기미, 지우지 말고 조절하라

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

기미는 얼굴에 생기는 갈색 얼룩이지만, 단순히 "얼굴이 탄 자국"이 아니라 피부가 색소를 너무 열심히, 과하게 만들어 내고 있는 상태에 가깝습니다. '기미'라는 말은 옛날부터 얼굴에 살짝 어둡게 떠오른 얼룩을 부르는 우리말이었고, 지금은 그 오래된 이름을 그대로 가져와 얼굴 색소질환의 이름으로 쓰고 있습니다.현대 의학에서 말하는 기미는 자외선을 많이 받는 부위, 특히 양쪽 볼과 광대, 이마 주변에 대칭적으로 잘 생기고, 한 번 생기면 잘 재발하는 만성 색소질환입니다. 겉으로는 그냥 "갈색 얼룩" 같지만, 실제로는 피부 속에서 멜라닌이라는 색소를 만드는 세포가 예민해진 상태라, 작은 자극에도 과도하게 색을 만들어 내는 피부가 된 것입니다. 피부 안에는 작은 페인트 공장 같은 세포, 멜라닌 세포가 있습니다.햇빛을 받으면 이 공장은 피부를 보호하기 위해 갈색 물감을 조금씩 만들어 피부 표면에 칠합니다. 이게 적당히 작동할 때는 자외선으로부터 우리를 지켜주는 든든한 방패입니다. 그런데 기미가 있는 피부에서는 이 공장의 경보장치가 너무 민감해져 있어서, 햇빛이 조금만 들어와도, 열이 약간만 올라가도, 염증이 살짝 생겨도 "큰일 났다"는 신호를 과하게 받고, 필요한 양보다 훨씬 많은 색소를 찍어냅니다.자외선뿐 아니라 눈에 보이는 가시광선, 열, 염증, 호르몬 변화까지 이런 과민 반응을 키우고, 임신·피임약·가족력 같은 요인도 이 공장을 더 쉽게 흥분시키는 배경이 됩니다.오랫동안 햇빛을 많이 쬔 피부는 바닥막이 약해져 색소와 이를 만드는 세포가 더 깊은 층까지 내려가기도 하고, 그 주변에 혈관과 염증세포가 늘어나 "색을 더 만들어라"는 신호를 계속 보냅니다. 그래서 어떤 기미는 비교적 얕은 층에 있어 치료가 잘 듣지만, 어떤 기미는 깊은 층까지 내려가 있어 더디고 고집스러운 반응을 보입니다. 많은 사람들이 기미를 보면 가장 먼저 레이저를 떠올립니다.마치 벽에 묻은 얼룩을 지우개로 문지르듯이, 한 번에 쓱 없앨 수 있을 것 같기 때문입니다. 실제로 레이저는 이미 쌓인 멜라닌 색소를 깨뜨려 어느 정도 옅어 보이게 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 기미는 "있는 색을 지우면 끝나는 얼룩"이 아니라, "색을 계속 만들어내려는 습관이 생긴 피부"입니다. 색소 공장이 그대로 예민한 상태이기 때문에, 겉에 보이는 색만 지워서는 금세 다시 얼룩이 나타날 수 있습니다.오히려 레이저를 너무 강하게, 자주 사용하면 그 과정에서 피부에 염증과 자극이 생기고, 그 염증이 가라앉으면서 새로운 색소침착이 생겨 더 진해지거나 얼룩이 불규칙해질 위험도 있습니다. 그래서 기미 치료는 "세게, 빨리"보다는 "조심스럽게, 오래"가 더 중요한 질환입니다.이 때문에 기미 치료의 첫걸음은 의외로 아주 평범합니다. 바로 햇빛을 막는 것, 즉 광차단입니다. 자외선 차단제는 기미에서 단순한 예방용 화장품이 아니라 치료의 일부에 가깝습니다. 맑은 날은 물론이고, 흐린 날이나 실내에서도 햇빛이 들어오는 환경이라면 자외선은 충분히 피부에 도달합니다. 