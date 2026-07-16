정동영 "두만강광역개발, 조·중·러 독점 막아야"... 남북 평화공존의 길 모색

큰사진보기 ▲기념촬영‘광역두만강 개발계획(GTI)과 한국의 대응전략’ 토론회에 참석하여 기념촬영 하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲정동영인사말을 하는 정동영 통일부 장관 ⓒ 고창남 관련사진보기

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"이것이 3국만의 협력으로 이뤄지면 '조·중·러 대 한·미·일'의 대립 구도가 한층 강화될 수 있습니다. 이러한 블록화 대신 한국과 일본도 참여하는 동북아 평화공존의 새로운 장이 열리도록 우리가 준비를 철저히 해야 합니다."

큰사진보기 ▲최장호발제하는 최장호 대외경제정책연구원(KIEP) 한반도국제협력팀장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론회15일 국회에서 진행된 ‘광역두만강 개발계획(GTI)과 한국의 대응전략’ 토론회 ⓒ 고창남 관련사진보기

미·중 패권 경쟁 심화, 우크라이나 전쟁 장기화, 조·중·러 밀착 기조 등으로 동북아시아의 지정학적 기류가 가파르다. 블록 간 대립 구도 속에서 유라시아 대륙과 태평양이 만나는 요충지인 '두만강 하구'가 다시금 세계의 이목을 집중시키고 있다.15일 국회의원회관에서 동북아평화공존포럼과 (사)대륙으로가는길 주최로 '광역두만강 개발계획(GTI)과 한국의 대응전략' 토론회가 개최됐다. 양문수 북한대학원대학교 교수가 좌장을 맡은 이번 토론회에는 관련 국회의원들과 학계·국책연구기관의 동북아 전문가 등이 참석했다. 참석자들은 두만강 하구를 둘러싼 각국의 이해관계를 분석하고, 한국 외교의 전략적 자율성 확보를 위한 다자협력 방안을 모색했다. 이번 자리는 한·중 관계 개선의 물꼬를 트고 실질적인 북방 경제협력의 모멘텀을 찾는 상황에서 GTI의 가치를 재발견하는 의미 있는 계기가 되었다.정동영 통일부 장관은 모두발언에서 2023년 코로나 봉쇄기 당시 두만강 하구에서 북·러 간 화물열차 운행을 직접 촬영했던 일화를 소개했다. 정 장관은 "두만강 하구는 남북한과 중·러·일에 이르는 요충지"라며, "이처럼 중요한 곳이 여전히 미답의 땅으로 남아있다는 사실 자체가 동북아 지정학의 복잡함과 첨예한 이해관계를 단적으로 보여준다"고 짚었다.정 장관은 2009년 북한 탈퇴 이후 정체된 GTI의 국제기구화 시점이 다가왔음에 주목했다. 특히 "올해 1월 한중 정상회담 당시 이재명 대통령이 시진핑 주석에게 GTI 추진 및 북한 설득을 주요 어젠다로 제안했고, 시진핑 주석 역시 전적으로 동의한다는 의사를 밝혔다"며 이재명 정부의 외교적 성과와 당시 상황을 전했다.또한 최근 북한 박태성 총리의 방중과 중국 왕후닝 주석의 방평 등 긴밀해진 북·중 관계를 언급하며, "북한이 중국식 발전 모델에 높은 관심을 보이고, 중국 역시 북·러 밀착에 대한 균형과 동해 출해권 확보를 위해 GTI 연계 카드를 물밑에서 긴밀히 논의하고 있을 것"이라는 합리적 추론을 제시했다.이어 정 장관은 GTI 추진이 조·중·러만의 협력으로 이뤄질 경우 발생할 지정학적 리스크를 경고했다.