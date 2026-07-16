"기본소득 주니 지역 살더라"... 이 대통령·송미령 '농촌 살리기' 통했다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 국토·농식품·해수부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.7.16 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"농어촌 기본소득이 지방의 소멸도 막고, 인구 분산도 막고, 새로운 일자리도 만들고, 지역도 지키고, 특히 거기에 태양광 발전 사업까지 할 수 있게 하면 농촌이 살만한 곳이 될 거에요."

AD

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 16일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 16일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 16일 송미령 농림축산식품부 장관으로부터 올해 하반기 농정의 최우선 과제로 '농어촌 기본소득' 확대 보고를 받았다. 이어 대통령과 장관은 다른 사안들보다 길게 농어촌 기본소득을 놓고 질답을 주고 받은 후 이같이 말했다. 이는 이 대통령이 중요하게 생각하는 관심 사안이 무엇인지 잘 보여주는 장면이자, 대통령과 장관이 통했음을 보여주는 장면이었다.송 장관은 이날 오후 청와대 영빈관에서 열린 정부 업무보고에서 '국민의 삶을 바꾸는 농정 실현'을 핵심 목표로 제시했다. 특히 지역 소멸 위기에 직면한 우리 농촌을 살리기 위해 '농어촌 기본소득' 카드를 전면에 꺼내 들었다. 여기에 인공지능(AI) 기반 농업 전환과 농협 개혁, 동물복지 전담기관 설립 등을 함께 추진해 농촌의 구조적 변화를 이끌겠다는 구상이다.송 장관은 농어촌 기본소득이 단순한 현금 지원이 아니라 '지역을 되살리는 마중물'임을 강조했다. 아울러 시범사업을 통해 인구 유입과 지역 소비 증가 효과가 확인된 만큼 지급 지역을 확대하고, 2028년 본사업 시행을 목표로 법제화에도 속도를 낸다는 계획까지 제시했다.송 장관은 "기본소득 지급 이후 시범지역의 인구는 4.9%, 소비처는 13.8% 확대되는 등 지역에서 다양한 효과가 나타나고 있다"며 "최근 시범사업이 진행 중인 10개 군을 모두 방문했는데 주민들이 '지역이 살아나고 있다'고 체감하고 있었고 기대감도 매우 높았다"고 설명했다.이에 농식품부는 오는 8월부터 화천·보은·진안·무주·구례·보성·청송 등 7개 군을 추가해 모두 17개 군으로 기본소득 지급 대상을 확대한다. 시범사업 성과를 심층 분석해 2028년 본사업 시행을 준비하고, 연내 '농어촌 기본소득법' 제정도 추진할 방침이다.송 장관은 "기본소득을 마중물 삼아 사회연대경제 조직을 육성해 농촌의 부족한 사회서비스를 확충하겠다"며 "청년들이 농촌에서 새로운 창업과 일자리를 찾을 수 있도록 지원도 강화하겠다"고 말했다.농식품부는 농촌의 미래 경쟁력을 높이기 위한 핵심 전략으로 AI 기반 농업 확산도 본격화한다. 송 장관은 "우리 농업은 아직 기계화·디지털화 단계에 머물러 있다. AI를 농업 전반으로 빠르게 확산시키겠다"면서 농업의 AI 대전환을 이루겠다는 의지를 밝혔다.이를 위해 AI 스마트 농축산업 거점을 올해 하반기 23곳까지 확대하고, 중소농도 쉽게 활용할 수 있는 보급형 AI 스마트팜 모델을 연내 개발한다. 농작물 수확·선별 로봇 등 국산 농업용 AI 기술의 상용화를 지원하고, 전남 무안에는 농업 AI 선도지구를 조성한다.농촌 주민들이 체감할 수 있는 생활형 AI 서비스도 확대된다. AI 기반 농촌형 교통서비스를 82개 군으로 넓히고, 왕진버스를 활용한 AI 건강진단 서비스를 시범 운영한다. 농촌 주민들의 디지털 활용을 돕는 '마을 AI 선생님'도 100명을 양성한다.기후위기에 대응한 농업 경쟁력 강화도 하반기 주요 과제다. 농식품부는 개정 양곡관리법과 농안법 시행에 맞춰 농림위성과 AI를 활용한 농축산물 수급 예측체계를 고도화한다. 배추·무 등 가격 변동이 큰 품목은 사전 비축을 확대하고 민관 협력을 통해 재배면적을 조정할 계획이다.유통 혁신도 추진한다. 온라인 농산물 도매시장을 확대하고 도매법인 상대평가제를 도입해 경쟁을 촉진한다. 오는 9월에는 소비자가 주변 마트의 농축산물 가격을 비교할 수 있는 AI 기반 가격 비교 서비스를 5개 지역에서 시범 운영한다.재생에너지와 농업을 결합한 영농형 태양광 사업도 본격화된다. 정부는 지난 6월 제정된 관련 법률의 하위법령을 마련하고 경기 안성과 화성에서 시범사업을 시작한다. 저수지와 비축농지를 활용한 '햇빛소득마을'을 확대하고, 축사 태양광과 바이오에너지, 시설원예 에너지 절감 설비 보급도 늘릴 계획이다.동물복지 정책 강화도 주요 현안으로 다뤄졌다. 이 대통령은 송 장관에게 "동물복지 전담기구는 어떻게 돼 가고 있느냐"고 직접 묻고 추진 상황을 점검했다. 송 장관은 "총리실 주관 사회적 논의를 거쳐 동물복지 정책을 전담할 기타공공기관 형태의 '동물복지진흥원'을 설립하기로 결론을 내렸다"고 보고했다.이에 이 대통령은 "공공기관을 새로 만드는 것이 부담되기는 하지만 동물복지 관련 업무가 매우 많다"며 "전담기관을 만드는 것으로 결론이 난 만큼 신속하게 추진하자"고 지시했다.농식품부는 연내 동물복지기본법 제정을 추진하고 공공·상생동물병원 도입, 동물병원 진료비 공개 확대, 이동식 장묘와 출장 미용 서비스 도입 등 동물복지 정책도 함께 확대할 계획이다.농협 개혁 과제도 속도를 낸다. 농협 감사위원회 독립과 중앙회장 직선제를 담은 1차 농협 개혁안을 하반기 중 처리하고, 경제사업 활성화 등을 포함한 후속 개혁안도 연내 마련한다.농지 투기 근절을 위한 전수조사는 현재 기본조사 목표의 71.1%를 마쳤으며, 무단 휴경과 불법 전용 등이 의심되는 농지는 현장 심층조사를 실시한다. 농지 거래 위축과 임차인 피해를 줄이기 위해 직거래 플랫폼 구축과 임대차 특별정비도 병행할 계획이다.한편 송 장관은 "상반기가 농정의 틀을 새로 짜는 시기였다면 하반기는 국민이 삶의 변화를 체감하는 성과를 만드는 시기"라며 "정책의 평가는 현장에서 국민이 얼마나 변화를 느끼는 지에 달려 있는 만큼 농업과 농촌의 지속 가능한 미래를 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.