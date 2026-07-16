숨겨왔던 꿈이 꿈틀, 원고 보따리를 싸게 만든 책

왜(Why)는 간절함, 무엇(What)은 소재, 어떻게(How)는 저자의 영향력으로 치환할 수 있다고. -29P

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나는 스마트폰으로 책을 쓴다. 이를 밝히면 모두가 놀란다. 액정에 금이 간 갤럭시 S21로 두 권을 썼고, 갤럭시 S25로 바꾼 후에 이 책을 썼다. 출간한 책을 전부 스마트폰으로 쓴 셈이다. 신기하게도 엄지손가락을 바삐 움직이는 시간이 쌓일수록 요령도 더 는다. 이제는 주업인 방사선사를 유지하면서 틈틈이 초고를 쓰고 퇴고도 한다. -7P

책을 쓰는 동안에는 슬럼프를 투자자의 대출처럼 생각하자. 은행 대출을 유용하게 사용하면 자산이 퀀텀 점프를 이룩하듯, 슬럼프도 적절하게 활용하면 글이 매력을 뽐낸다. 모든 일은 피할 수 없다면 즐기는게 답이다. 지독한 슬럼프를 극복하기 위해 이틀 동안 진통제 한 알을 삼키고, 좋은 책을 읽고 즐거운 음악을 들으며 서른일곱 시간을 고뇌한 결과가 여기까지다. 가성비는 모르겠지만 가심비는 최고다. 이제는 잠시 묵혀 놓았다가 퇴고다. -102P