정 장관은 "이미 정상회담 테이블에서 제안이 이루어진 만큼 우리가 구경꾼으로 머물러서는 안 된다"고 재차 강조하며, "오늘 토론회에서 논의될 내용이 한국의 전략적 자율성을 높이는 동북아 평화공존 전략을 찾아내는데 귀중한 한 걸음이 되기를 바란다"고 인사말을 맺었다.주제 발제에 나선 최장호 대외경제정책연구원(KIEP) 한반도국제협력팀장은 'GTI 국제기구화 추진현황과 쟁점'을 주제로, GTI가 처한 현실적 위기와 기회 및 이를 타개하기 위한 구체적인 제도적 격상 방안을 제시했다.최 팀장에 따르면 현재 GTI 회원국은 한국, 중국, 러시아, 몽골 등 4개국이며, 북한은 2009년 핵실험 이후 공식 탈퇴했다. 하지만 베이징 GTI 사무국에는 북한 대외경제성 소속 직원 1명이 채용돼 현재까지 근무하며 관련 동향을 평양에 보고하고 있다. 이는 북한 역시 두만강 개발이라는 끈을 완전히 놓지 않고 있음을 보여주는 방증이다.현재 GTI의 가장 큰 아킬레스건은 행정적·재정적 자립성의 부재다. GTI는 1991년 UNDP 지원 하에 '두만강개발계획(TRADP)'으로 발족해 1995년 정식 출범한 후 줄곧 UNDP 산하 프로그램으로 운영돼 왔다. 이로 인해 UNDP의 이름과 계좌, 직원 쿼터를 대여해 운영하는 구조여서 자율적인 국제기구로서의 법적 지위가 없다. 다가오는 4차 프로그램(2026~2030)을 끝으로 UNDP의 행정 지원이 중단될 가능성이 높아, 중국 내 GTI 사무국의 체류 근거가 사라져 조직 자체가 공중분해될 위기에 처해 있다.최 팀장은 "과거 2009~2016년 사이 회원국들이 국제기구화에 합의하고 2016년 모스크바 총회 비준만을 앞두었으나, 러시아의 무기한 연기 주장으로 논의가 중단됐었다"며 "그러나 최근 중국이 중·러 정상회담 의제로 이 문제를 채택해 러시아를 압박하면서 소강상태였던 국제기구화 논의가 극적으로 재개됐다"고 분석했다.이에 최 팀장은 한국 정부 중심의 'GTI 국제기구화 작업반'을 조속히 구성하고 단계적 로드맵을 가동해야 한다고 제언했다. 구체적으로는 올해 안으로 4개국 실무 협의체를 공식 출범시켜 의제를 도출하고, 2026년 몽골 총회, 2027년 중국 총회를 거쳐 2028년 한국 연차총회에서 정식 국제기구 전환을 완성하겠다는 구상이다.또한 고질적인 재원 부족 문제 역시 국제기구 전환을 통해 아시아인프라투자은행(AIIB), 세계은행(WB) 등과의 차관 연계 및 자발적 기여금 확충으로 해결할 수 있다고 보았다. 최 팀장은 "아시아산림협력기구(AFOCO) 사례처럼 국제기구로 전환되면 한국의 분담 비중 외에도 여러 국제기구와 회원국들의 자발적 기여금이 유입되어 재정적 자율성을 확보할 수 있다"고 설명했다.발제에서 주목받은 대목은 그간 러시아가 GTI 국제기구화에 소극적이었던 이유와 최근 중·러 간 두만강 하구 개발을 둘러싼 지경학적 '밀고 당기기' 내막이었다. 최 팀장과 성원용 인천대 교수의 분석에 따르면, 러시아 외교부는 GTI가 실질적인 인프라 프로젝트 성과를 내기 전까지 기구 격상에 유보적인 태도를 취해왔다. 여기에는 중국 주도의 개발이 가져올 영향에 대한 러시아 측의 복잡미묘한 경계심이 자리 잡고 있다.중국 동북 3성은 거대한 생산기지와 시장을 보유했으나, 동해 바닷길이 막혀 있어 늘 '출해권(出海權)'에 목말라했다. 북한 나선항이나 러시아 블라디보스토크항을 빌려 쓰는 '차항출해(借港出海)'가 한계에 부딪치자, 최근 중국은 두만강을 통한 직접 출해권을 강력히 요구하고 나섰다. 