"한 번 친해지면 이렇게 속 깊은 친구도 없습니다"

"인천 시민이 인천 영화를 만나는 창구를 지키고 싶습니다."

큰사진보기 ▲이번 영화제를 홍보하기 위해 직접 거리 공연에도 참가했다. ⓒ 본인제공 관련사진보기

AD

"독립 영화는 자본이나 거대 제작사의 간섭 없이 창작자의 비전을 온전히 담아낼 수 있다는 데 가장 큰 가치가 있습니다. AI는 창작자를 대신하는 존재가 아니라 제작비 부담을 줄이고 새로운 표현을 가능하게 하는 도구가 될 수 있다고 생각합니다."

"지역 영화 예산이 줄어든 이후 인천 독립영화계는 큰 어려움을 겪고 있습니다. 창작자들이 제작비를 구하기 위해 다른 지역 지원 사업을 찾아다니는 현실이 안타깝습니다."

"집에서도 좋은 영화를 볼 수 있지만 영화관에서 여러 관객과 함께 숨 쉬며 영화를 보고, 상영 후 감독과 배우를 만나 이야기를 나누는 경험은 완전히 다릅니다."

"그 순간이면 '독립영화를 좋아하는 사람이 이렇게 많구나'라는 생각이 듭니다. 제가 가장 좋아하는 장면입니다."

큰사진보기 ▲제13회인천독립영화제 포스터 ⓒ 인천독립영화협회 관련사진보기

"드디어 올해 영화제가 시작된다는 것을 시민들에게 알리는 순간이었고, 기다렸다는 반응을 보며 큰 힘을 얻었습니다."

"홍보를 위한 공연이었는데 예상보다 훨씬 많은 관객이 모여 정말 긴장했습니다. 힘들었지만 지금은 웃으며 이야기할 수 있는 추억이 됐습니다."

"저도 처음에는 독립영화가 어렵다고 생각했습니다. 그런데 지나고 보니 어려운 것이 아니라 낯설었던 것이더군요. 한 번 친해지고 나면 이렇게 속 깊은 친구도 없습니다."

지난 15일 인천 부평에서 만난 사준서 제13회 인천독립영화제 홍보팀장은 영화제 이야기를 시작하기도 전에 '인천'부터 꺼냈다. 오는 8월 27일부터 30일까지 영화공간주안에서 열리는 제13회 인천독립영화제를 준비하는 그의 표정에는 설렘보다 책임감이 먼저 읽혔다.올해 영화제는 예년보다 한층 선명한 '인천의 얼굴'을 담았다. 슬로건은 '조수간만의 차', 포스터는 인천의 색을 살려 제작했고, 시상 부문도 인천을 상징하는 점박이물범상, 저어새상, 등대상으로 새롭게 이름 붙였다.그는 "그동안은 인천독립영화제니까 인천 영화를 상영하는 것이 당연하다고 생각했다"라며 "하지만 인천 시민들이 한자리에 모여 인천 감독이 만든 영화, 인천 배우가 출연한 영화, 인천에서 촬영한 작품을 함께 보는 일은 생각보다 특별한 문화적 경험이라는 것을 새삼 느꼈다"라고 말했다. 그는 또한 "올해는 영화제의 정체성을 더욱 분명하게 보여주고 싶었다"라며 "홍보 역시 인천 시민들이 더 많이 찾아와 함께 즐기는 영화제를 만드는 데 초점을 맞추고 있다"라고 설명했다.올해 슬로건인 '조수간만의 차'는 단순히 바다 도시 인천을 상징하는 표현만은 아니다. 사 팀장은 "요즘은 사회 곳곳에 서로 다른 생각과 입장, 수많은 '차이'가 존재한다"라며 "하지만 차이가 있다면 그 사이를 오가는 흐름도 있다. 밀물과 썰물처럼 그 간격을 메우고 서로를 이해하게 만드는 것이 독립영화의 역할이라고 생각했다"라고 말했다.그는 "인천이라는 도시와도 잘 어울리는 주제였다"라며 "올해 영화제가 서로 다른 사람들을 연결하는 공간이 되었으면 한다"라고 덧붙였다.올해 영화제에는 전국에서 1021편의 작품이 출품됐다. AI를 제작 과정에 활용한 작품 뿐 아니라 AI만으로 제작한 영화도 출품됐고, 장르영화 비중이 늘어났지만 다큐멘터리와 애니메이션은 다소 줄었다. 작품의 주제도 사회 문제를 전면에 내세우기보다 가족과 청춘, 관계 등 개인의 삶과 감정으로 이동하는 흐름이 뚜렷했다.사 팀장은 AI의 등장을 독립 영화의 위기로 보지 않는다고 말했다.그는 "직접 AI를 활용한 독립 영화를 봤는데 이전에는 없던 다양한 표현을 만날 수 있었다"라며 "아직은 감독들의 상상력과 창의성이 AI보다 앞서 있다고 본다"라고 말했다.세계는 지금 K팝과 K드라마, K영화에 주목하고 있다. 한국 콘텐츠는 세계 시장에서 경쟁력을 인정받고 있지만, 정작 지역에서 영화를 만드는 창작자들의 현실은 녹록지 않다고 말한다. 사 팀장은 지역 영화 제작 기반이 약해지고 있는 현실을 가장 큰 고민으로 꼽았다.그는 "K콘텐츠가 지속적으로 성장하려면 결국 새로운 창작자들이 꾸준히 등장해야 한다"라며 "그 출발점이 되는 지역 독립영화의 제작 환경을 강화하는 일이 무엇보다 시급하다"라고 강조했다. 그는 또한 OTT와 유튜브 쇼트폼이 일상이 된 시대에 영화제 존재에 대한 질문에는 존재 이유가 더 분명하다고 했다.그는 영화제가 끝난 뒤 독립영화를 좋아하는 관객들로 가득 찬 상영관과 북적이는 로비를 바라볼 때 가장 큰 보람을 느낀다고 했다.영화제를 준비하며 가장 기뻤던 순간은 포스터 공개였다.반대로 가장 긴장했던 순간은 부천국제판타스틱영화제에서 이번 영화제를 알리기 위해 거리 공연에 직접 참여했던 일이다.독립영화를 어렵게 생각하는 사람들에게 그는 자신의 경험을 들려줬다.그는 이어 "친해지기 위해 부담 없이 찾아와 한 편만이라도 함께 봐주셨으면 좋겠다"면서 "인천독립영화제는 무료로 상영 한다. 이 친구를 만나는 데는 돈이 들지 않는다"라고 웃으며 말했다. 그는 인터뷰를 마치면서 "세계가 K콘텐츠를 이야기하는 시대, 그 뿌리를 지키는 일이 지역 독립영화에서 시작된다는 사실을 기억해 주기를 바란다"라고 말했다.오는 8월 말 인천 주안에 위치한 '영화공간 주안'에서 열리는 제13회 인천독립영화제는 화려한 레드카펫 대신 지역의 이야기를 품은 영화들로 관객을 기다린다.