야외 활동이 많은 날에는 얼굴에 자외선 차단제를 2~3시간 간격으로 검지와 중지 위에 길게 짜 올린 정도로 덧바르는 것이 좋고, 모자·양산·선글라스는 모두 "치료 도구"라고 생각해도 됩니다.약과 시술로 바닥에 고인 물을 아무리 퍼내도, 위에서 새는 천장을 그대로 두면 다시 고일 수밖에 없듯, 햇빛 관리가 되지 않으면 기미 치료도 금세 원점으로 돌아가기 쉽습니다. 그다음 축이 바르는 약입니다. 가장 근거가 탄탄한 방법은 하이드로퀴논, 레티노이드, 약한 스테로이드를 함께 쓰는 삼중 복합 치료입니다.하이드로퀴논은 색소 공장의 생산 속도를 늦추고, 레티노이드는 피부의 묵은 층을 조금 더 빨리 밀어내며, 스테로이드는 그 과정에서 생기는 자극과 염증을 줄여 줍니다. 공장 기계를 천천히 돌리면서, 창고에 쌓인 재고를 서서히 빼내고, 주변의 소란을 잠잠하게 만드는 과정이라고 떠올리면 이해가 쉽습니다. 이 연고들은 효과가 입증되어 있지만, 붉어짐·따가움·각질 같은 자극이 흔하고, 무리하게 오래 쓰면 오히려 피부가 예민해질 수 있습니다.자극이 심한데도 계속 바르면 염증 후 색소침착이 더해져 악순환이 생길 수 있어, 용량과 기간을 조절해 쓰는 것이 중요합니다. 기미 치료에서 연고는 "많이 바르면 좋다"는 크림이 아니라, 사용법이 중요한 치료 도구입니다. 먹는 약 가운데서는 트라넥삼산이 많이 이야기됩니다. 원래 수술 후 출혈이나 과다월경을 줄이기 위해 쓰던 지혈제였는데, 복용한 사람들에서 기미가 옅어지는 사례들이 관찰되면서 연구가 진행되었습니다. 저용량 트라넥삼산을 일정 기간 복용했을 때, 기미의 색과 넓이가 줄고, 기존에 사용하던 바르는 약과 함께 썼을 때 추가적인 호전 효과가 나타났다는 보고들이 이어지고 있습니다.쉽게 말하면, 피부 안에서 염증과 혈관을 통해 멜라닌 세포를 들뜨게 만드는 일부 신호를 낮춰 줌으로써 과열된 색소 공장의 온도를 식혀 주는 역할을 합니다. 다만 기본적으로 혈액이 굳는 과정과 관련된 약이기 때문에, 건강한 사람에게 저용량·단기간 쓰면 대체로 잘 견디지만, 일부에서는 위장 불편이나 월경 변화 같은 부작용이 나타날 수 있고, 혈전 위험이 있는 사람에게는 주의가 필요합니다.그래서 "기미에 좋다더라"만 듣고 영양제처럼 아무나 먹기보다는, 병력과 위험요인을 확인해 필요할 때 적절하게 사용하는 편이 안전합니다. 레이저와 다른 시술들은 이 모든 기반 위에 더하는 선택지입니다. 기미의 깊이와 패턴, 피부 타입, 이전 치료 반응을 보고 색소 레이저, 토닝, 필링, 진피 재생 시술 등을 조합할 수 있지만, 어디까지나 햇빛 관리와 약물 치료가 먼저 자리 잡은 뒤 보조적으로 사용할 때 가장 안전하고 효과적입니다.기미는 "세게, 많이, 빨리" 할수록 좋아지는 병이 아니고, 오히려 과한 시술은 부작용과 악화로 되돌아오기 쉽다는 점을 늘 기억해야 합니다.결국 기미 치료의 핵심은 "빨리 지우기"가 아니라 "덜 만들어지게 하기"입니다. 이미 생긴 색소를 줄이는 일도 중요하지만, 그보다 더 중요한 것은 피부가 더 이상 과민하게 반응하지 않도록 환경을 바꾸는 것입니다.좋은 치료란 강한 레이저 한 번이 아니라, 햇빛 차단을 기본으로 하고, 바르는 약으로 색소 생성을 누르고, 필요할 때 먹는 약과 시술을 적절히 더하는 방향입니다. 이처럼 우리가 적당한 기대를 가지고, 내 피부의 속도에 맞춰 천천히 조절해 간다면 기미는 충분히 관리 가능한 상대가 됩니다.김원국약사/향우