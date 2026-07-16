서산시 음암면, 신속한 대처로 모금함 절취 시도 막아

큰사진보기 ▲cctv 에 잡힌 절취 시도자 모습. ⓒ 음암면 관련사진보기

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서산시 음암면 행정복지센터 민원실에서 모금함 절취 시도 사건이 발생했다. 그러나 직원의 신속한 대처로 피해는 발생하지 않았다.음암면에 따르면 지난 15일 오후 2시 40분쯤, 한 방문객이 민원실 내에 비치된 모금함을 무단으로 들고 가려는 것을 근무 중이던 직원이 발견했다. 직원이 즉시 이를 제지하자 해당 인물은 모금함을 현장에 그대로 둔 채 도주했다. 모금함은 즉시 회수했고, 금전적 피해는 없는 것으로 확인됐다.사건 발생 이후 음암면은 유사 사고의 재발을 막기 위해 민원실 내 모금함을 고정 조치하고, 청사 내 CCTV 영상을 분석해 도주자의 인상착의를 확보했다.아울러 지역 읍·면·동 주민등록 담당자 단체 대화방에 이번 사례를 긴급 공유하며, 각 청사 민원실 내 모금함과 비치 물품 관리에 각별한 주의를 당부했다.음암면은 향후 청사 출입자 및 장시간 배회자에 대한 직원의 관찰을 강화하고, 방범 취약 구역을 전면 점검해 민원인과 직원이 모두 안심할 수 있는 환경을 조성할 방침이다.이은구 음암면장은 "직원의 신속한 발견과 대응 덕분에 피해 없이 상황을 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 청사 내 방범 취약 요소를 지속적으로 점검하고 시설물 관리와 직원 경각심 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.