실제로 1991년 체결된 '중·소 국경 동부 구간 협정' 제9조에는 중국 선박이 두만강 하구를 거쳐 동해로 왕복 항행할 수 있는 권리가 원칙적으로 보장돼 있다.그러나 성원용 교수는 "러시아와 북한 내부에는 중국 주도의 개발이 자신들의 극동 및 나진항 경쟁력을 약화시키고, 압도적인 자본력에 밀려 두만강 유역의 초국경 경제협력이 인접국들의 영토 주권을 침식할 것이라는 우려가 존재한다"고 지적했다.이 같은 속내는 두만강 하구 다리 부근에서 고스란히 드러난다. 현재 두만강 하구의 '두만강 철교'는 교각 높이가 7m에 불과해 대형 화물선이 지날 수 없다. 게다가 최근 북·러가 합의해 건설 중인 '두만강 자동차 도로교' 역시 철교보다 상판 높이가 1m나 더 낮게 설계되었다. 양국이 겉으로는 중국과 전략적 연대를 과시하면서도, 중국 대형 선박의 동해 진출이라는 지정학적 리스크를 통제하기 위해 의도적으로 '물리적 브레이크'를 밟고 있다는 해석이 가능하다.따라서 러시아를 설득하고 GTI의 모멘텀을 살리려면 실리적 경제 인센티브가 필요하다. 최 팀장은 "우크라이나 종전 후 국면 전환 시기에 맞춰 한국이 단독 혹은 중국과 공동으로 러시아 극동에 대규모 물류기지 및 산업단지 투자 계획을 수립하고, 이를 GTI 프로젝트와 연계하는 정교한 유인책을 구사해야 한다"고 조언했다.또한 GTI가 북·중·러 중심으로 전환될 때 우려되는 미국의 강력한 견제에 대해 최 팀장은 "미국이 한·중·러 협력에 민감하므로 압박 완화를 위해 일본을 먼저 가입시킨 후 국제기구화를 추진해야 한다"며, "이를 통해 한·일이 공동으로 미국의 우려를 완화하고 조율하는 방안이 현실적"이라고 제언했다.이어진 토론에서는 GTI의 국제기구화 가능성과 이를 둘러싼 한국 외교의 전략적 과제들에 대해 날카로운 조언과 현실적인 방법론들이 쏟아졌다.문경연 전북대 교수는 GTI의 다자 플랫폼 가치에 공감하며 정부의 추진 체계 격상을 강력히 주문했다. 문 교수는 "북한이 남북 양자 대화를 전면 거부하는 상황에서 다자 플랫폼은 유일한 대안적 접근 채널"이라고 평가했다. 다만 "부처 과장급 대응으로는 국제정치적 빅 게임을 주도할 수 없다"며, "대통령실이나 국무조정실 급의 범부처 컨트롤타워를 구축해 강력한 의지를 표명하고, 미국을 설득할 정교한 논리 개발을 병행해야 한다"고 조언했다.정재흥 세종연구소 안보전략센터 선임연구위원은 '한·중·러 3자 협력 체제'를 통한 유기적 접근을 강조했다. 정 위원은 포괄적 지역협력기구가 없는 동북아에서 정치·군사 문제를 우회해 교통, 물류, 농업 등 기능적 협력을 추진할 수 있는 GTI가 가장 현실적인 대안이라고 말했다. 한국의 자본·기술과 중국의 생산 기반, 러시아의 자원·물류망을 결합해 복합경제권을 형성하자는 구상이다. 그는 "비핵화 원칙은 견지하되 두만강 수질 조사, 스마트 농업 등 비정치적 의제로 신뢰를 축적하는 간접적 접근법이 남북 경색을 푸는 통로가 될 수 있다"고 설명했다.성원용 인천대 동북아국제통상 교수는 러시아의 '동방 전환(Turn to the East)' 정책 기조 변화를 면밀히 읽어내야 한다고 역설했다. 성 교수는 "대러 제재 강화 이후 러시아의 아시아 교역 비중이 급증했으나 중국 의존도가 과도하게 높아져 리스크 다변화가 절실한 시점"이라며 "결국 핵심은 단순한 기구 전환의 문제가 아니라 서방의 제재 국면과 북방 대륙을 향해 이재명 정부가 어떤 태도와 입장을 취할 것인가라는 지전략(Geo-strategy)의 문제로 귀결된다"고 강조했다.