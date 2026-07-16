천안월봉고, 충남청소년연극제 '대상'

큰사진보기 ▲14일 열린 시상식 모습. ⓒ 충남연극협회 관련사진보기

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천안월봉고등학교가 '제30회 충남청소년연극제'에서 대상을 차지, 충청남도 대표로 전국대회에 출전하게 됐다.지난 7월 13일부터 14일까지 서산문화원에서 열린 이번 연극제는 충남 지역 고등학교 연극부 학생들이 참여해 무대 제작부터 공연 운영까지 직접 도맡아 준비한 작품들을 선보이는 자리로 마련됐다.올해 연극제에는 총 4개 학교가 참가해 개성 넘치는 작품으로 경연을 펼쳤다. 그 결과 천안월봉고등학교의 'XXL 손거울 안나수이 타이즈'가 대상을 수상, 향후 열릴 '제30회 대한민국청소년연극제 in 밀양'에 충남도 대표로 참가할 기회를 얻었다.단체상 부문에서는 천안월봉고에 이어 ▲금상 예산예화여자고등학교 '탄내' ▲은상 태안고등학교 'dOnut(도넛)' ▲동상 온양고등학교 'Red&Black'가 각각 수상했다. 무대예술상은 태안고등학교가 가져갔다.개인상 부문 시상도 이어졌다. ▲최우수연기상은 대상을 이끈 김태균(천안월봉고) 학생이 수상했다. ▲우수연기상은 이수정(예산예화여고), 김은미(태안고) ▲장려상은 정승원(온양고), 정강희(온양고) ▲충남청소년미래연극인상은 엄다온(태안고) 학생에게 돌아갔다. 지도자 및 유공자에게 수여하는 ▲공로상은 이승은(연극협회 예산지부)씨가 수상했다.한국연극협회 충청남도지회 김수란 지회장은 "지난 이틀 동안 무대를 위해 최선을 다해준 청소년들의 뜨거운 열정과 노력이 연극제를 더욱 빛나게 했다"며 "수개월 동안 공연을 완성하기 위해 함께 고민한 학생과 지도교사, 학교 관계자분들께 감사드리며, 앞으로도 청소년들이 연극을 통해 꿈을 펼칠 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.