대통령직속 빛의 위원회, 첫 지역 행보 '세종 간담회' 개최

▲ 빛의 위원회 박미경 위원장이 시민사회의 기대와 우려에 답하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

▲ 이날 간담회에서 세종 시민사회 대표들은 위원회가 나아갈 방향에 대한 기대와 조언을 가감없이 쏟아냈다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

▲ 빛의 위원회 강성기 지원단장이 시민사회의 질의에 답하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.