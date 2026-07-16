이 대통령-정 장관 머리 맞댄 '기초연금 개편'... "깎지 않고, 하후상박으로"

큰사진보기 ▲정은경 복지부 장관이 16일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"빈틈없이 찾아서 먼저 드리는 '목숨을 살리는 복지정책'을 확충하고, 지역·필수의료에 대한 획기적인 투자로 국민 건강을 보호하겠습니다."

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큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 보건복지부·식약처·성평등부·권익위 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. ⓒ 유창재 관련사진보기

정은경 보건복지부 장관이 16일 오후 청와대 영빈관에서 열린 정부부처 업무보고에서 제시한 하반기 부처 운영 방향이다. 정 장관은 이날 '생명존중 복지국가' 실현을 목표로 ▲ 목숨을 살리는 사회안전망 ▲ 국가책임 돌봄 ▲ 지속 가능한 연금체계 ▲ 청년 도약 복지 ▲ 5극·3특 지역의료 ▲ 바이오·AI 기반 성장동력 ▲ 신뢰받는 보건복지체계 구축 등 7대 핵심 과제를 보고했다.이날 업무보고에서는 기초연금 개편과 의료개혁 추진 상황이 핵심 현안으로 떠올랐다. 이재명 대통령은 기존 기초연금 수급자의 불이익은 없다는 점을 분명히 했고, 의료개혁은 "조용하게 잘 진행되고 있다"고 평가했다. 정 장관은 과거 의정 갈등을 되풀이하지 않기 위해 충분한 사회적 합의와 소통을 거쳐 의대 정원 확대를 추진했다고 설명했다.복지부는 기존 수급자의 연금을 줄이지 않으면서 저소득층 지원을 강화하는 '하후상박(下厚上薄)' 방식으로 기초연금 체계를 개편하고, 수급 대상 선정 기준도 손질하기로 했다.정 장관은 "기초연금 개편과 관련해 '하후상박'이라는 원칙이 정해져 있다"며 "기초연금 선정 기준을 상대평가 방식으로 70%에 고정하지 않고 기준 중위소득 기준으로 변경하는 두 가지 방향으로 개편안을 만들고 있다"고 밝혔다.현재는 모든 수급자가 같은 폭으로 연금 인상 혜택을 받지만, 앞으로는 저소득층일수록 증액 폭을 더 크게 하는 방안이 검토되고 있다. 수급 대상도 '노인 소득 하위 70%'라는 상대평가 방식 대신 기준 중위소득과 연계하는 방안이 논의 중이다.이 대통령은 기존 수급자의 연금 삭감 가능성에 선을 그었다. 그는 "이미 받고 있는 금액을 깎는 것은 문제가 있을 것 같다"며 "매년 증액해 가는 것은 하후상박 방식으로 하기로 했다"고 말했다. 이어 "형편이 괜찮은 상위 수급층은 증액이 없고 아래쪽은 3만 원이 아니라 5만 원이 올라갈 수도 있도록 하는 것"이라고 개편 방향을 설명했다.이에 정 장관은 "하후상박을 어떻게 설계하느냐에 대해 다양한 방식을 가지고 복지부에서 논의하고 있다"며 "선정 기준을 개편하는 것과 하후상박 방식으로 어떻게 재배분할 것인지 두 가지를 놓고 다양한 모형을 논의하고 있다"고 밝혔다.의료개혁 추진 상황을 둘러싼 대화도 눈길을 끌었다. 이 대통령이 "의료개혁은 지금 별 무리 없이 잘 진행되고 있느냐"고 묻자, 정 장관은 "현재 지역·필수·공공의료 개혁 방안을 만들어 분야별로 하나씩 추진하고 있다"고 답했다.복지부는 앞으로 5년간 의대 정원을 연평균 688명씩 확대하고, 증원 인력은 모두 지역의사제로 선발해 일정 기간 지역에서 의무 복무하도록 할 계획이다.정 장관은 "지역의사제라는 법이 새로 도입됐고 증원된 인력은 모두 지역의사제로 의무 복무하게 된다"고 설명했다. 이에 이 대통령이 "의료계하고 합의된 내용이냐"고 물었고, 정 장관은 "보건의료정책심의위원회에서 합의해 줬고 추계에 기반해 소통하면서 결정했다"고 답했다.다시 이 대통령은 "의료개혁 문제도 엄청난 사회적 의제였는데 조용하게 진행되니까 안 하는 것 같다"며 "잘하고 있다는 뜻"이라고 평가했다. 이어 "원래 이렇게 조용히 하는 게 맞다. 일부러 때려 가면서 시끄럽게 하는 것은 소문내기는 좋다"며 "개혁은 시끄럽게 해야 하는 것처럼 착각하는 사람도 있어서 하는 이야기인데, 최대한 조용하고 원만하고 합리적으로 갈등과 저항을 최소화하면서 하는 게 맞다"고 강조했다.정 장관도 "의정갈등에 대한 교훈들이 다들 있었다고 생각한다"며 "이번에는 수급추계센터를 둬 근거를 제시했고, 보건의료정책심의위원회라는 민주적인 의사결정 체계를 투명하게 운영하면서 갈등을 최소화할 수 있었다"고 말했다.복지부는 사회안전망도 한층 촘촘하게 보강한다. 취약 채무자와 불법사금융 피해자 정보를 복지 시스템과 연계해 금융위기 가구를 조기에 발굴하고, 소득·재산 조사 이전에도 긴급생계비를 우선 지원할 수 있도록 긴급복지제도를 개편한다. 먹거리 안전망인 '그냥드림' 사업은 오는 9월까지 전국 229개 시·군·구로 확대된다.자살 예방 대책도 강화된다. 채무·고용 등 위험요인 연계체계를 확대하고 자살예방 상담전화 '109' 상담인력을 103명에서 200명으로 늘리는 한편 '신속응대팀'을 시범 운영한다.지역·필수의료 강화도 속도를 낸다. 중증응급환자 이송체계를 전국으로 확대하고 권역응급의료센터를 최대 60여 곳으로 확충한다. 연간 1조 2000억 원 규모의 지역필수의료 특별회계를 신설하고, 건강보험 수가체계를 25년 만에 전면 개편해 지역·필수의료에 연간 3조 6000억 원을 집중 투자한다.국가책임 돌봄도 확대된다. 통합돌봄 서비스를 장애인까지 확대하고 내년부터 정신질환자를 대상으로 시범사업을 실시한다. 거점재택의료센터를 도입하고 장기요양 재가급여를 확대하는 한편 국민연금 첫 보험료 지원과 군복무·둘째 자녀 출산 가입 인정기간 확대 등 청년층 지원도 강화한다.미래 성장동력으로는 바이오·AI를 전면에 내세웠다. 1조 원 규모의 바이오 메가펀드를 조성하고 '보건의료 국가대표기술 30선'을 선정해 집중 육성한다. AI 기반 예방·진료·응급의료 혁신 전략과 의료영상 공유체계를 구축하고, AI와 돌봄로봇을 활용한 'AI 복지돌봄 혁신 로드맵'을 마련해 초고령사회에 대응하는 24시간 돌봄체계를 구축할 계획이다. 또한 건강보험 부정청구 AI 상시 모니터링과 가짜환자·가짜진료 행정조사를 확대하고, 편의점 판매 상비약도 현재 11개에서 최대 20개 품목으로 확대하는 등 국민 체감형 제도 개선도 함께 추진한다.