이 대통령, 최측근 김용 사건에 "해괴한 결론으로 유죄 선고, 이해 어려워"

▲이재명 대통령이 15일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 김용 전 민주연구원 부원장의 정치자금법 위반 혐의 항소심에서 위치 정보가 기록된 '구글 타임라인 기록'이 무죄의 증거로 받아들여지지 않은 데 대해 "이해하기 어렵다"고 비판했다. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기