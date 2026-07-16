붕어, 잉어, 버들치... 칠판에 가득 적힌 민물고기

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"생물학을 공부하고 싶은 이유요? 하천에 물고기가 없으면 인간도 살아갈 수 없다니 그럼 생태계를 보전해야죠."

큰사진보기 ▲성무성 물들이연구소 대표가 진행한 '양평에 사는 민물고기' 강연 도중 자신이 알고 있는 민물고기 이름을 적고 있는 학생의 모습. ⓒ 용은성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.