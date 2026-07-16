대통령직속 빛의 위원회, 첫 지역 행보 '세종 간담회' 개최

지난 6월 26일 공식 출범한 대통령직속 '빛의 위원회(위원장 박미경)'가 첫 지역 순회지로 세종을 택했다. 간담회에 참석한 지역 시민사회는 위원회 출범을 환영하면서도, 역사 기록의 '국가 독점'에 대한 경계심을 드러냈다. 이들은 관 주도 사업이 기존 시민사회의 성과를 훼손해선 안 된다며, 지역·단체별 역사성을 살리는 기록 보존과 기념, 민주주의 교육, 철저한 내란 청산과 사회 대개혁 등 본질적인 역할에도 집중해 줄 것으로 요청했다.
대통령직속 빛의 위원회는 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 헌정 질서 파괴 시도에 맞서 민주주의를 지켜낸 국민의 헌신을 기리고 계승하기 위해 올해 3월 제정된 '빛의위원회의 설치 및 운영에 관한 규정'에 따라 설립됐다. 위원회 사무실은 주관 부처인 행정안전부가 위치한 세종시 어진동에 마련됐다.
박미경 위원장을 비롯한 위원회 지원단 관계자들은 15일 오전 세종시 반곡동에서 '국민의견 수렴을 위한 세종지역 간담회'를 열고 지역 시민사회와 첫 공식 소통에 나섰다. 이 자리에는 김갑년 세종민주화운동계승사업회 이사장, 가명현·이혜선 전 윤석열즉각퇴진세종비상행동 공동대표 등 세종지역 시민사회 대표 16명이 참석했다. 이들은 모두 12·3 내란 당시 세종지역의 시민저항 운동을 최전선에서 이끈 실제 주역들이다.
이날 위원회 측 보고에 따르면, 당초 위원회 핵심 사업으로 검토됐던 '빛의 인증서(12·3 항거에 동참한 시민 개인을 발굴해 공적을 공식 인증해 주는 제도)' 발급 사업은 시민사회의 신중론을 적극 수용해 '감사장 전달 및 기록·기념사업 다각화'로 방향을 선회했다. 개인별 공적 인증이 자칫 투쟁 주체들 간의 선을 긋거나 운동의 순수성을 훼손할 수 있다는 현장의 우려를 반영한 조치다.
위원회는 앞으로 ▲국회·광화문 등 상징적 장소에 기념물 설치 및 명예도로명 부여 ▲12월 3일 '(가칭)국민 주권의 날' 국가기념일 지정 추진 ▲기록물 수집 및 디지털 아카이브 구축 ▲전시회·다큐멘터리 제작 ▲K-민주주의 연구 및 교육 콘텐츠 개발 등을 중점 추진할 계획이다.
특히 이달 말부터 국민신문고를 활용한 기록물 기증 시스템을 개통해 사진과 영상, SNS 게시물, 일기, 메모, 현수막, 피켓, 응원봉 등 당시 시민들의 다양한 기록물을 접수할 계획이다. 기록물은 온라인뿐 아니라 세종과 서울에 설치되는 접수센터를 통해 실물 기증도 가능하며, 향후 디지털 아카이브 구축과 전시, 기록집 제작 등에 활용될 예정이다.
이날 간담회에서 세종 시민사회 대표들은 정부 주도의 기념사업이 가진 맹점을 날카롭게 짚으며, 위원회가 나아갈 방향에 대한 기대와 조언을 가감없이 쏟아냈다.
김갑년 세종민주화운동계승사업회 이사장은 "혁명은 정치와 제도가 시민을 지켜내지 못했을 때 수많은 사람이 두려움과 고통을 감수하며 선택하는 역사의 비상 수단"이라며 "이 위원회의 궁극적 목표는 단순히 하나의 혁명을 기념하는 데 그치지 않고, 더 이상 혁명이 일어나지 않는 사회를 만드는 것이어야 한다"고 말했다. 이어 "12·3 내란은 우리의 기억과 교육이 충분하지 않았다는 방증"이라며 "위원회의 성공은 몇 사람에게 인증서를 발급했느냐로 평가되는 것이 아니라, 시민이 다시 거리에서 목숨을 걸지 않아도 헌법이 지켜지는 사회를 얼마나 만들어 냈는가로 평가되어야 한다"고 강조했다.
