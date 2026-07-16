붕어, 잉어, 버들치... 칠판에 가득 적힌 민물고기

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지난 14일 경기 양평군 강하중학교 전교생 39명이 모였다. 경기 양평군 비영리 공익단체인 우리지역연구소가 주관한 '우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기' 사업 마지막 순서로, 성무성 물들이연구소 대표가 방문했다. 그는 앞서 지난달 19일 조현초등학교에서 이완옥 한국민물고기보존협회 회장과 민물고기 수업·체험활동을 함께한 데 이어, 지난 8일에는 지평중학교에서 우리나라 고유 어종의 민물고기와 하천 생태계의 중요성을 강연한 바 있다(관련 기사 : "민물고기 종류가 이렇게 많은 줄 몰랐어요"
).
성 대표가 "큰가시고기는 똑똑한 물고기이고, 칠성장어는 원시적인 물고기"라고 설명하자 학생들이 이내 흥미를 느끼는 듯 몸을 곧추세웠다. 강이나 호수 또는 민물과 바닷물이 섞이는 기수역(汽水域)에 사는 민물고기(담수어)의 정의부터, 230종이 넘는 한반도 어류, 가는돌고기와 금강모치는 양평에선 유일하게 벽계천(서종면 수입리 소재)에서 만날 수 있다는 설명이 이어졌다.
또, 물이 맑고 깨끗한 상류에 사는 참갈겨니는 산란철이 되면 알록달록 화려한 '혼인색'을 띄는데, 천적의 눈에 잘 포착돼 산란 시 그야말로 목숨을 거는 셈이라는 설명이 이어졌다. 또한 한강 최상류와 금강, 섬진강 등에 분포하는 둑중개는 수온 20도 이하인 찬물에서 사는데, 한때 멸종위기종에서 해제됐다가 다시 멸종위기야생동식물 2급으로 지정된 사연은 기후변화로 물속 온도가 높아진 탓이라고 했다.
학생들의 강연 몰입도가 높아질 무렵 성 대표는 "누가 나와서 민물고기 30종을 한번 적어볼까?"라고 제안했다. 최수아(지평중학교 3학년) 학생이 손을 들고 칠판 앞으로 걸어갔다. 붕어, 잉어, 가물치, 쏘가리, 메기, 송사리, 피라미, 민물장어, 버들치, 버들붕어, 돌고기, 꺽지 이름들이 등장했고, 육식성 외래어종인 블루길과 베스도 적혔다. 강하중학교에서는 마침 최근 교내 '탄소중립 환경동아리' 학생 10여 명이 학교 인근 성덕천(강하면 전수리 소재)에서 수서 생물을 관찰하며 수 생태계의 다양성을 체험했다. 신지연·고은희(2학년) 학생은 성덕천에서 송사리 뿐만 아니라 잠자리 유충도 모기 유충인 장구벌레를 먹는다는 사실을 알았다.
성 대표는 강하중학교 강연 끝 무렵 자신처럼 혹시 장래 생물학 분야 진학을 꿈꾸는 학생이 있는지 궁금했다. 이때 맨 앞줄에 앉아 강연을 듣던 김요셉(1학년) 학생이 손을 들었고, 성 대표의 권유로 연단 앞으로 나왔다. 생물 공부를 희망하는 이유를 묻자 머뭇거림 없이 "생태계 보전을 위해서"라고 대답했다. 성 대표는 "만약 우리가 사는 지역의 강과 하천에 생물이 살 수 없다면 인간도 이용할 수 없는 죽은 하천이기에 그 지역 사람도 살 수 없다"며 "한반도 고유 어종 등 생태계 보전을 위해 생물학과에 진학하고 싶다는 학생의 답변에 정신이 번쩍 들었다"고 말했다.
한편, 한수진 우리지역연구소 소장은 "초등학생과 중학생들이 우리 주변 하천에 사는 민물고기에 대해 배워보고 직접 체험 활동도 하면서 지속 가능한 수 생태계 보전의 당위성과 생명의 소중함을 인식하는 계기가 되었길 바란다"고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.