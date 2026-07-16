김대중 교육감 인수위 "100% 서·논술형 평가... 사교육비 폭증, 어쩔 수 없어"

큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시교육감. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김경범 K-교육특별시준비위원회 위원장. 김 위원장은 서울대 서어서문학과 교수 출신이다. 2026. 7. 16 ⓒ 김형호 관련사진보기

김대중 전남광주통합특별시교육감의 인수위원회가 교사 반발과 학부모 우려가 제기된 '100% 서·논술형 평가' 를 당초 예고대로 2027학년도부터 시행하겠다는 입장을 재확인했다.초등학교·중학교 학생 평가 방식 급변에 따른 사교육비 폭증 우려에는 "그건 막을 수 없는 일" "그게 현실 아니냐"고 했다.김대중 교육감의 인수위원회인 'K교육특별시 준비위원회' 김경범 위원장은 16일 통합교육청 광주청사에서 현안 언론 브리핑을 열었다.교육장 공모제·조직 슬림화·교권 및 학습권 보호 등 여러 현안이 다뤄졌지만, 관심은 논쟁이 불붙은 '100% 서·논술형 평가 도입' 이슈로 쏠렸다.이 사안은 김 교육감이 앞서 지난 1일 공개된 <조선일보> 인터뷰에서 초등학교 5·6학년과 중학교 1학년 대상 평가를 100% 서·논술형으로 시행하겠다는 입장을 밝히면서 논쟁이 시작됐다.곧이어 인수위 김경범 위원장이 지난 2일 기자회견을 열고, 2027학년도부터 시행에 들어간 뒤 현장 수용성을 점검해 2032년까지 초·중·고 전반에으로 확대하겠다는 일정표를 제시했다.김 위원장은 다만, 2027학년도 시행과 관련해 모든 지역을 대상으로 전면 시행할 지, 일부 지역을 대상으로 할지, 또 어떤 과목을 먼저 시행할 지는 내부 검토 중이라고 당시 밝혔다.이와 관련, 김 위원장은 16일 브리핑에서 "일부 지역이 아닌 전남광주 전역에서, 선다형(객관식) 시험을 보는 주요 과목을 대상으로 100% 서·논술형 평가 시행에 들어갈 것"이라고 밝혔다.또 고교까지 확대하겠다는 기존 방침과 달리 고등학교의 경우 정해진 것은 없다는 취지로 한 발 물러섰다. 사실상 초등학교와 중학교를 대상으로만 추진할 예정이며, 그 이유로는 고등학생 평가는 대입 제도와 연계되기 때문이라는 뉘앙스로 설명했다.김 위원장은 교사 업무 가중 우려에 대해선 지난 브리핑때와 마찬가지로 거듭 가칭 '교육과정개발평가원'을 설립해 지원하게 될 것이라고 설명했다.왜 전남광주가 전국 최초로 시행하느냐는 물음에는 "지금 제도 아래 우리(전남광주)가 잘하면 그대로 기존 방식을 유지하면 된다. 그런데 그게 아니지 않느냐"고 반박했다.근본적 추진 배경으로는 "학생들 문해력과 기초학력 제고"를 줄곧 내세우고 있으며, 평가 방식 전환 논의는 지난 30년간 우리 사회에서 이뤄지고 있다는 점도 재차 강조했다.김 위원장은 사교육비 부담 증가 등 학부모 입장은 고려하지 않느냐는 질문에는 "그건 막을 방법이 없다"고 말했다. 무책임한 발언이 아니냐는 이어진 지적에는 "그게 현실 아니냐"고 물러서지 않았다.김 위원장은 거듭 "시범 실시하려는 것이 아니다. 실험하려는 것도 아니다. 전환하는 것"이라며 "K-교육특별시를 표방하는 저희는 대한민국 교육의 새로운 표준을 제시하려는 것"이라고 말했다.김 위원장은 '100% 서·논술형 평가' 시행 관련 첫 논의가 인수위 제안을 김 교육감이 수용하면서 본격화됐다고 지난 2일 브리핑에서 밝혔으나, 이날은 "올해 초부터 교육감이 그런 뜻을 갖고 계신 것으로 안다"는 취지로 입장을 바꿨다.[관련기사]