이혜선 전 세종비상행동 공동대표 역시 "기록과 기억을 하는 것은 박물관에 넣자고 하는 것이 아니라, 새로운 세상과 내란 세력의 완전한 청산을 위해 우리가 무슨 일을 했는지 돌아보는 출발점이어야 한다"고 짚었다. 이 전 공동대표는 "내란 세력의 완전한 청산과 새로운 대한민국으로 나아가기 위한 사회 대개혁의 의제들을 위원회가 다 다룰 수는 없지만, 그런 의제들이 공론화될 수 있는 많은 계기를 만들고, 올바른 방향성을 제시해 줄 수 있는 역할을 빛의 위원회가 해주길 바란다"고 밝혔다.
특히 이날 위원회가 예고한 '개인별 국민신문고 접수' 방식에 대한 문제 제기가 도마 위에 올랐다. 이상미 전국교직원노동조합 세종지부장은 "당시 현장을 주도했던 '비상행동'이나 '촛불행동' 같은 조직의 주체성이 지워질까 우려된다"며 "국가가 주축이 돼 개별 자료를 모으다 보면 단체들이 현장에서 쏟았던 조직적 노력이 파편화될 수 있으니, 단체별 섹션과 개인 섹션을 명확히 분리해 설계해야 한다"고 제안해 참석자들의 공감을 샀다.
강현옥 전국학교비정규직노동조합 세종지부장은 "당시 영하의 날씨 속 윤석열 집 앞에서 3박 4일간 노숙 농성을 하며 저체온증으로 죽을까 봐 서로 깨워가며 버티던 핵심 본질은 '완전한 내란 청산'이었다"라고 환기했다. 그러면서 "정작 현장의 가장 뜨거웠던 내란 청산은 지지부진한 상황인데, 정부가 위에서 아래로 내리꽂는 듯한 형식적 기록 사업에만 치중하는 것 같아 대단히 안타깝다"고 쓴소리를 날리기도 했다.
현장의 지적에 대해 박미경 위원장은 자신 역시 오랜 기간 환경운동과 광주시민단체협의회, 지역 비상행동을 이끌었던 활동가였음을 언급하며 깊은 공감을 표했다. 현장의 답답함과 우려를 누구보다 잘 이해한다는 취지다.
박 위원장은 이날 "우리가 기록하고 기념하는 본질은 결국 민주주의를 더 강화하고 일상에 뿌리내리게 하자는 것"이라며 "빛의 위원회가 그 과정에서 민관을 잇는 매개체이자, 촉매제 역할을 분명히 하겠다"고 답했다.
이어 "위원회는 12·3 비상계엄과 시민들의 민주주의 회복 과정을 온전히 기록·기념하고, 이를 국내외로 확산시키는 데 집중하고자 한다"며 "12월 3일을 국가기념일로 지정하는 논의에 지역사회가 힘을 모아달라"고 요청했다.
특히 예산 지원의 법적 한계를 언급하면서도 "정부 재정 구성상 민간에 직접 지원하는 것이 쉽지 않은 구조이지만 어떻게든 방법을 찾고 있다"며 "세종에서도 백서 등 자체적인 기록을 발간할 의지가 있다면 위원회와 상의해 구체적인 지원 방안을 함께 모색하자"고 덧붙였다. 끝으로 박 위원장은 "빛의 위원회가 지역과 함께 올바른 길을 찾아갈 수 있도록 시민사회가 지속적으로 협력해 달라"고 당부했다.
공식 출범 직후 첫 행보에서 '시민사회 역할 보존'과 '철저한 내란 청산 촉구'라는 민심의 묵직한 요구를 마주한 빛의 위원회. 권한 밖의 의제에 선을 그으면서도 소통과 지원을 약속한 위원회가, 앞으로 지역 현장의 우려를 불식시키고 독점 없는 역사 기록이라는 본연의 약속을 어떻게 이행해 나갈지 귀추가 주목된다.
한편, 12·3 내란 당시 세종시민들은 비상계엄 선포 직후 '윤석열즉각퇴진세종비상행동'을 결성해 주도적으로 저항의 촛불을 들었다. 이들은 약 4개월 동안 총 20차례에 걸쳐 매주 금요일마다 광장에 모여 헌정 파괴에 항거하고 민주주의 가치를 외치는 '나라걱정 세종행동' 집회를 이어갔다.
특히 탄핵 정국 당시 윤석열 전 대통령의 석방 소식이 전해지자, 지역 정당과 함께 즉각 천막 농성에 돌입해 23일간 철야 농성을 벌이며 민주주의 수호 의지를 모았다. 이들은 탄핵이 인용되던 날 천막을 접으며 새로운 세상을 향한 희망의 이정표를 세우기도 했다(관련기사 모음 ▶여기)
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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.