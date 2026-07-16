배경훈 "GPU 1만 장 지원하면 우리도 '미토스급' AI 만든다"

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"정부에서 인프라(기반 시설)가 충분히 지원되면 대한민국도 미토스(Mitose) 급 인공지능(AI) 모델을 만들 수 있습니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 국민참여단의 발언을 청취하고 있다. 2026.7.16 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 16일 청와대 영빈관에서 이재명 대통령 주재로 열린 부처 업무보고에서 답변하고 있다. 왼쪽부터 송경희 개인정보보호위원장, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 김종철 방송미디어통신위원장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관의 말이다. 그는 16일 오전 청와대 영빈관에서 열린 과기정통부·우주항공청·개인정보보호위원회·방송미디어통신위원회 대상 하반기 업무보고에서 '국가 전략 무기' 수준의 최상위 AI 기술 확보를 선언했다.특히 배 부총리는 미국의 수출 통제 조치로 현실화된 'AI 안보 위협'에 맞서 독자적인 프런티어급 AI 모델을 개발하겠다고 밝혔다. 이재명 대통령 역시 하드웨어 인프라 지원을 약속하며 힘을 실었다.이날 과기정통부는 '인공지능(AI)과 과학기술로 함께 행복한 대체 불가 대한민국'을 표어로 내걸고, AI를 국가 성장전략으로 하는 계획을 공개했다.먼저 이 대통령이 '미토스 쇼크'와 이에 따른 '수출 통제 사태'를 언급했다. 미토스는 지난 4월 미국 앤트로픽사가 공개한 최상위 AI 모델로, 전문가 수준으로 소프트웨어 취약점을 찾아내고 침투 경로를 설계할 수 있는 강력한 보안 능력을 갖추고 있다. 미국 정부는 이 모델의 가치를 인정해 수출을 통제했다가 최근에야 제한적으로 해제한 상태다.이 대통령은 "다른 사람이 우리 집 대문을 막아주고 있다가 기분 나쁘다고 확 열어버리고 자기 마음대로 가버릴 수 있다"며 "(미토스 접근권이) 막힌다고 보고 우리가 대비해야 한다"고 지적했다.배 부총리는 이에 동의하며 "현재 우리나라도 독자 AI 파운데이션 모델을 자체적으로 하고 있는데, 그 정도 수준 갖고는 대응하기는 어렵다"고 냉정하게 진단한 뒤 두 가지 국가적 대응 전략을 제시했다.우선 올해 중 국내 독자 AI 파운데이션 모델에 보안 데이터를 집중 학습시켜 '보안 특화 모델'을 만든다는 계획이다. 이어 근본적 해결을 위해 미국 미토스에 필적하는 고도화된 프런티어급 모델 개발에 착수하겠다는 전략을 제시했다.배 부총리는 "대한민국도 미토스급 프런티어 모델을 만들 수 있다고 생각한다"며 "그동안 인프라 지원이 부족했고, 지금 독자 AI 파운데이션 모델 참여 기업들에 B200 GPU(그래픽처리장치)를 753장씩 지원하고 있는데, 우리도 1만 장 정도 지원을 해볼 수 있다면 우리도 (미토스급) 성능을 달성할 수 있을 것"이라고 했다.이에 이 대통령은 "최대한 (GPU 자원을) 빨리 구매해야겠다"고 하자, 배 부총리는 "정부가 계획한 5만 장은 이미 진행이 됐다. 프런티어급 AI 모델을 만들기 위한 예산은 재정 당국에서 적극적으로 지원해 줘야 만들 수 있다"고 답했다.이날 과기정통부는 안보 위협 대응과 동시에, 미래 산업 시장을 선점하기 위한 '3대 메가프로젝트(AI 데이터센터, 피지컬 AI, K-반도체)' 가동 계획을 발표했다.가장 눈길을 끄는 것은 민간이 주도하는 550조 원 규모의 기가와트(GW)급 초거대 AI 데이터센터 구축 사업이다. SK, GS, 네이버 등이 참여하는 이 대규모 사업에 정부는 전력·부지 확보와 신속한 인허가 등 행정 절차를 파격적으로 지원한다. 내년부터는 핵심 장비 국산화와 함께 금융·수출 패키지 지원도 병행된다.제조업과 서비스업의 패러다임을 바꿀 '피지컬 AI' 분야에서는 물리법칙 기반의 합성 데이터를 생산하는 독자 '월드 모델' 개발에 돌입한다. 향후 3년 내 세계 최고 수준의 피지컬 AI 파운데이션 모델을 확보해 제조·국방·돌봄·농업 현장으로 전파할 계획이다. 반도체 분야에서는 국산 기술로만 채워진 'K-AI 반도체 생태계'를 조성하고, 1나노급 차세대 반도체 및 차세대 HBM(적층형 반도체) 개발에 속도를 낸다.국민들이 피부로 느낄 일상 서비스도 확대된다. 정부는 올해 중 국산 AI 모델 기반의 범용 AI 챗봇 '모두의 AI'를 무료 제공한다. 내년에는 이를 고도화해 '전 국민 1인 1 AI 에이전트' 시대를 열 계획이다. 또한, 연내 514만 명에게 AI 교육 기회를 제공하고 농축산물 가격 비교, AI 국세 상담 등 생활밀착형 서비스도 차례로 선보인다.과학기술계의 고질적인 체질 개선을 위한 R&D 시스템 혁신안도 마련됐다. 연구 성과가 나오지 않더라도 과정이 우수하다면 후속 연구를 지속해서 지원하는 '실패의 자산화' 제도가 전격 도입된다. 2028년까지 분산된 연구지원시스템을 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 하나로 합쳐 행정 부담을 줄이고, 평가위원 선정 등에 AI를 도입해 투명성을 확보한다.이공계 청년과 지역을 위한 투자도 늘린다. 과학기술원 부설 영재학교를 확대하고 석·박사 장학금을 늘리는 한편, 서남·동남·대경·전북 등 4대 권역에 '산업 AI 전환(AX) 거점'을 구축해 지역 균형 발전을 꾀한다. deep-tech(딥테크) 창업팀도 연내 500개 이상 발굴해 2조 원 규모의 스타트업 투자 재원을 조성할 예정이다.한편, 우주항공청은 '세계 5대 우주항공 강국' 진입을 목표로 내걸었다. 오태석 우주항공청장은 하반기 누리호 5차 발사의 성공적 완수, 우주 영토 확장을 위한 2029년 달 궤도 통신위성과 2030년 소형 달 착륙선 개발 추진 계획 등을 보고했다.나아가 2035년까지 한국형 저궤도 위성통신망을 구축하고, 사천·진주·창원·순천·고흥을 잇는 '남해안 우주항공 벨트'를 조성한다는 계획이다. 이를 통해 국내 우주항공 기업을 1200개까지 늘려 세계 시장 점유율 3.0%를 달성하겠다는 구체적인 목표를 제시했다.