 알 수 있듯이 한·중·일이 대등하게 협력하여 서구 열강에 대응하자는 선구적인 제안이었다.그가 꿈꿨던 '대등한 평화'는 갈등과 분열이 여전한 현대 동북아 정세 속에서 여전히 우리가 풀어나가야 할 숙제이자 지침으로 다가온다. 그날의 총성은 만주와 조선 땅에 사는 우리의 동포와 서구 열강에게 보내는 우리의 존재에 대한 강력한 외침이었으며, 나라 잃은 울분을 토해내는 절규였음을 현장에서 온몸으로 느꼈다. 그 외침은 대한민국 국민으로서 현재를 살아가는 지금의 나와 우리의 존재 이유이기도 했다.731부대 기념관에서는 어린 시절 읽었던 소설 <마루타>의 현장을 직접 만났다. 731부대와 관련된 참혹한 역사와 희생자의 기록을 마주하니 침략 과정에서 일제가 보여준 광기가 섬뜩하고 처절하게 전해졌다. 희생자 중에는 이름 없는 조선인들도 수없이 포함되어 있었다. 인간이 어디까지 잔혹해질 수 있는지를 목격하며 망연자실했다.중국은 이 만행을 잊지 않고 기록함으로써 자국의 아픈 근대사를 돌아보고 기억하며 전쟁의 잔혹함을 고발하고 있었다. '전시 범죄와 전쟁 책임을 종합적으로 드러내어 세계가 역사적 교훈을 성찰하고, 나아가 문명과 평화를 옹호하는 데 기여하고자 한다'는 731부대 기념관의 결론 메시지는 만행이 자행된 바로 그 현장에서 희생자들을 무겁게 추모하고 있었다. 참극의 역사가 다시는 되풀이되지 않기를 바라며 기념관을 나섰다.다른 기행단원들이 먼저 서울로 돌아간 뒤, 나는 하루 더 하얼빈에 남아 도시 구석구석을 걷고 또 걸으며 하얼빈 사람들의 일상을 온전히 느껴보았다. 얼어붙은 손을 불어가며 강추위에 익숙해질 즈음 만난 송화강변과 인민공원, 스탈린 공원은 하얼빈의 '진짜 얼굴'을 보여주었다. 박물관 속 박제된 역사가 아니라, 오늘을 살아가는 중국인들의 날 것 그대로의 에너지가 거기 있었다.영하 10도가 넘는 추위 속에서도 휴일을 맞아 광장에 나온 수많은 사람들은 음악에 맞춰 집단무를 추고 있었고, 서리 낀 공기를 가르며 철봉과 탁구에 열중하고 있었다. 연을 날리고 장기를 두는 그들의 모습에서 매서운 겨울을 원망하기보다는 삶의 배경으로 받아들이는 중국 소시민의 강인한 낙천성을 읽었다. 공원 곳곳에 위치해 있는 '사회주의 핵심 가치' 선전 팻말 아래에서 소박한 현재를 자유롭게 살아가는 시민들의 모습이야말로 진짜 현대 중국의 모습이 아닐까 싶었다.5일간의 여정을 마치며, 폭설로 지연된 비행기를 기다리는 동안 하얼빈의 차가운 공기를 한 번 더 들이마셨다. 이 공기 속에는 안중근의 외침, 이름 없는 조선인의 숨결, 참극의 역사 그리고 현재 중국의 활기가 섞여 있었다. 하얼빈은 말한다. 역사는 지금도 흐르고 있는 송화강처럼 끊임없이 흘러야 한다고. 비록 강물이 혹독한 추위에 꽁꽁 얼어붙어 멈춘 듯 보일지라도, 따뜻한 봄볕이 들면 다시 흐르고 흘러 우리 삶의 생명력을 일깨울 것이다. 이번 여행의 목적 또한 그 살아있음을 느끼는 데 있었음을 알아차려 본다.