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

<태어난 김에 책 쓰기>(2026년 3월 출간)라는 책을 접하며 태어난 김에 무엇을 할 것인지 골똘히 생각해봤다. '태어난 김에 세계 일주'라는 말은 들었지만, 태어난 김에 책 쓰기라는 말은 낯설었다. 그런데 '비전공자를 위한 출간 안내서'라는 부제목에 솔깃했다. 작가는 출간에 중독된 사람이었다. 매일 세 시간씩 읽고 쓰는 분이었다.작가는 <나는 행복을 촬영하는 방사선사입니다>와 <돈 버는 브런치 글쓰기>를 얼마 전에 출간했다. 그런데 첫 책을 출간하려고 6개월간 150번의 투고를 했다고 한다. 뼈저린 작가의 투고 경험에서, 될 때까지 해보자는 집념을 엿봤다. 한 번 거절 당해도 힘이 빠지는 법인데 그 일을 어떻게 해낼 수 있었을까? 그건 아마도 자신의 원고에 대한 확신과 자존감이었을 것이다. 그는 왜 책을 쓰는지(Why), 책에서 무엇을 말하고자 하는지(What), 또 책이 어떻게(How) 독자에게 닿게 할지를 깊이 생각했다.책은 술술 잘 읽혔다. 절제된 어휘를 쓰되 문장을 읽을 때마다 고개를 끄덕이게 됐고 공감이 됐다. 위트와 유머를 섞어가며 쓴 글은 지루하지 않았다. 다른 작가의 출간을 돕는 재능이 남달랐다. 작가와 출판사 사이에서 중개인이 되어 좋은 책이 출간되도록 돕는 이벤트를 간간이 기획했다. 그의 기획은 책 쓰기에서도, 출간 돕기에서도 지독했다. 이 작가의 중간 역할로 몇 권의 책이 출간되었다. 또한 이미 출간된 책도 작가의 아이디어로 펼쳐진 이벤트로 날개를 달기도 했다.출간하려면, 독자의 마음을 훔치고 편집자의 심장을 녹여야 한다. 작가는 이 치트키를 잘 알고 있다. 작가는 즐겁게 글을 쓰고, 끈질기게 투고하고, 그리고 간절하게 출간하려고 해야 한다고 강조한다.직장인이라 노트북을 들고 카페에 가서 차분히 글 쓸 여유가 없어 보이는 작가였다. 책 속에선 열악한 글쓰기 환경을 드러내기도 한다. 웬만한 작가들은 적어도 이보다 나은 조건에서 글을 쓰지 않느냐고 작가는 반문한다. 출간하지 않고 몇 년째 글을 쓰고 있는 작가들이 많다. 그들은 아마도 슬럼프라는 터널을 지났거나 지나고 있을 것이다. 열정적인 류귀복 작가도 예외는 아니었다.요즘은 독자보다 작가가 넘쳐나는 시대다. 브런치 플랫폼에서 5년간 글을 써온 나도 그 대열에 있다. 작가와 독자의 경계선에서 주변인처럼 어정쩡하게 앉아서 다른 작가들의 매끈한 글을 보며 부러워하고 열등 의식에 빠지기도 한다. 그래서 출간이라는 내 꿈은 남몰래 숨겨두었더랬다. 이미 900여 편의 글을 발행했지만, 그냥 천편일률일 뿐이지 책으로 묶어낼 생각은 하지 않았다. 그러나 구슬이 서 말이라도 꿰어야 액세서리가 될 수 있지 않겠는가.나는 20년 전 동화책 2권을 출간한 적이 있다. 그때는 하룻강아지 범 무서운 줄 모르고 내질렀던 호기였다. 그런 경험을 이미 해봤기에 출간에 대한 간절한 맘 같은 건 없었다. 그런데 이 책을 읽으니 숨겨둔 꿈이 꿈틀거리기 시작했다. 내가 지닌 독특한 콘텐츠를 묻어두어야만 할까? 류귀복 작가처럼 150번까지 투고할 자신은 없지만 '태어난 김에 나도 출간!'이란 모토를 품기로 했다. 그래서 이 책을 읽고 영향을 받아 두 권의 책을 집필하여 원고를 완성했다.나만의 스토리를 나름의 붓으로 그려야겠다는 사명감이 생겼다. 나의 책 쓰기 여정에 이 책이 불쏘시개였다. 이 책이 글쓰기를 통해 출간이라는 목표를 달성하는 방법을 제시하는 가이드로, 독자의 색깔과 진심을 글에 담아내는 방법을 안내해 준 덕분이다. 이제 원고 보따리를 들고 쭈뼛쭈뼛 출판사를 노크할 용기 깔때기를 쓰고 철판을 얼굴에 깔아야 할 찰나다. 내 책을 통하여 몇 사람이라도 용기를 얻는다면... 그런 긍정적인 생각에 이르게 됐다.그가 제시한 글쓰기, 책 쓰기 팁 중에서 가장 내게 유용했던 것은 네이버 메모장 활용이었다. 불현듯 떠오르는 멋진 문장이나 사유의 결과를 바로 휴대폰에 메모해두면 노트북을 열었을 때 연동하여 글을 쓸 수 있다. 평소에 다른 메모장을 이용하고 있었는데 복사하여 '내게 쓰기'에 보낸 후 글 쓰는 창으로 데려와야 하는 번거로움이 있었다. 네이버 메모장을 활용하는 작가의 노하우가 내겐 무척 유익했다.문학을 전공하지 않은 평범한 직장인이 단 2년 만에 브런치 인기 작가로 등극하고, 세 번째 책을 세상에 내놓으며 출간하는 법을 알려주고 있었다. 무명작가들이 이 책을 곁에 두고 틈틈이 읽으며 출간에 마음을 둔다면 좋은 책이 양산될 것이다. 그러면 늪 속에 빠진 출판계에 호황이 올 수도 있겠다. 태어난 김에 책 한 권을 쓰겠다는 작가들이 많이 일어난다면 말이다.모두가 자신이 걸어왔던 인생 여정이 책이 될 수 있다. 또한 자신의 독창적 작품이 책이 될 수 있다. 책은 특별한 사람만의 전유물은 아니다. 삶은 책이다. 책은 숨겨두었던 내 것에 빛을 쬐는 것인지도 모른다. 멋진 묘비명보다 살아생전 눈앞에서 들여다볼 수 있는 묘비명 같은 나만의 책이 나을 것 같다. 개척자는 힘이 들지만, 개척자가 닦아 놓은 길을 걷는 후발대는 닦여진 길을 걸으니 힘이 덜 든다. 류귀복 작가가 출간 지옥을 헤맸던 시행착오를 발판 삼아 다소 가벼운 걸음으로 출간에 이를 수 있겠다. 태어난 김에 해야 할 일 중 하나가 바로 책 쓰기로구나.