[주장] 완도 김, 종가로서 번영 되살리자

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신순호 국립목포대 명예교수

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

김(해태)은 완도의 바다에서 생산됐고, 완도 주민의 생명줄이었고, 완도를 지탱했고, 완도의 모든 사람이 참여했고, 완도 사람이 발전시켰던 완도의 보물이며 자존심이었다."김 하면 완도 김"이라는 말은 여전히 국민 대다수의 머릿속에 살아 있다. 1980년대 초까지만 해도 완도 군민의 삶은 어느 한 부분도 김과 연결되지 않은 것이 없었다고 해도 과언이 아니다. 자녀 학비, 집안 살림, 마을의 대소사까지 모두 김에서 나왔고, 그 시절 완도는 전국에서도 손꼽히는 부유한 고장이었다. 완도는 명실상부한 대한민국 김 생산의 종주지(宗主地)였고, 완도 김은 곧 최고 품질의 대명사였다. 그러나 지금 이 자부심은 현실과 점점 멀어지고 있다.2025년산 전남(전국) 물김 생산량을 보면 고흥군이 16만 7천 톤으로 1위, 진도군이 13만 9천 톤으로 2위를 차지한 반면, 완도군은 8만 6천 톤으로 3위에 그쳤다. 생산액도 진도 2490억 원, 고흥 2312억 원에 비해 완도는 1286억 원으로 절반 수준이다. 종주지가 3위로 밀려난 것이다. 더구나 이런 후퇴는 김이라는 품종 자체가 어느 때보다 각광받는 시점에 벌어지고 있다는 점에서 더욱 뼈아프다.김은 이제 국내 한 지역의 특산물 수준을 넘어, 세계인의 식탁에 오르는 명실상부한 세계적 상품으로 떠오르고 있다. 더 뼈아픈 것은 생산량뿐 아니라 가공·유통 경쟁에서도 뒤처지고 있다는 사실이다. 최근 진도군은 국토교통부 투자선도지구 공모에 선정돼 국비 70억 원을 포함한 100억 원을 확보, 김 수출 허브 조성에 나섰다. 목포수협은 전국 수협 최초로 600억 원 규모의 마른김 가공·유통시설 착공에 들어갔으며, 글로벌 합작법인을 통한 마른김 공급 체계까지 구축하고 있다. 이웃 지자체와 유관 기관이 발 빠르게 미래 산업으로서 김을 재편하는 동안, 정작 '원조 완도'는 뒷걸음질만 치고 있는 셈이다.바로 이렇게 김이 세계적으로 각광받는 지금이야말로, "김 하면 완도"라는 명성을 서둘러 되찾아야 할 때다. 김은 이제 'K-POP', 'K-드라마'와 함께 '검은 반도체'로 불리며, 2025년 김 수출액은 역사상 처음으로 10억 달러를 돌파했다. 미국에서는 유기농 김 스낵이 건강식품으로 각광받고, 유럽 고급 레스토랑에서도 식재료로 쓰인다. 세계 시장이 이렇게 커지는 시점을 놓치면 완도는 이름만 남고 실속은 다른 지역이 가져가는 상황을 되돌릴 수 없게 된다. 김은 어느 산업보다 오랫동안 완도 주민의 삶 속 깊숙이 자리해 왔다. 어느 한 집도 김과 무관하게 살아가지 못했던 지역이 완도다. 그런 만큼 김 산업의 부흥은 단순한 산업 진흥책이 아니라, 완도 주민 전체의 삶을 되살리는 일임을 새 군정은 분명히 인식해야 한다.이 흐름을 그대로 두면 완도 김이라는 이름은 조만간 상징으로만 남고, 실체는 사라질 수 있다. 필자는 오래전부터 완도 김의 역사와 가치를 기록·보존할 '전통 김 생산도구 전시관(김 박물관)' 건립을 여러 차례 촉구해 왔다. 300년 넘게 이어져 온 김 양식, 물때와 날씨를 읽던 어민들의 지혜, 발장·건장·해우틀 같은 도구들은 지금도 빠르게 사라지고 있다. 이는 단순한 향수가 아니라 완도가 세계에 내세울 수 있는 유일한 문화 자산이며, 브랜드 경쟁력의 뿌리다. 전시관 하나 없이는 '전통과 원조'라는 말도 공허한 구호에 그칠 뿐이다.새롭게 출범하는 완도군정은 이 문제를 군정의 최우선 과제로 삼아야 한다. 첫째, 김 양식장 면허·허가 체계에 대한 각별한 재검토가 필요하다. 노후·유휴 면허를 정비하고, 신규 진입을 원하는 청년 어업인에게 우선권을 부여하는 등 어장 배분의 공정성과 효율성을 함께 높여야 한다. 어장 면허는 김 산업 경쟁력의 출발점이며, 이를 방치하고는 어떤 육성책도 공허하다. 둘째, 포자 보급에서부터 생산, 채취, 가공, 판매, 그리고 최종 소비에 이르는 전 과정을 하나의 흐름으로 보고 과학적으로 고도화해야 한다. 우량 포자의 안정적 보급 체계 구축, 생산 현장의 스마트화, 마른김·조미김을 넘어 스낵·소스·건강식품 등 다양한 고차 가공품 개발까지, 단계마다 과학기술과 연구개발이 뒷받침돼야 한다.셋째, 김 산업 전 주기(생산·가공·유통·수출)를 아우르는 클러스터 조성에 국비와 도비를 총력 유치해야 한다. 진도와 목포가 이미 움직인 만큼, 완도는 속도에서 뒤지지 않아야 한다. 넷째, '완도 김' 브랜드의 재정립과 세계화다. 전통 지주식 양식의 희소성과 진정성을 살려 프리미엄 브랜드로 키우고, 나아가 유네스코 문화유산 등재를 함께 추진한다면 완도 김은 가격과 위상 모두에서 새로운 도약을 이룰 수 있다.그 중심에 김 산업의 부흥이 있어야 한다. 김 산업이 되살아나면 그 파급 효과는 김 양식 어가에만 머물지 않는다. 가공·유통·수출에 새로운 일자리가 생기고, 이는 다시 청년 어업인들이 고향으로 돌아오고 정착할 유인이 된다. 사람이 돌아와야 마을이 살고, 마을이 살아야 완도의 미래가 있다. 김 산업은 한두 기업이 선도하는 것과 차원이 다르다. 주민 모두와 관련이 있다.완도 김은 한 세기 가까이 완도 주민의 생계와 지역 경제를 지탱해 온 뿌리였다. 그 이름이 흔들리는 지금이야말로 다시 세울 마지막 기회다. 완도가 김과 역사를 함께한 지역으로서 김 산업의 본류로 자리해야 한다. 이것이 완도의 자존심을 찾는 길이며, 군민들의 희망이다.이제, 완도는 제9기 새로운 군정의 문을 열었다. 새롭게 군정을 이끌 김신 군수와 지방의회를 이끌어갈 의원 여러분께 진심으로 축하의 말씀을 드리며, 쇠락하고 있는 완도가 새로운 번영 시대로 나아가는 데 최선을 다해 주길 바란다. 여기의 중심에는 김(해태)이 있다.